Учёные предупреждают о грядущей катастрофе из-за супербактерий

Учёные бьют тревогу из-за новых данных о супербактериях. В природе появляются резервуары патогенов, которые устойчивы к антибиотикам из резервного списка.

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Речь идёт о Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. Они вызывают тяжёлые инфекции и при этом нечувствительны даже к антибиотикам карбапенемам, которые применяют в крайних случаях.

Исследователи из Загребского университета опубликовали статью, в которой сообщили, что упомянутые бактерии стали чаще встречаться в городских сточных водах, на очистных сооружениях, в водоёмах, в почве и растениях и могут передаваться через мясо, овощи и воду. Учёные пришли к выводу, что постепенно природа становится резервуаром устойчивых бактерий. Происходит это из-за антропогенных факторов: сброса неочищенных сточных вод и бесконтрольного применения антибиотиков, в том числе в ветеринарии и сельском хозяйстве.

Появление устойчивых к антибиотикам бактерий — большая проблема для здравоохранения. Устойчивость к препаратам выработали уже несколько десятков патогенов. Если их число продолжит расти, даже простые инфекции и операции станут смертельно опасным, а химиотерапия невозможной. Согласно данным ВОЗ, ежегодно из-за антибиотикорезистентности погибают около миллиона человек. По прогнозу, к 2050 году супербактерии унесут уже 10 млн жизней.

Бактерии наносят ответный удар: чем будут лечить инфекции, когда антибиотики перестанут работать

Для решения проблемы авторы статьи призывают мировое сообщество к глобальному мониторингу за сточными водами и строгому контролю использования противомикробных препаратов не только в медицине, но и в сельском хозяйстве.