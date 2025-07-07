Врач назвала 5 болезней из-за плесени в квартире

Плесень — это неприятный запах и серьёзная угроза здоровью. Из-за плесени могут обостриться хронические заболевания или появиться новые. Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала «Рамблеру» о болезнях, связанных с плесенью, и о том, как защитить себя.

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Споры плесени есть почти везде, но разрастаются они только в благоприятных условиях, это высокая влажность и температура не ниже +20 °C. Плесень может появиться почти на любой поверхности: дереве, гипсокартоне и штукатурке, камне. Её споры переносятся с воздушными потоками. Поэтому, если в доме есть плесень, все жильцы будут вдыхать её частицы.

Аллергия

Когда человек вдыхает споры плесневых грибов, иммунная система может воспринимать их как угрозу и вырабатывать специфические антитела — иммуноглобулины. При повторном контакте с аллергеном эти антитела запускают аллергическую реакцию, высвобождаются медиаторы воспаления, в том числе гистамин. Именно он вызывает симптомы:

кашель;

насморк;

кожные реакции: зуд, сыпь, покраснение.

Аллергия может начаться в любом возрасте даже у тех, кто раньше ею не страдал. Иммунный ответ может сразу не развиваться, а быть отсроченным, и это затрудняет диагностику.

«Плесневые грибы всего четырёх видов — Cladosporium, Penicillium, Aspergillus и Alternaria — составляют около 75% от всех спор грибов внутри помещений. Это один из главных аллергенов в домах. Обычно аллергия проявляется как кашель, но есть и кожные формы. В этом случае будет реакция в виде зуда, высыпаний, покраснений кожи». Светлана Каневская врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

Бронхиальная астма

Как и аллергия, астма тесно связана с работой иммунной системы: часто одни и те же виды аллергенов провоцируют и аллергию, и астму. Однако у этого диагноза есть отличие: бронхиальная астма обычно становится хронической и проявляется, даже если аллергена уже нет.

Основные симптомы:

периодические приступы одышки и кашля, часто — ночью;

затруднённый выдох;

чувство тяжести, боль в области груди.

Как правило, больным астмой рекомендуют убрать провоцирующий фактор — это снижает частоту и тяжесть приступов, однако не снимает их полностью.

«Частички пыли, которые содержат споры плесневых грибов, — это один из частых провоцирующих факторов астмы­», — объясняет Светлана Каневская.

Аспергиллёз

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Это заболевание, которое вызывает грибок рода Aspergillus, он поражает ткань бронхов и лёгких. Чаще всего аспергиллёз угрожает тем, у кого и так снижен иммунитет:

пациентам, которые получают иммуносупрессивное лечение;

перенёсшим трансплантацию костного мозга;

тем, у кого есть другие тяжёлые заболевания (например, туберкулёз лёгких).

При этом заболевании в лёгких образуется аспергиллома — это скопление клеток мицелия, то есть гриба. Обычно её видно на КТ лёгких. В тяжёлых случаях также развиваются симптомы:

повышение температуры тела — от 37–37,5 °C до сильной лихорадки;

влажные хрипы в лёгких, кашель с мокротой;

боль в груди;

потеря веса;

в тяжёлых случаях — лёгочное кровотечение.

От человека к человеку болезнь не передаётся.

«Иногда аспергиллёз не вызывает симптомов и обнаруживается только на снимке, но в тяжёлых случаях по мере прогрессирования может вызывать трудноизлечимый кашель. Могут также присоединяться одышка, лихорадка­», — говорит Светлана Каневская.

Мигрень и носовые кровотечения

Специфический запах плесени потенциально рассматривают как один из провоцирующих факторов мигрени. Точный механизм до конца не изучен, но есть предположение, что вещества, которые выделяет плесень, например микотоксины, могут у некоторых людей провоцировать приступ. Точной связи между плесенью и мигренью пока нет, но учёные продолжают исследовать этот вопрос.

Также достоверно не подтверждена связь между носовыми кровотечениями и плесенью. Однако воспаление слизистой носа, которое возникает как иммунный ответ, может привести к тому, что сосуды носа станут более хрупкими.

Как предотвратить вред

Вот несколько важных мер, чтобы воздух в помещении не был опасен для здоровья.

Снизить влажность. Быстрее всего плесень размножается в помещениях, где влажность доходит до 60% и выше. Оптимальным уровнем для человека будет от 45 до 55%. Чтобы скорректировать уровень влажности, можно использовать бытовой осушитель воздуха.

Быстрее всего плесень размножается в помещениях, где влажность доходит Оптимальным уровнем для человека будет Чтобы скорректировать уровень влажности, можно использовать бытовой Регулярно проветривать квартиру. При хорошей вентиляции плесень будет меньше размножаться, а концентрация спор в воздухе будет ниже допустимого порога.

При хорошей вентиляции плесень будет меньше размножаться, а концентрация спор в воздухе будет ниже допустимого порога. Регулярно проводить генеральную уборку.

Если стены здания заражены плесенью, обязательно нужно провести специальную обработку поражённых участков.

Главное

Частицы плесени разрастаются при благоприятных условиях: влажности выше 60% и температуре от +20 °C. Даже у здоровых людей плесень может вызвать неприятные последствия: аллергический кашель или насморк, мигрень. Те, у кого иммунитет снижен, рискуют ещё больше: споры плесени могут попасть в лёгкие, вызвать трудноизлечимый кашель, а в тяжёлых случаях — осложнения вплоть до лёгочного кровотечения. Предотвратить заболевания можно, если регулярно проветривать дом, убираться и не допускать разрастания плесени.

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