Смертельная жара: как вовремя заметить солнечный и тепловой удар

Жара может быть смертельно опасна: как вовремя заметить тепловой удар
Жара в Москве бьёт исторические рекорды. В такую погоду организму становится сложнее регулировать теплообмен и риск перегрева сильно возрастает. Разобрались, как не допустить опасных последствий и заранее распознать тревожные симптомы.
Что происходит при солнечном и тепловом ударе
Эти два состояния очень похожи. Солнечный удар возникает при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и шею.
Тепловой удар может развиться не только на солнце, но и в душном помещении или при интенсивной физической нагрузке.
В обоих случаях это опасное состояние, при котором температура тела поднимается выше 40 °C, а механизмы терморегуляции перестают работать. В норме организм охлаждается за счёт потоотделения и расширения сосудов в коже. Но при длительном перегреве, обезвоживании или высокой влажности эти механизмы дают сбой.
Организм не успевает отдавать тепло, и температура растёт. Чем дольше человек остаётся в этом состоянии, тем выше риск поражения мозга, сердца, почек и других органов. Без помощи возможны судороги, потеря сознания и даже смерть.
Когда риск особенно высок
- в душном или плохо проветриваемом помещении;
- при физической нагрузке в жару;
- в транспорте без кондиционера;
- при длительном пребывании под солнцем без головного убора.
Опасность повышается, если человек носит плотную тёмную одежду или испытывает обезвоживание.
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Как защититься от перегрева
Что помогает:
- пейте воду регулярно, не дожидаясь жажды;
- откажитесь от алкоголя, сладких и горячих напитков;
- носите лёгкую свободную одежду из натуральных тканей;
- не выходите на улицу с 11:00 до 17:00;
- обязательно надевайте головной убор и используйте солнцезащитный крем;
- в жаркие дни держите окна и шторы закрытыми днём, открывайте их ночью;
- используйте вентиляторы и кондиционеры;
- чаще принимайте прохладный душ или опускайте ноги в прохладную воду;
- проверяйте самочувствие пожилых родственников, детей и соседей;
- не оставляйте детей или животных в машине даже на короткое время.
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Как отличить тепловое истощение от теплового удара
Перегрев может развиваться постепенно. Сначала появляются признаки теплового истощения — это состояние, когда организм перегружен, но ещё способен охлаждаться. Если вовремя не отреагировать, оно может перейти в тепловой удар — опасное нарушение терморегуляции с риском для жизни.
Признаки теплового истощения:
- тошнота, головная боль;
- обильное потоотделение;
- кожа прохладная, липкая;
- температура тела нормальная или слегка повышенная.
Признаки теплового удара:
- резкое повышение температуры тела — 40 °C и выше;
- горячая, сухая, красная кожа;
- сухость во рту, опухший язык, жажда;
- учащённое дыхание и сердцебиение;
- спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации;
- судороги или потеря сознания.
Что делать
Если вы замечаете признаки истощения, немедленно отойдите в прохладу и начинайте охлаждение. При признаках теплового удара срочно вызывайте скорую.
Пока вы ждёте помощь, ослабьте воротник, ремень, пуговицы и снимите лишнюю одежду. Если есть возможность, уложите пострадавшего под вентилятор или кондиционер. Начните охлаждение тела: обрызгайте кожу прохладной водой, приложите влажные полотенца или холодные компрессы к щекам, ладоням и ступням. Можно обернуть человека мокрой простынёй.
Если пострадавший в сознании и может глотать, дайте ему пить прохладную воду маленькими глотками. Если без сознания — уложите его на бок и следите, чтобы язык не запал. Не давайте жаропонижающие препараты вроде парацетамола или ибупрофена: они неэффективны при тепловом ударе и могут навредить. Чем быстрее удастся начать охлаждение, тем ниже риск тяжёлых осложнений.
Главное
Тепловой и солнечный удар — это не просто перегрев, а опасное состояние, которое может привести к судорогам, потере сознания и смерти. Оно развивается, когда организм не справляется с жарой и перестаёт охлаждаться. Особенно уязвимы дети, беременные и пожилые люди. Важно распознать симптомы как можно раньше, начать охлаждение и при необходимости вызвать скорую. В жару защищайте себя: пейте воду, избегайте солнца днём, надевайте лёгкую одежду и проверяйте самочувствие близких. Простые меры могут спасти здоровье и жизнь.