Эти насекомые угрожают вам на отдыхе: от безобидных до опасных

Одни насекомые досаждают жужжанием, другие переносят опасные инфекции или вызывают тяжёлые аллергические реакции. Разобрались, каких вредителей стоит опасаться больше всего и как защитить здоровье.

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В России сезонная активность насекомых выражена особенно ярко. Весной пробуждаются клещи, комары, слепни, осы и другие виды. Пик их численности приходится на лето, и именно тогда возрастает риск укусов и столкновения с аллергенами или переносчиками заболеваний.

Укус или даже кратковременный контакт с некоторыми насекомыми может стать причиной:

аллергических реакций , вплоть до анафилактического шока;

вплоть до анафилактического шока; инфекций, включая клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадку Западного Нила;

включая клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадку Западного Нила; гнойных воспалений кожи, если в ранку попадёт инфекция;

если в ранку попадёт инфекция; серьёзного ухудшения самочувствия у людей с хроническими заболеваниями.

Назойливые, но не опасные насекомые

Комары

Живут возле стоячей воды: луж, бочек, прудов, заболоченных мест, сырых подвалов. Активны с апреля-мая по октябрь, особенно много их в тёплые вечера и ночью.

Риски для здоровья:

аллергия на укусы (покраснение, отёк, сыпь, сильный зуд);

на укусы (покраснение, отёк, сыпь, сильный зуд); занесение бактериальной инфекции при расчёсывании;

перенос опасных заболеваний: лихорадки Западного Нила, дирофиляриоза (паразиты под кожей).

При укусах:

Не расчёсывайте, обработайте антисептиком.

обработайте антисептиком. При сильной аллергии примите антигистаминное средство.

средство. Если появились одышка, отёк лица — вызывайте скорую помощь.

Мошки и слепни

В основном эти насекомые не опасны, но их укусы могут быть достаточно болезненными и вызывать неприятные ощущения. Мошки прогрызают кожу, создавая ранки, из-за чего укусы часто сильно болят, чешутся и опухают. Слепни прокалывают кожу и пьют кровь, их укусы обычно ещё более болезненны и могут оставлять кровоподтёки.

Мошки предпочитают влажные места рядом с реками, ручьями, кустарниками и зарослями травы. Летают днём, особенно активно в тихую, безветренную погоду. Пик активности — май — июль. Слепни обитают возле водоёмов, пастбищ и лесных опушек. Активны в жаркие дни, особенно в июле — августе.

Риски для здоровья:

Укусы мошек и слепней вызывают покраснение, отёк и зуд. У некоторых людей могут развиться аллергические реакции: сильный отёк, сыпь или общие симптомы аллергии.

При укусах:

Не расчёсывайте ранки, чтобы не занести инфекцию.

ранки, чтобы не занести инфекцию. Обрабатывайте укусы антисептиком и используйте средства против зуда.

и используйте средства против зуда. При выраженных аллергических реакциях обратитесь к врачу.

Опасные насекомые, переносящие инфекции

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Клещи (таёжный и лесной)

В России наиболее распространены таёжный клещ (Ixodes persulcatus) и лесной клещ (Ixodes ricinus). Они встречаются почти по всей территории европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. Клещи не живут на деревьях и не падают сверху — они сидят на траве и на нижних ветках кустарников (до 1 метра) и цепляются за проходящего мимо человека или животное. Клещи более активны утром и вечером, особенно при влажной погоде (туман, роса), а в жару прячутся под листвой.

Риски для здоровья:

Клещи в России представляют реальную опасность для здоровья, так как могут быть переносчиками инфекционных заболеваний.

Клещевой вирусный энцефалит. Самое опасное заболевание, передающееся при укусе инфицированного клеща:

Поражает центральную нервную систему (головной и спинной мозг).

(головной и спинной мозг). Симптомы: высокая температура, головная боль, рвота, спутанность сознания, параличи.

высокая температура, головная боль, рвота, спутанность сознания, параличи. Тяжёлые формы могут привести к инвалидности или смерти.

могут привести к инвалидности или смерти. Наиболее распространён в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в Карелии, Архангельской и Ярославской областях.

в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в Карелии, Архангельской и Ярославской областях. Есть эффективная вакцина.

Энцефалит: чем опасен и когда просыпаются самые агрессивные клещи

Боррелиоз (болезнь Лайма). Самое распространённое клещевое заболевание в Европе и России:

Симптомы: характерное покраснение в месте укуса (кольцевая эритема), усталость, температура, боли в мышцах и суставах.

характерное покраснение в месте укуса (кольцевая эритема), усталость, температура, боли в мышцах и суставах. При отсутствии лечения могут развиться менингит, артрит, сердечные нарушения.

могут развиться артрит, сердечные нарушения. Часто диагностируется поздно из-за неспецифических симптомов.

из-за неспецифических симптомов. Лечится антибиотиками, если начать вовремя.

Клещевой боррелиоз: чем опасен и как вылечиться

Моноцитарный эрлихиоз / гранулоцитарный анаплазмоз — другие инфекции, передающиеся через укусы клещей:

Симптомы: высокая температура, слабость, боли в мышцах, увеличение печени и селезёнки.

высокая температура, слабость, боли в мышцах, увеличение печени и селезёнки. Более тяжело их переносят дети и пожилые люди.

Марсельская лихорадка (риккетсиоз):

Характерна для южных регионов России.

России. Вызывает сыпь, лихорадку, некроз в месте укуса.

сыпь, лихорадку, некроз в месте укуса. Передаётся через клещей рода Rhipicephalus.

Алгоритм действий, если обнаружили присосавшегося клеща

Немедленно удалите клеща. Лучше всего будет обратиться в травмпункт или к врачу. Если такой возможности нет, используйте пинцет, нитку или специальные устройства (ручка-лассо/клещеверт), захватывая клеща у основания ротового аппарата, и медленно тяните вверх. Важно! Никакие мази, масла или спирт не помогут — клещ останется, а вы дадите ему больше времени для заражения.

Лучше всего будет обратиться в травмпункт или к врачу. Если такой возможности нет, нитку (ручка-лассо/клещеверт), захватывая клеща у основания ротового аппарата, и медленно тяните вверх. — клещ останется, а вы дадите ему больше времени для заражения. Очистите ранку: обработайте место укуса спиртом, йодом или другим антисептиком.

обработайте место укуса спиртом, йодом или другим антисептиком. Сохраните клеща для проверки. Поместите его в герметичный контейнер с влажным кусочком ваты или травой. Напишите на упаковке данные (если клещи были сняты с разных людей). Храните в холодильнике или термосе с холодом до доставки в лабораторию.

Поместите его в герметичный контейнер с влажным кусочком ваты или травой. Напишите на упаковке данные (если клещи были сняты с разных людей). в холодильнике или термосе с холодом до доставки в лабораторию. Обратитесь к врачу при необходимости. Если в клеще найдены возбудители, обратитесь к инфекционисту или терапевту. Если нет, но через месяц после укуса появились симптомы (температура, покраснение и пр.), — срочно к врачу.

Если в клеще найдены возбудители, обратитесь к инфекционисту или терапевту. Если нет, но через месяц после укуса появились симптомы (температура, покраснение и пр.), — срочно к врачу. Роспотребнадзор рекомендует доставить клеща в микробиологическую лабораторию «ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"» или другие лаборатории, которые делают такие исследования.

Важно: удалять клеща нужно аккуратно, так как, если процесс затянется или пройдёт неправильно, его ротовой аппарат может остаться в коже.

Смертельно опасные или вызывающие тяжёлую аллергическую реакцию насекомые

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Осы и шершни

Они могут быть опасными для человека. Основная их особенность — высокая агрессивность. В отличие от пчёл, осы и шершни могут жалить неоднократно, не теряя жало. Шершни крупнее, их укус болезненнее, особенно опасны из-за большого количества яда и способности нападать группами.

Риск для здоровья:

Яд этих насекомых достаточно токсичен и вызывает сильную местную реакцию — боль, покраснение и отёк. При множественных укусах повышается риск анафилактического шока — тяжёлой аллергической реакции, которая требует немедленной медицинской помощи. Особенно опасны укусы в области шеи, за губу и язык — в этом случае рекомендуется вызвать скорую.

При укусах:

Обработайте рану — промойте место укуса под струёй воды, затем обработайте антисептиком (перекись, спирт или йод), чтобы избежать занесения инфекции.

— промойте место укуса под струёй воды, затем обработайте антисептиком (перекись, спирт или йод), чтобы избежать занесения инфекции. Прикладывайте холод — лёд в тканевом мешочке или холодный компресс на 10–30 минут, чтобы уменьшить боль и отёк.

— лёд в тканевом мешочке или холодный компресс на 10–30 минут, чтобы уменьшить боль и отёк. Пейте больше воды или тёплого чая для ускорения выведения яда.

или тёплого чая для ускорения выведения яда. Используйте антигистаминные или обезболивающие средства: примите таблетку и при необходимости нанесите антигистаминный крем или кортикостероидный препарат.

или обезболивающие средства: примите таблетку и при необходимости нанесите антигистаминный крем или кортикостероидный препарат. При усилении симптомов или развитии острой аллергической реакции вызовите скорую помощь.

Другие потенциально опасные насекомые

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Паук каракурт — один из самых ядовитых в России, чаще всего встречается в южных регионах. Он прячется под камнями, в норах, хозяйственных постройках.

Риск для здоровья:

Укус каракурта ощущается как жгучая боль и спустя 15–30 минут распространяется по телу, появляются слабость, одышка, головокружение и учащённый пульс. В тяжёлых случаях могут быть судороги и нарушение дыхания.

Первая помощь при укусе:

обеспечить покой;

приложить холод к месту укуса;

срочно обратиться за медицинской помощью — может понадобиться противоядие.

Для профилактики важно использовать перчатки при работе, не трогать пауков руками и осматривать вещи, которые долго лежали в сарае или на земле.

Главное

С наступлением тепла активизируются самые разные насекомые — от надоедливых до действительно опасных. Комары, мошки, слепни досаждают укусами, вызывая зуд, покраснение и иногда аллергию или занесение инфекции при расчёсывании. Клещи (таёжный и лесной) могут переносить клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. При укусе клеща важно быстро его удалить, обработать ранку, сохранить членистоногое для анализа и обратиться к врачу при появлении симптомов болезни. Осы и шершни особенно опасны из-за способности жалить многократно и вызывать тяжёлые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, особенно при укусах в лицо или шею. При укусе нужно приложить холод, обработать место антисептиком, принять антигистаминное средство и при ухудшении самочувствия немедленно вызвать скорую. В южных регионах встречается паук каракурт (чёрная вдова) — его укус сначала ощущается как жгучая боль, а через полчаса возникают спазмы и слабость, в тяжёлых случаях возможны судороги и нарушение дыхания. Первая помощь — обеспечить покой, приложить холод и срочно вызвать медиков. Чтобы защитить себя, используйте репелленты, защитную одежду, внимательно осматривайте вещи и места отдыха, а при укусах внимательно следите за своим состоянием.

Важные исследования