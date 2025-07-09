Верблюжье молоко помогает лечить астму

Учёные из Института механики и инженерии имени Жолдасбекова в Казахстане провели исследование о влиянии употребления молока верблюдов на клеточный иммунитет при аллергической астме.

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Исследование опубликовано в журнале PLOS One. В эксперименте на мышах молоко снизило воспаление в лёгких, подавило активность Th2/Th17-клеток (клетки иммунной системы, которые участвуют в развитии воспаления) и уровень ключевых цитокинов (регуляторов воспаления). Результаты подтверждают профилактический потенциал напитка в отношении астмы.

Болезнь поражает сотни миллионов человек по всему миру, проявляясь хроническим воспалением дыхательных путей и реакцией на раздражители. Рост заболеваемости в последние десятилетия связывают с изменением образа жизни, сокращением времени на свежем воздухе и изменением рациона. Ранее сообщалось, что верблюжье молоко укрепляет иммунитет и обладает противовоспалительными свойствами, однако его влияние на механизмы аллергической астмы изучено недостаточно.

Замедление прогрессирования астмы под воздействием верблюжьего молока указывает на его потенциальную пользу. Однако нужны дополнительные эксперименты и контролируемые клинические исследования.