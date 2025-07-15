Расскажите дочерям: 5 мифов об эндометриозе

Одни ставят между этой болезнью и бесплодием знак равенства, а другие путают её с онкологией. Разобрались с самыми распространёнными заблуждениями об эндометриозе.

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С этим диагнозом живут миллионы женщин. Эндометриоз — хроническое заболевание, при котором ткани, напоминающие слизистую матки (эндометрий), разрастаются за её пределами. Они могут появиться в яичниках, маточных трубах, кишечнике и других органах.

Что происходит при эндометриозе

До сих пор не до конца понятно, почему возникает это заболевание. Чаще всего обсуждаются три версии:

Во время менструации клетки эндометрия через маточные трубы попадают в брюшную полость, где могут прижиться на других органах.

клетки эндометрия через маточные трубы попадают где могут прижиться на других органах. Некоторые клетки в организме могут превращаться в эндометриоидные.

Частицы эндометрия разносятся по организму с кровью или лимфой.

Примечательно, что чужеродный эндометрий так же реагирует на гормональные изменения в ходе менструального цикла, как и маточный, то есть во время менструации он кровоточит. Однако, в отличие от матки, из других органов кровь выйти наружу не способна. Это приводит к воспалению, рубцам, спайкам и, как результат, сильному болевому синдрому.

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Пять мифов об эндометриозе

Это одна из основных причин тазовой боли и женского бесплодия. Несмотря на распространённость, болезнь окутана многими мифами.

Эндометриоз всегда сопровождается болью

Боль — действительно самый распространённый симптом эндометриоза. Исследования показывают, что больше 60% женщин с этим диагнозом страдают от хронической тазовой боли.

Однако это не значит, что эндометриоз всегда сопровождается болью. Бывает и так, что даже тяжёлые формы протекают безболезненно. В таких случаях женщина, как правило, узнаёт о диагнозе случайно, например при обследовании по другому поводу. А у других пациенток даже небольшие очаги эндометриоза вызывают очень сильную боль.

Эндометриоз — это форма рака

Болезнь не имеет отношения к онкологическим заболеваниям. Несмотря на некоторую схожесть процессов (миграция клеток в другие органы и их рост), эндометриоз — это доброкачественная патология.

Важно. Эндометриоз увеличивает риск развития некоторых видов рака яичника в 2–3 раза. Поэтому женщинам с таким диагнозом нужно регулярно проходить осмотр у гинеколога.

Эндометриоз бывает только у молодых женщин

Согласно статистическим данным, чаще всего эндометриоз диагностируют у женщин в возрасте 24–29 лет. После менопаузы яичники прекращают производить женские половые гормоны, которые стимулируют эндометрий. Это приводит к его постепенной атрофии. Поэтому в большинстве случаев с наступлением менопаузы эндометриоз отступает. Однако примерно в 5% случаев болезнь сохраняется и после менопаузы. Таким образом, эндометриоз бывает не только у молодых женщин.

При эндометриозе не может быть детей

От 30 до 50% женщин с эндометриозом испытывают серьёзные трудности с зачатием. Однако бывают случаи, что и при тяжёлых формах болезни женщины становятся мамами.

Таким образом, если у женщины эндометриоз, она может планировать беременность. Вероятность естественного зачатия в данном случае зависит от многих факторов. Эти вопросы нужно обсудить с врачом. Например, некоторые препараты, которые используются для лечения эндометриоза, могут мешать наступлению беременности (и их нужно на время отменить).

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Эндометриоз поражает только репродуктивные органы

Действительно, патологические очаги чаще всего обнаруживаются в области малого таза, но это далеко не единственная зона поражения. Известны случаи, когда эндометриоидная ткань обнаруживалась в лёгких и даже в головном мозге, где она провоцировала судороги во время менструации. К счастью, такие формы встречаются крайне редко.

Пять фактов об эндометриозе

Эндометриоз бывает у каждой десятой женщины

Эндометриоз встречается у 10% женщин репродуктивного возраста. Это почти 200 миллионов человек по всему миру. Чаще всего болезнь диагностируют у пациенток старше 25 лет, при этом патологический процесс может начинаться уже в подростковом возрасте.

Влияние на качество жизни

Кроме физической боли эндометриоз также может стать причиной хронической усталости, тревожности и депрессии. Женщины с этим диагнозом часто пропускают работу или учёбу, а болезненный половой акт может приводить к проблемам в интимной сфере и отношениях.

Наследственные факторы

Если у матери, сестры или бабушки был эндометриоз, риск развития этого заболевания возрастает. Наследственная предрасположенность — один из ключевых факторов, который учитывают врачи. Также в группе риска женщины, у которых менструации:

начались до 11 лет,

идут дольше 7 дней,

сопровождаются обильными кровотечениями.

Как ставят диагноз

Основным методом диагностики эндометриоза считается лапароскопия. Это малоинвазивная операция, при которой в брюшную полость вводят камеру. Так врач видит очаги. Для точного подтверждения диагноза обычно выполняют биопсию — забор образца ткани для анализа под микроскопом. Такой подход помогает отличить эндометриоз от других заболеваний с похожими симптомами.

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Вылечиться невозможно, но лечиться нужно

Эндометриоз считается неизлечимым заболеванием, которое в большинстве случаев уходит только с наступлением менопаузы. В репродуктивном возрасте лечение направлено на устранение симптомов:

болевого синдрома;

удаление очагов эндометриоза и кист;

эндометриоза и прекращение обильных и болезненных менструаций;

обильных и болезненных менструаций; решение проблем с зачатием.

Основная цель терапии — не допустить прогрессирования болезни и снизить риск рецидивов после лечения.

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Главное

Эндометриоз — распространённое хроническое заболевание, которое может сильно ухудшить качество жизни женщины. Оно может проявляться тазовой болью, обильными менструациями и бесплодием. В редких случаях при эндометриозе поражаются органы вне репродуктивной системы.

Полностью вылечить эндометриоз невозможно. Современные методы терапии помогают держать болезнь под контролем. Главное — вовремя обратиться к врачу и не игнорировать симптомы.

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