Пластмассу обвинили в смертях от болезней сердца

Химическое вещество из пластмасс, которое используют в упаковке продуктов и медоборудовании, по оценкам учёных, стало причиной более 13% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, оно вызывает воспаление артерий.

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Новое глобальное исследование учёных из NYU Langone Health показало, что химическое вещество ди-2-этилгексилфталат (ДЭГФ), которое используется для смягчения пластика, могло стать причиной более чем 356 000 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году. Наибольшее число смертей пришлось на Индию, Китай и Индонезию, где высокий уровень воздействия ДЭГФ связывают с быстрым ростом производства пластика и слабым контролем за его использованием.

Исследование опубликовано в журнале Lancet eBioMedicine и основано на анализе информации из 200 стран. Команда использовала данные о состоянии здоровья и окружающей среды, полученные в ходе десятков опросов населения, а также образцы мочи, в которых содержались продукты распада пластика. Данные о смертности были получены от Института показателей и оценки здоровья — исследовательской группы в США, которая собирает медицинскую информацию по всему миру для выявления тенденций в области общественного здоровья. Учёные подчёркивают необходимость введения глобальных ограничений на использование фталатов, чтобы снизить смертность и экономические потери, которые могут достигать триллионов долларов.

Старший автор исследования, доктор Леонардо Трасанде, отмечает, что результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь и не охватывают все возрастные группы, поэтому реальное число смертей, связанных с ДЭГФ и другими фталатами, вероятно, выше. В дальнейшем планируется изучить влияние снижения воздействия этих веществ на здоровье населения и расширить исследования на другие заболевания.