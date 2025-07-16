Кардиохирург: импотенция может быть опасным предвестником инфаркта

Атеросклероз — это системное заболевание, которое поражает артерии всего организма. Его последствия могут быть куда обширнее, чем принято считать. У пожилых мужчин одним из первых проявлений может стать эректильная дисфункция. Сердечно-сосудистый хирург, к. м. н. Олег Гулаев рассказал «Рамблеру», почему бляшки в артериях приводят к проблемам с потенцией и что с этим делать.

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От эректильной дисфункции страдают больше 30% мужчин от 40 до 70 лет. Причинами могут быть депрессия, низкий уровень тестостерона, проблемы с нервной системой и некоторые лекарства, но самая частая — это атеросклероз.

«Принято считать, что главный орган-мишень при атеросклерозе — это сердце. Но дело в том, что возможность достигать и поддерживать эрекцию напрямую зависит от кровоснабжения полового органа. За него отвечают кавернозные артерии, которые в диаметре меньше коронарных артерий сердца и точно так же подвержены влиянию атеросклероза». Олег Гулаев сердечно-сосудистый хирург, флеболог, к. м. н.

Когда импотенция — признак проблем с сосудами

Атеросклероз — причина стенокардии (боли в груди, которая возникает при физической нагрузке), сердечных приступов, инсультов, перемежающейся хромоты (боли в ногах при ходьбе) и эректильной дисфункции. Болезнь может проявляться по-разному, но у мужчин чаще всего сначала она затрагивает половой член, затем сердце и мозг, а в последнюю очередь — ноги. Поэтому проблемы с эрекцией могут быть сигналом о том, что в ближайшие 3–5 лет может произойти сердечный приступ или инсульт.

Механизм сосудистой импотенции

«Артерия — это не просто полая трубка для транспорта крови. Её стенки состоят из нескольких слоёв, и у них есть собственная система кровоснабжения через сеть мельчайших артериол. В течение жизни и из-за курения, алкоголя, артериальной гипертензии или диабета вся эта сложная система начинает страдать», — объясняет врач.

В первую очередь повреждаются самые мелкие сосуды. После этого возникает хроническое воспаление внутреннего слоя артерии, которое становится ловушкой для холестерина и жироподобных веществ (липидов). Постепенно там формируются бляшки, которые сужают просвет и становятся причиной стенозов и тромбозов. Поражение особенно опасно для артерий с небольшим диаметром, таких как кавернозные.

Как связаны боль в ногах и проблемы с эрекцией

«Иногда эректильная дисфункция становится первым признаком серьёзного заболевания периферических артерий у мужчин старше 50 лет. Пациент сначала идёт к врачу-урологу и ищет причину там. А потом выясняется, что проблема — в поражённых атеросклерозом подвздошных артериях, которые отвечают за кровоснабжение малого таза и ног. Это сопровождается атеросклерозом аорты в области бифуркации (раздвоения). Такое состояние очень долго может никак не проявляться, но рано или поздно приводит к боли в ногах и ишемии», — рассказывает врач.

Бляшки в артериях чаще накапливаются в местах разветвления сосудов. Это связано с особенностями кровотока в этой области. Именно поэтому область раздвоения аорты особенно уязвима. Со временем просвет сужается и приток крови к органам малого таза и ногам снижается. При этом на ранних этапах человек может замечать только снижение потенции. Со временем появляются боли в икроножных мышцах при ходьбе.

Когда процесс прогрессирует, у пациента развивается аорто-подвздошный стеноз. Какое-то время организм пытается компенсировать недостаток притока крови к ногам, «обкрадывая» область малого таза. В результате развивается синдром Лериша — триада симптомов, включающая перемежающуюся хромоту, эректильную дисфункцию и отсутствие пульса на бедренной артерии. Это состояние сильно ухудшает качество жизни в пожилом возрасте, требует хирургического вмешательства и может вызывать серьёзные осложнения вплоть до гангрены.

Проблемы с потенцией и сосуды

«Многие мужчины воспринимают проблемы с потенцией как следствие стресса или возраста. При первых признаках им следует пройти обследование сердечно-сосудистой системы. На начальных стадиях атеросклероза притормозить и контролировать процесс гораздо проще, чем решать потом проблему хирургически», — говорит специалист.

У мужчин с эректильной дисфункцией относительный риск развития ишемической болезни сердца повышается на 65% в течение 10 лет.

Комплексное обследование включает:

консультацию кардиолога;

анализ крови на липидный профиль и уровень глюкозы;

ЭКГ и ЭХО-КГ;

Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (позволяет оценить кровоток).

Если начать лечить сердце вовремя, это благоприятно скажется на потенции. Дело в том, что терапия включает препараты, которые улучшают кровоток и состояние сосудистой стенки. Даже статины, несмотря на стереотипы, приводят к клинически значимому улучшению эректильной функции. Кроме того, препараты для лечения эректильной дисфункции («Виагра» и аналоги) намного эффективнее в комплексной терапии.

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Главное

Атеросклероз — частая причина эректильной дисфункции у мужчин старше 40 лет, так как он поражает мелкие артерии полового члена раньше, чем более крупные коронарные сосуды сердца. Воспаление внутренней оболочки сосудов — первая стадия болезни, когда они становятся уязвимыми к холестериновым бляшкам. У мужчин с эректильной дисфункцией риск инфаркта и инсульта в ближайшие 3–5 лет сильно повышается. Часто проблемы с потенцией — первый симптом серьёзного поражения аорты и подвздошных артерий (синдром Лериша), которое может привести к недостатку кровоснабжения ног и гангрене. Комплексное обследование сердца и сосудов и своевременное начало лечения (статины, антиагреганты, антигипертензивные препараты) замедляют атеросклероз и улучшают эрекцию. При выраженном атеросклерозе снижается эффективность препаратов для потенции, поэтому важна комплексная терапия.

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