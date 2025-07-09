Врач рассказал, что делать, если вы чувствуете «гвоздь в ноге»

С нагрузками и возрастом ткани стопы истончаются и хуже справляются с амортизацией при ходьбе. Это может привести к воспалению плантарной (подошвенной) фасции и хронической боли в пятке. Врач-ортопед Эльдар Кучава рассказал «Рамблеру», почему развиваются эти состояния и какие методы лечения помогают вернуть комфорт при ходьбе.

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Почему болит пятка

Плантарный фасциит — это воспаление подошвенной фасции, самая частая причина боли в пятке, с которой пациенты обращаются к врачу. Эта фасция поддерживает свод стопы и помогает гасить ударные нагрузки при ходьбе.

Примерно у половины пациентов также есть пяточные шпоры — рентгенологический признак, который отображается на снимке в виде заострённого шипа в нижней части пяточной кости.

«Причина боли при пяточной шпоре не сам костный нарост, а воспаление окружающих тканей. Пациенты обычно жалуются на нарастающую боль в нижней и внутренней части пятки. Боль часто острая, похожа на ощущение гвоздя в пятке и усиливается при первых шагах после сна. Это происходит потому, что ночью сгибатели стопы стягивают плантарную фасцию, а утром при первом шаге она растягивается. Постоянный дискомфорт вызывает и стойкая статическая нагрузка — когда человек много стоит или сидит». Кучава Эльдар врач — травматолог-ортопед ГКБ им. В.М. Буянова

Обычно боль сначала уменьшается при ходьбе, но позже в течение дня снова усиливается. Если надавить на внутреннюю часть пятки (место прикрепления фасции), симптом легко воспроизводится.

Причины и факторы риска пяточной шпоры:

плоскостопие или, наоборот, слишком высокий свод стопы;

или, наоборот, слишком высокий свод стопы; неправильная походка, повышающая нагрузку на пятку;

снижение эластичности фасции и истончение жировой прослойки с возрастом;

неудобная или изношенная обувь без поддержки свода стопы;

или изношенная без поддержки свода стопы; бег по твёрдым поверхностям;

избыточный вес;

сахарный диабет.

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Как диагностируют

Диагноз ставят на основе осмотра и жалоб. Визуализация (снимки) обычно не нужны, если симптомы типичны.

Дополнительные исследования врач может назначить в трёх случаях:

если есть подозрение на другое заболевание (например, перелом или защемление нерва);

(например, перелом или защемление нерва); если боль не проходит после лечения в течение нескольких месяцев;

после лечения в течение нескольких месяцев; чтобы уточнить степень повреждений.

При необходимости используют:

Рентген — показывает остеофиты (наросты на краю кости).

— показывает остеофиты (наросты на краю кости). УЗИ — может выявить утолщение и отёк подошвенной фасции (признак воспаления/перегрузки).

— может выявить утолщение и отёк подошвенной фасции (признак воспаления/перегрузки). МРТ — назначают редко, в тяжёлых или запущенных случаях, чтобы исключить разрывы фасции, стрессовые переломы или другие повреждения.

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Как лечат

При первых симптомах можно обратиться ортопеду-травматологу, который специализируется на заболеваниях костей, суставов и связок стопы. Лечение обычно консервативное, но восстановление может занять от нескольких месяцев до года.

Основные методы:

Покой. Необходимо сократить или исключить нагрузки, вызывающие боль (бег, ходьбу на длинные дистанции).

Необходимо сократить или исключить нагрузки, вызывающие боль (бег, ходьбу на длинные дистанции). Индивидуальные ортопедические стельки, которые будут поддерживать свод стопы. Кроме того, важно носить обувь с хорошей амортизацией.

которые будут Кроме того, важно носить обувь с хорошей амортизацией. Ночные ортезы. Врач может назначить специальные приспособления, которые фиксируют стопу в растянутом положении во сне, чтобы уменьшить утреннюю боль.

Врач может назначить специальные приспособления, которые чтобы уменьшить утреннюю боль. Лечебная гимнастика, специальные упражнения на растяжение фасции, массаж.

массаж. Нестероидные противовоспалительные препараты по назначению врача на ограниченный период времени.

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Дополнительные методы применяют, если боль не проходит:

Инъекции кортикостероидов в пятку. Их применяют редко и только в тяжёлых случаях, так как есть риск истончения жировой подушки пятки. Эффективность этого метода под вопросом.

в пятку. Их применяют редко и только в тяжёлых случаях, так как Эффективность этого метода под вопросом. Инъекции ботулотоксина. Помогают расслабить ткани подошвенной фасции и вокруг неё, что облегчает боль.

Помогают расслабить ткани подошвенной фасции и вокруг неё, что облегчает боль. Операция. Обычно это крайняя мера, и её рассматривают, если боль сохраняется дольше года, несмотря на лечение.

Болит пятка — начните с обуви

При пяточной шпоре очень важен выбор правильной обуви. Она помогает снизить риск обострения и ускоряет восстановление.

На что обратить внимание:

Поддержка свода стопы. Подошва должна хорошо удерживать свод, чтобы нагрузка распределялась равномерно и не концентрировалась в области пятки.

Подошва должна хорошо удерживать свод, чтобы нагрузка распределялась равномерно и не концентрировалась в области пятки. Амортизация. Обувь с мягкой упругой подошвой или гелевыми вставками снижает силу удара при каждом шаге. Особенно важна амортизация в пятке и передней части стопы.

Обувь с мягкой упругой подошвой или гелевыми вставками при каждом шаге. Особенно важна амортизация в пятке и передней части стопы. Поддержка пятки. Выбирайте обувь с жёстким задником, который плотно фиксирует пятку. Это помогает уменьшить микротравмы тканей при ходьбе. Дополнительно можно использовать силиконовые подушечки под пятку, чтобы приподнять её и снизить давление.

Выбирайте обувь с жёстким задником, который пятку. Это помогает уменьшить микротравмы тканей при ходьбе. Дополнительно можно использовать силиконовые подушечки под пятку, чтобы приподнять её и снизить давление. Ортопедические стельки. Индивидуально изготовленные стельки помогают равномерно распределить нагрузку по стопе.

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Главное

Плантарный фасциит — основная причина боли в пятке, возникающая из-за нарушения биомеханики стопы, которое провоцирует воспаление подошвенной фасции. У половины пациентов дополнительно формируется пяточная шпора (костный нарост), но это не причина боли. Боль обычно острая, усиливается при первых шагах утром и после длительного стояния, уменьшается при ходьбе, но возвращается к вечеру. Диагноз ставится по осмотру, при необходимости назначают рентген, УЗИ или МРТ. Лечение преимущественно консервативное и длительное: покой, поддерживающая обувь и индивидуальные ортопедические стельки, ночные ортезы, физиотерапия и НПВП, а в тяжёлых случаях — инъекции или операция. Ключевую роль играет правильная обувь с хорошей амортизацией и поддержка свода стопы.

Важные исследования