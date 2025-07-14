«Я думала, что не справлюсь»: история женщины, которая пережила рак груди

Рак разделяет жизнь на до и после. Но даже в самые тяжёлые моменты есть место поддержке, внутренней силе и переменам. Это история о женщине, которая прошла этот путь и нашла в себе ресурс не только справиться, но и помогать другим.

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Начало пути

Елене было 38 лет, когда она обнаружила уплотнение в груди. Начались обследования, ожидания и мучительная неопределённость:

«Я чувствовала себя будто в вакууме. Плакала и не могла поверить, что это происходит со мной. Сначала врачи предполагали 3-ю стадию, и это был шок».

Позже диагноз уточнили, оказалась вторая стадия, без метастазов и поражения лимфоузлов:

«Когда пришёл результат биопсии, я впервые выдохнула. Это было облегчение. Первая маленькая победа».

© Личный архив Елены

Лечение

Впереди был почти год тяжёлого лечения.

«Шесть курсов химиотерапии, жуткая слабость. Потом операция, к счастью, грудь и лимфоузлы удалось сохранить. После неё — 21 сеанс лучевой терапии и 10 курсов таргетной терапии. Это было страшно, больно. Иногда казалось, что сил нет совсем. Из-за кардиотоксичности препаратов у меня началась аритмия, появилась одышка. Но я понимала: останавливаться нельзя», — вспоминает Елена.

С побочными эффектами приходилось мириться, но Елена нашла способ поддерживать себя в этом состоянии:

«Даже когда было тяжело, я заставляла себя ходить, делать зарядку, позже занялась скандинавской ходьбой, села на велосипед. Парадоксально, но именно активность помогала легче переносить лечение».

Внешность и принятие

Изменения во внешности стали одним из самых уязвимых этапов. Елене пришлось привыкать к новому отражению в зеркале:

«Лечение сильно изменило мою внешность. Появились отёки, выпали волосы, брови и ресницы, ногти слоились, кожа губ трескалась. Было непросто смотреть на себя в зеркало. Но я смогла принять эти изменения во многом благодаря близким: они напоминали мне, что я остаюсь собой, несмотря ни на что. И конечно, я сама понимала: это всё временно. Главное — здоровье, а внешность постепенно вернётся. Это знание придавало сил».

© Личный архив Елены

На грани

«После последней капельницы химиотерапии, накануне операции, я оказалась на грани. Физически — от лечения, эмоционально — из-за проблем в семье. В тот день я поняла: если прямо сейчас не сделаю что-то для себя, просто сломаюсь», — рассказывает Елена.

Она нашла информацию о группах для онкопациентов, обратилась к онкопсихологу, а позже стала посещать встречи, где женщины делились опытом и поддерживали друг друга. Именно тогда пришло ощущение, что она больше не одна.

Психологическая помощь стала опорой и вернула силы продолжать лечение. Елена говорит, что именно это стало поворотным моментом, и теперь она точно знает: просить о помощи не стыдно. Иногда это единственный способ сохранить себя.

© Личный архив Елены

Поворотный момент

После операции Елена ждала результатов гистологии. Ответ врача стал переломной точкой, когда впервые появилось ощущение, что лечение даёт результат.

«После операции, на выписке, хирург озвучил мне результаты гистологии. Я замерла, ловя каждое его слово. И тогда он улыбнулся: "Химиотерапия сработала, прогнозы прекрасные". В тот момент — будто гора с плеч. Я наконец поняла: самое страшное позади. Теперь — только вперёд», — рассказывает Елена.

Жизнь после

После лечения многое стало ощущаться иначе. Болезнь изменила не только тело, но и взгляд на жизнь и людей:

«Болезнь стала для меня неожиданным испытанием, которое перевернуло мои представления о жизни и людях. Как лакмусовая бумажка, она проявила истинные лица в моём окружении: многие просто исчезли, зато другие, наоборот, стали ещё ближе и дороже».

Но главное — Елена перестала жить в режиме «когда-нибудь потом»:

«Теперь я учусь радоваться мелочам, ценить каждый день и искренне благодарить за то, что у меня есть. Болезнь научила меня настоящей жизни».

Последствия

«Когда моя внешность начала меняться, я столкнулась с противоречивыми чувствами: казалось, я была готова к этому, но всё равно переживала потерю привычного "я". Это время, когда женщина особенно уязвима: кажется, что почва уходит из-под ног, а уверенность растворяется. Тогда я увидела, как в других городах проходят фотопроекты для женщин с онкодиагнозом. Они помогали заново увидеть себя — живой, красивой, сильной. И я подумала: а почему бы не попробовать сделать что-то подобное?» — делится Елена.

Для Елены проект стал посланием всем, кто сталкивается с диагнозом: рак не приговор, ты не одна, и ты остаёшься красивой, несмотря ни на что. Она верит, что жизнелюбие, даже в самых сложных обстоятельствах, может стать опорой и источником силы. Когда-то фотографии других женщин вдохновили её на борьбу. Теперь она знает некоторых из них лично и видит, как поддержка и общие истории объединяют. Лена надеется, что её проект станет таким же маяком для тех, кто только начинает свой путь.

© Личный архив Елены

Пространство для поддержки

После фотопроекта стало ясно, что многим женщинам нужна не только разовая съёмка, но и постоянное живое общение — место, где можно быть собой и не бояться говорить о болезни.

«Вместе с подругой (она в стойкой ремиссии) и другой подругой-журналисткой мы создали небольшое сообщество. Собираемся за чаем, делимся опытом, проводим мастер-классы, стараемся поддерживать тех, кто только начал лечение. Особенно важно, чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Мы помогаем сориентироваться, делимся контактами, иногда просто выслушиваем», — рассказывает Елена.

У команды есть мечта — получить грант и расширить проект, чтобы помогать большему количеству женщин.

© Личный архив Елены

«Ты справишься»

«Если бы я могла дать совет себе из прошлого, я бы сказала: "Дорогая, береги себя — ты справишься. Помни, что ты ценна, важна и достойна всего самого светлого. Твоя жизнь изменится, и впереди тебя ждёт столько прекрасного. Пусть каждый твой день будет наполнен смыслом, радостью и любовью к себе"», — подытоживает рассказ Елена.

Главное

Это история о том, что лечение может быть тяжёлым, путь — долгим и изнуряющим. Но всё это проходит. Боль отступает, и постепенно снова появляется свет: простые радости, близкие люди, чувство опоры. Очень важно не замыкаться в себе, просить помощи, не оставаться одной. Жизнь после болезни действительно есть, и она может быть хорошей.