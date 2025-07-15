Собак научили распознавать болезнь Паркинсона по запаху

Животные смогли определить заболевание с высокой точностью, авторы исследования ожидают, что это станет инструментом для ранней диагностики.

© gorodenkoff/iStock.com

Исследование, проведённое организацией Medical Detection Dogs и университетами Бристоля и Манчестера, опубликовано в журнале The Journal of Parkinson's Disease.

Золотистого ретривера и чёрного лабрадора в течение года тренировали более чем на 200 образцах кожного сала от пациентов с болезнью Паркинсона и без неё. Семплы находились на стенде, и собаки получали награду за правильное распознавание положительных и отрицательных образцов. Образцы, по которым не было «ответа», собирали в отдельные линии и тестировали до получения результата.

В двойном слепом испытании животные показали чувствительность (то, насколько хорошо тест выявляет заболевание) до 80% и специфичность (то, насколько хорошо тест отличает больного от здорового) до 98%, эти уровни значительно выше случайных догадок. Более того, собаки смогли обнаружить болезнь в образцах пациентов, у которых были и другие болезни.

Сегодня теста на ранние признаки болезни Паркинсона нет, при этом симптомы могут начинаться за несколько десятков лет до появления видимых признаков. Чем раньше выявлена болезнь, тем проще подобрать препараты, которые замедлят её развитие.

При болезни Паркинсона в головном мозге погибают синтезирующие дофамин клетки, нарушается передача нервных импульсов и, как следствие, страдают движение и речь. Главные признаки болезни — нарушение походки, дрожание рук и нарушение равновесия. По разным оценкам, у 40–80% с болезнью Паркинсона развивается деменция.

Открытия недели: собаки улучшают память, а герпес излечил от рака