Врач рассказал, что делать, если вы чувствуете «гвоздь в ноге»

Пяточная шпора: почему болит и как от этого избавиться
С нагрузками и возрастом ткани стопы истончаются и хуже справляются с амортизацией при ходьбе. Это может привести к воспалению плантарной (подошвенной) фасции и хронической боли в пятке. Врач-ортопед Эльдар Кучава рассказал «Рамблеру», почему развиваются эти состояния и какие методы лечения помогают вернуть комфорт при ходьбе.
Почему болит пятка
Плантарный фасциит — это воспаление подошвенной фасции, самая частая причина боли в пятке, с которой пациенты обращаются к врачу. Эта фасция поддерживает свод стопы и помогает гасить ударные нагрузки при ходьбе.
Примерно у половины пациентов также есть пяточные шпоры — рентгенологический признак, который отображается на снимке в виде заострённого шипа в нижней части пяточной кости.
«Причина боли при пяточной шпоре не сам костный нарост, а воспаление окружающих тканей. Пациенты обычно жалуются на нарастающую боль в нижней и внутренней части пятки. Боль часто острая, похожа на ощущение гвоздя в пятке и усиливается при первых шагах после сна. Это происходит потому, что ночью сгибатели стопы стягивают плантарную фасцию, а утром при первом шаге она растягивается. Постоянный дискомфорт вызывает и стойкая статическая нагрузка — когда человек много стоит или сидит».Кучава Эльдарврач — травматолог-ортопед ГКБ им. В.М. Буянова
Обычно боль сначала уменьшается при ходьбе, но позже в течение дня снова усиливается. Если надавить на внутреннюю часть пятки (место прикрепления фасции), симптом легко воспроизводится.
Причины и факторы риска пяточной шпоры:
- плоскостопие или, наоборот, слишком высокий свод стопы;
- неправильная походка, повышающая нагрузку на пятку;
- снижение эластичности фасции и истончение жировой прослойки с возрастом;
- неудобная или изношенная обувь без поддержки свода стопы;
- бег по твёрдым поверхностям;
- избыточный вес;
- сахарный диабет.
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Как диагностируют
Диагноз ставят на основе осмотра и жалоб. Визуализация (снимки) обычно не нужны, если симптомы типичны.
Дополнительные исследования врач может назначить в трёх случаях:
- если есть подозрение на другое заболевание (например, перелом или защемление нерва);
- если боль не проходит после лечения в течение нескольких месяцев;
- чтобы уточнить степень повреждений.
При необходимости используют:
- Рентген — показывает остеофиты (наросты на краю кости).
- УЗИ — может выявить утолщение и отёк подошвенной фасции (признак воспаления/перегрузки).
- МРТ — назначают редко, в тяжёлых или запущенных случаях, чтобы исключить разрывы фасции, стрессовые переломы или другие повреждения.
Как лечат
При первых симптомах можно обратиться ортопеду-травматологу, который специализируется на заболеваниях костей, суставов и связок стопы. Лечение обычно консервативное, но восстановление может занять от нескольких месяцев до года.
Основные методы:
- Покой. Необходимо сократить или исключить нагрузки, вызывающие боль (бег, ходьбу на длинные дистанции).
- Индивидуальные ортопедические стельки, которые будут поддерживать свод стопы. Кроме того, важно носить обувь с хорошей амортизацией.
- Ночные ортезы. Врач может назначить специальные приспособления, которые фиксируют стопу в растянутом положении во сне, чтобы уменьшить утреннюю боль.
- Лечебная гимнастика, специальные упражнения на растяжение фасции, массаж.
- Нестероидные противовоспалительные препараты по назначению врача на ограниченный период времени.
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Дополнительные методы применяют, если боль не проходит:
- Инъекции кортикостероидов в пятку. Их применяют редко и только в тяжёлых случаях, так как есть риск истончения жировой подушки пятки. Эффективность этого метода под вопросом.
- Инъекции ботулотоксина. Помогают расслабить ткани подошвенной фасции и вокруг неё, что облегчает боль.
- Операция. Обычно это крайняя мера, и её рассматривают, если боль сохраняется дольше года, несмотря на лечение.
Болит пятка — начните с обуви
При пяточной шпоре очень важен выбор правильной обуви. Она помогает снизить риск обострения и ускоряет восстановление.
На что обратить внимание:
- Поддержка свода стопы. Подошва должна хорошо удерживать свод, чтобы нагрузка распределялась равномерно и не концентрировалась в области пятки.
- Амортизация. Обувь с мягкой упругой подошвой или гелевыми вставками снижает силу удара при каждом шаге. Особенно важна амортизация в пятке и передней части стопы.
- Поддержка пятки. Выбирайте обувь с жёстким задником, который плотно фиксирует пятку. Это помогает уменьшить микротравмы тканей при ходьбе. Дополнительно можно использовать силиконовые подушечки под пятку, чтобы приподнять её и снизить давление.
- Ортопедические стельки. Индивидуально изготовленные стельки помогают равномерно распределить нагрузку по стопе.
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Главное
Плантарный фасциит — основная причина боли в пятке, возникающая из-за нарушения биомеханики стопы, которое провоцирует воспаление подошвенной фасции. У половины пациентов дополнительно формируется пяточная шпора (костный нарост), но это не причина боли. Боль обычно острая, усиливается при первых шагах утром и после длительного стояния, уменьшается при ходьбе, но возвращается к вечеру. Диагноз ставится по осмотру, при необходимости назначают рентген, УЗИ или МРТ. Лечение преимущественно консервативное и длительное: покой, поддерживающая обувь и индивидуальные ортопедические стельки, ночные ортезы, физиотерапия и НПВП, а в тяжёлых случаях — инъекции или операция. Ключевую роль играет правильная обувь с хорошей амортизацией и поддержка свода стопы.