Гинеколог назвала неожиданную причину недержания и боли во время секса

Недержание и боль во время секса: врач рассказала о болезнях тазового дна
неЕсли все анализы в норме, но часто возникают симптомы, похожие на цистит, есть неприятные ощущения или боль внизу живота, но при этом нет видимой причины, дело может быть в дисфункции мышц тазового дна. Что это такое и как с этим можно справиться, «Рамблеру» рассказала врач-гинеколог Кристина Пришвина.
Как устроено тазовое дно
Это группа мышц и связок, которые находятся в основании таза и поддерживают внутренние органы: мочевой пузырь, матку и влагалище, прямую кишку. Связки не могут сокращаться, как мышцы, но принимают на себя часть нагрузки. С возрастом из-за родов, травм или по другим причинам может развиться дисфункция тазового дна: гипертонус (перенапряжение) или сниженный тонус мышц и растяжение связок.
«Мышцы таза играют огромную роль: управляют мочеиспусканием и дефекацией, участвуют в сексуальной жизни, в поддержании осанки. Когда возникает дисфункция, симптомы усиливаются постепенно, при этом снижается качество жизни».Кристина Пришвинарепродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач-диетолог, нутрициолог, врач УЗИ
Гипертонус: хроническая тазовая боль и жжение
Если возникает перенапряжение мышц, они укорачиваются. Постепенно начинают формироваться триггерные точки: участки, где мышцы болезненны и уплотнены. Они затрагивают нервные окончания и вызывают боль, которая отдаёт в область копчика, промежности или влагалища. Обычно дискомфорт становится хроническим, а его причину трудно связать с состоянием мышц.
«Многие пациентки годами пьют обезболивающие, но тазовая боль у них не уходит. На фоне стресса или повышенной тревожности симптомы могут усиливаться», — говорит Кристина Пришвина.
Часто у таких пациенток появляется жжение и боль при мочеиспускании. Из-за этого могут поставить ошибочный диагноз — интерстициальный цистит, или синдром болезненного мочевого пузыря.
«Боль и жжение в этом случае появляются потому, что мышечный спазм раздражает нервные окончания. Конечно же, из-за этого будут ошибки в лечении. Антибиотики и мочегонные средства не помогут. Здесь нужна комплексная диагностика дисфункции, а потом работа с мышцами, их расслаблением», — продолжает Кристина Пришвина.
Как лечат хроническую тазовую боль и почему это так сложно
Сниженный тонус: пролапс и выпадение органов
Другая проблема — это снижение тонуса и перерастяжение мышц, из-за чего они не могут поддерживать органы малого таза в нужном положении. Факторы риска:
- Роды, особенно если были осложнения: разрывы, эпизиотомия (рассечение промежности — одна из частых акушерских манипуляций) или многоплодная беременность. При этом состояние развивается постепенно: риск повышается в перспективе 20 и более лет после родов.
- Любые травмы и операции, связанные с органами малого таза.
- Низкую физическую активность, потерю мышечной массы и индекс массы тела выше 30 тоже включили в этот список.
«Нельзя сказать, что это относится исключительно к женщинам. У мужчин также могут быть проблемы с мышцами тазового дна. В этом случае нужно обращаться к врачу-хирургу или урологу. Но у женщин факторов риска намного больше, поэтому проблема встречается чаще», — поясняет Кристина Пришвина.
Ослабление и перерастяжение связок, усиление внутрибрюшного давления постепенно приводят к пролапсу — опущению органов малого таза. Первым признаком становится ощущение давления, тяжести в промежности, дискомфорт при половом акте. Со временем могут появляться проблемы с мочеиспусканием или дефекацией, например недержание при кашле или постоянные запоры.
Зачем укреплять тазовое дно и как правильно делать упражнения Кегеля
Как справиться с дисфункцией
Первый шаг — это диагностика, поэтому нужно обратиться к врачу-гинекологу или урологу.
Возможные варианты лечения, которые эффективны на начальной стадии дисфункции:
- Специальная физкультура: в неё включены упражнения, в том числе дыхательные техники, которые расслабляют или приводят в тонус мышцы тазового дна.
- Психотерапия. Высокая тревожность, постоянное психоэмоциональное напряжение — это факторы, которые могут влиять на дисфункцию тазового дна, поэтому часто врач рекомендует во время основного лечения также обратиться к психотерапевту.
- В дополнение могут назначать другие методы лечения, например акупунктуру, но в целом исследования убедительных результатов не показали.
- Есть варианты операции: её назначают при опущении влагалища и недержании мочи в том случае, если консервативные методы лечения не помогают.
«Тазовое дно состоит из связок и мышечной ткани, но эти мышцы не так просто укрепить. Мы сознательно управляем ими лишь на 20%. Хорошо известные упражнения Кегеля далеко не всегда позволяют включить в работу нужные нам мышцы. А при неправильной технике можно даже навредить: усилить внутрибрюшное давление и ещё больше растянуть связки. Есть и другие методы, хотя нет одного универсального, который подошёл бы всем и избавил бы от проблемы. Но улучшить тонус или убрать тазовую боль, лёгкие формы недержания, снизить частоту воспалений — сейчас это возможно, и это сильно повышает качество жизни», — заключает Кристина Пришвина.
Главное
С возрастом мышцы тазового дна, которые поддерживают органы малого таза, могут ослабевать или, наоборот, приходить в состояние гипертонуса. Дисфункция может привести к недержанию мочи, пролапсу (опущению) органов или к хронической боли в области таза. Женщины намного чаще подвержены этим проблемам, так как основной фактор риска — это роды и их осложнения. Лечение дисфункции всегда комплексное, оно включает работу с мышцами таза, при необходимости — психотерапию.