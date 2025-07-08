Новый тест на Альцгеймер выявит болезнь за 10 лет до начала симптомов

Инженеры Университета Монаш разработали тест крови из пальца, который с высокой точностью определяет белковые биомаркеры на ранних стадиях болезни Альцгеймера, ещё до появления симптомов.

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Устройство размером с кредитную карту работает на сенсорной технологии, которая обнаруживает очень низкие концентрации маркеров заболевания в крови. По словам разработчиков, тест прост в использовании, недорогой и портативный, поэтому его можно широко распространить среди врачей общей практики и проводить с его помощью скрининг. Далее предстоит апробировать тест в клинических исследованиях.

Болезнь Альцгеймера — ведущая причина старческой деменции, на её долю приходится 60-70% случаев заболевания. Сегодня с деменцией живут 55 млн человек.

Болезнь развивается медленно и явные симптомы — снижение памяти, познавательных функций — могут появиться через десятилетия после начала патологических процессов. Доступных инструментов для ранней диагностики сегодня нет. Болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, но можно замедлить — с этой точки зрения скрининговые программы могут принести существенную пользу и улучшить качество жизни пациентов.

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