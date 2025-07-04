Врач назвала 4 причины боли в груди и как распознать инфаркт

Боли в груди часто вызывают страх, ведь первая мысль — сердечный приступ. Но не всегда причина в болезни сердца. Есть много состояний, которые могут вызывать неприятные или даже сильные ощущения в груди, но не угрожают жизни. Врач-терапевт, пульмонолог Ирина Окольникова рассказала «Рамблеру», как отличить опасное от просто неприятного.

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Межрёберная невралгия

«Межрёберные нервы проходят по нижнему краю каждого ребра в специальных бороздках. При их воспалении или сдавливании возникает боль, усиливающаяся при движении, поворотах корпуса, вдохе. Это и есть межрёберная невралгия». Окольникова Ирина врач-терапевт, пульмонолог

Как болит

Характер боли: это резкая, стреляющая, жгучая, тянущая, колющая боль вдоль ребра или грудной клетки.

это резкая, стреляющая, жгучая, тянущая, колющая боль вдоль ребра или грудной клетки. Локализация: чаще всего это «лента», идущая между рёбрами спереди назад, иногда — по грудной стенке или верхней части живота.

чаще всего это «лента», идущая между рёбрами спереди назад, иногда — по грудной стенке или верхней части живота. Интенсивность: боль может быть постоянной или приступообразной, длиться долго — вплоть до месяцев — даже после основного заболевания.

боль может быть постоянной или приступообразной, длиться долго — вплоть до месяцев — даже после основного заболевания. Сопутствующие симптомы: онемение, покалывание, в тяжёлых случаях — слабость (нарушение движений) в соответствующей области.

Почему болит

Причина — воспаление или раздражение межрёберного нерва, возникающее из-за:

Травмы или хирургического вмешательства (например, операции со вскрытием грудной клетки, установки грудных дренажей).

или хирургического вмешательства (например, операции со вскрытием грудной клетки, установки грудных дренажей). Вирусных инфекций, особенно опоясывающего лишая, повреждающих нервы и приводящих к постгерпетической невралгии.

особенно опоясывающего лишая, повреждающих нервы и приводящих к постгерпетической невралгии. Сдавления нерва вследствие опухолей, костных аномалий или хронического воспаления.

вследствие опухолей, костных аномалий или хронического воспаления. Проблемы с позвоночником (например, межпозвонковых грыж, которые могут сдавливать нервные корешки).

(например, межпозвонковых грыж, которые могут сдавливать нервные корешки). Мышечного перенапряжения и травм, вызванных непривычной физической нагрузкой или тяжестями.

Во всех этих случаях нерв становится гиперчувствительным — болевые сигналы (чувство жжения, прострелы) передаются по сенсорным волокнам от межрёберных нервов к головному мозгу.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

«Пищевод расположен позади сердца, его кислотный рефлюкс может вызвать жгучую боль за грудиной, напоминающую сердечную», — говорит специалист.

Как болит

Характер боли: жгучая, как изжога, или дискомфорт за грудиной. Могут быть ощущения давления, инородного тела или комка.

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Локализация: центр груди, прямо за грудиной, иногда отдаёт в горло или обратно вверх по пищеводу.

Интенсивность: от лёгких жжений до довольно болезненных ощущений. Усиливается после еды, при наклоне или в положении лёжа.

Сопутствующие симптомы: кислая отрыжка, кислый или горький вкус во рту. Иногда кашель, першение в горле, затруднённое глотание.

Почему болит

Причина — гастроэзофагеальный рефлюкс: слабый или ослабленный нижний пищеводный сфинктер позволяет желудочному содержимому (кислоте, ферментам, желчи) забрасываться обратно в пищевод, раздражая его слизистую.

Регулярное раздражение вызывает воспаление (эзофагит), это активирует болевые рецепторы — так и появляются жжение и боль за грудиной.

вызывает воспаление (эзофагит), это активирует болевые рецепторы — так и появляются жжение и боль за грудиной. При хронической кислотной агрессии рецепторы пищевода становятся гиперчувствительными — даже незначительное количество кислоты вызывает выраженную боль.

кислотной агрессии становятся — даже незначительное количество кислоты вызывает выраженную Нетипичные симптомы: кислота может попадать в глотку и трахею — возникает кашель, першение и даже бронхоспазм (особенно при астме).

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Тревожное расстройство и паническая атака

Как болит

Характер ощущений: сдавливающая или тупая боль / дискомфорт в груди, часто описывается как «не могу вздохнуть» или «тяжесть». Могут быть жжение, щемящая боль, ощущение комка или спазма в груди. Часто сочетается с сильным сердцебиением, дрожью, головокружением, чувством надвигающейся катастрофы.

сдавливающая или тупая боль / часто описывается как «не могу вздохнуть» или «тяжесть». Могут быть жжение, щемящая боль, в груди. Часто сочетается с дрожью, головокружением, чувством надвигающейся катастрофы. Локализация: обычно по центру груди или слегка слева. Может мигрировать то в грудь, то в горло, то в живот.

обычно по центру груди или слегка слева. Может мигрировать то в грудь, то в горло, то в живот. Интенсивность: может быть от умеренной до очень сильной (ощущается «как инфаркт»). Боль и тяжесть быстро усиливаются в течение нескольких минут.

может быть от умеренной до очень сильной (ощущается «как инфаркт»). Боль и тяжесть быстро усиливаются в течение нескольких минут. Сопутствующие симптомы: одышка, потливость, онемение рук или лица, ощущение нереальности происходящего.

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Почему болит

При панической атаке организм запускает аварийный режим защиты:

В кровь выбрасывается адреналин — сердце бьётся чаще, давление растёт, сосуды сужаются. Это даёт чувство давления в груди.

— сердце бьётся чаще, давление растёт, сосуды сужаются. Это даёт чувство давления в груди. Начинается частое дыхание (гипервентиляция), из-за чего падает уровень углекислого газа. Возникает спазм мышц грудной клетки и ощущение, что трудно вдохнуть.

(гипервентиляция), из-за чего падает уровень углекислого газа. Возникает и ощущение, что трудно вдохнуть. Напрягаются мышцы груди и межрёберные мышцы, усиливая боль.

мышцы груди и межрёберные мышцы, усиливая боль. Активируются симпатический и блуждающий нервы, которые одновременно влияют на сердце, дыхание и пищевод, вызывая смешанные ощущения: боль, сердцебиение, жжение, комок в горле.

Боль не связана с повреждением сердца — это результат временной гиперактивности нервной системы.

Плеврит

«Плевра — это оболочка лёгких, богато пронизанная нервными путями. При плеврите или воспалении лёгких боль резко усиливается при вдохе, кашле или движении», — объясняет врач.

Как болит

Характер боли: резкая, острая колющая или жгучая — обычно локализованная в месте воспаления плевры.

резкая, острая колющая или жгучая — обычно локализованная плевры. Усиливается при вдохе, кашле, чихании или движении туловища.

кашле, чихании или движении туловища. Иногда отдаёт в сторону шеи или плеча (если задета диафрагмальная плевра).

Почему болит

Воспалена париетальная плевра — наружный слой, плотно прилегающий к грудной стенке. Он густо усеян нервными окончаниями.

При дыхании или кашле воспалённая поверхность соприкасается с окружающими тканями, раздражая рецепторы, и вызывает боль.

с окружающими тканями, раздражая рецепторы, и вызывает боль. Воспаление может быть вызвано вирусами, бактериями, аутоиммунными процессами, травмами или тромбами (тромбоэмболией лёгочной артерии).

Когда боль действительно может быть сердечной

Как болит при инфаркте или стенокардии:

Характер: давящая, сжимающая, будто тяжесть или обруч вокруг груди.

давящая, будто тяжесть или Локализация: за грудиной, иногда отдаёт в левую руку, шею, челюсть, спину.

иногда шею, челюсть, спину. Продолжительность: дольше 10–15 минут, не проходит в покое.

дольше не проходит в покое. Сопутствующие симптомы: холодный пот, сильная слабость, тошнота, одышка, страх смерти.

Что важно: нитроглицерин может облегчить боль при стенокардии, но при инфаркте эффект неполный или кратковременный.

Почему возникает:

закупорка коронарной артерии тромбом (инфаркт);

спазм сосудов (стенокардия).

Если боль похожа на такую, надо срочно вызывать скорую помощь.

При любой боли в груди лучше перестраховаться, особенно если она:

возникла внезапно;

сопровождается одышкой, слабостью, холодным потом;

не проходит в покое;

усиливается.

При возникновении боли в груди прекратите любую деятельность и примите удобное положение. Если после приезда медиков боль утихла или всё обошлось, обратитесь к врачу в плановом порядке для обследования.

«Не стоит пытаться перетерпеть. Даже врачи не всегда с первого взгляда отличают сердечную боль от других причин. Поэтому обратиться за медицинской помощью — правильное и безопасное решение», — предупреждает терапевт.

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Главное

Боль в груди пугает, но не всегда связана с сердцем. Возможные причины: межрёберная невралгия (стреляющая боль по ходу ребра, усиливается при движении), ГЭРБ (жгучая боль за грудиной после еды, изжога), паническая атака (сдавливающая боль, ощущение нехватки воздуха, тревога), плеврит (резкая боль при вдохе и кашле), а также сердечные причины (инфаркт или стенокардия — давящая, сжимающая боль, отдающая в руку, шею, спину, продолжается более 10–15 минут, сопровождается слабостью, холодным потом, страхом смерти). Если боль сильная, нарастает, сопровождается одышкой или слабостью, сразу вызывайте скорую помощь. Если боль утихла, но повторяется — обратитесь к врачу.

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