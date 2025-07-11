Жара может быть смертельно опасна: как вовремя заметить тепловой удар

Дарья Лапина

Жара в Москве бьёт исторические рекорды. В такую погоду организму становится сложнее регулировать теплообмен и риск перегрева сильно возрастает. Разобрались, как не допустить опасных последствий и заранее распознать тревожные симптомы.

Смертельная жара: как вовремя заметить солнечный и тепловой удар
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Что происходит при солнечном и тепловом ударе

Эти два состояния очень похожи. Солнечный удар возникает при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и шею.

Тепловой удар может развиться не только на солнце, но и в душном помещении или при интенсивной физической нагрузке.

В обоих случаях это опасное состояние, при котором температура тела поднимается выше 40 °C, а механизмы терморегуляции перестают работать. В норме организм охлаждается за счёт потоотделения и расширения сосудов в коже. Но при длительном перегреве, обезвоживании или высокой влажности эти механизмы дают сбой.

Организм не успевает отдавать тепло, и температура растёт. Чем дольше человек остаётся в этом состоянии, тем выше риск поражения мозга, сердца, почек и других органов. Без помощи возможны судороги, потеря сознания и даже смерть.

Когда риск особенно высок

  • в душном или плохо проветриваемом помещении;
  • при физической нагрузке в жару;
  • в транспорте без кондиционера;
  • при длительном пребывании под солнцем без головного убора.

Опасность повышается, если человек носит плотную тёмную одежду или испытывает обезвоживание.

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Как защититься от перегрева

Что помогает:

  • пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды;
  • откажитесь от алкоголя, сладких и горячих напитков;
  • носите лёгкую свободную одежду из натуральных тканей;
  • не выходите на улицу с 11:00 до 17:00;
  • обязательно надевайте головной убор и используйте солнцезащитный крем;
  • в жаркие дни держите окна и шторы закрытыми днём, открывайте их ночью;
  • используйте вентиляторы и кондиционеры;
  • чаще принимайте прохладный душ или опускайте ноги в прохладную воду;
  • проверяйте самочувствие пожилых родственников, детей и соседей;
  • не оставляйте детей или животных в машине даже на короткое время.

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Как отличить тепловое истощение от теплового удара

Перегрев может развиваться постепенно. Сначала появляются признаки теплового истощения — это состояние, когда организм перегружен, но ещё способен охлаждаться. Если вовремя не отреагировать, оно может перейти в тепловой удар — опасное нарушение терморегуляции с риском для жизни.

Признаки теплового истощения:

  • тошнота, головная боль;
  • обильное потоотделение;
  • кожа прохладная, липкая;
  • температура тела нормальная или слегка повышенная.

Признаки теплового удара:

  • резкое повышение температуры тела — 40 °C и выше;
  • горячая, сухая, красная кожа;
  • сухость во рту, опухший язык, жажда;
  • учащённое дыхание и сердцебиение;
  • спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации;
  • судороги или потеря сознания.
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Что делать

Если вы замечаете признаки истощения, немедленно отойдите в прохладу и начинайте охлаждение. При признаках теплового удара срочно вызывайте скорую.

Пока вы ждёте помощь, ослабьте воротник, ремень, пуговицы и снимите лишнюю одежду. Если есть возможность, уложите пострадавшего под вентилятор или кондиционер. Начните охлаждение тела: обрызгайте кожу прохладной водой, приложите влажные полотенца или холодные компрессы к щекам, ладоням и ступням. Можно обернуть человека мокрой простынёй.

Если пострадавший в сознании и может глотать, дайте ему пить прохладную воду маленькими глотками. Если без сознания — уложите его на бок и следите, чтобы язык не запал. Не давайте жаропонижающие препараты вроде парацетамола или ибупрофена: они неэффективны при тепловом ударе и могут навредить. Чем быстрее удастся начать охлаждение, тем ниже риск тяжёлых осложнений.

Главное

Тепловой и солнечный удар — это не просто перегрев, а опасное состояние, которое может привести к судорогам, потере сознания и смерти. Оно развивается, когда организм не справляется с жарой и перестаёт охлаждаться. Особенно уязвимы дети, беременные и пожилые люди. Важно распознать симптомы как можно раньше, начать охлаждение и при необходимости вызвать скорую. В жару защищайте себя: пейте воду, избегайте солнца днём, надевайте лёгкую одежду и проверяйте самочувствие близких. Простые меры могут спасти здоровье и жизнь.

Важные исследования

  1. Тепловой удар
  2. Первая помощь при тепловом ударе
  3. Советы по предотвращению теплового удара
  4. Риски, связанные с жарой