Чем можно заразиться на даче: врач назвал три опасные инфекции

Во время летнего отдыха можно столкнуться с опасными зоонозными инфекциями — такими, которые передаются человеку от животных. Врач-эпидемиолог Роман Меркулов рассказал «Рамблеру­», как избежать заражения.

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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Возбудитель ГЛПС относится к классу хантавирусов, в природе его переносят полевые мыши. Неофициальные названия — «болезнь дачных домиков­» и «мышиная лихорадка­». Зимой полевые мыши часто забираются в дома и оставляют там заражённые экскременты, а весной и летом вирус вместе с пылью попадает к человеку через дыхательные пути. Возможно также заражение через воду или продукты. От человека к человеку болезнь не передаётся.

Симптомы:

Лихорадка с температурой до 39–40 °C.

с температурой до 39–40 °C. Признаки интоксикации, ломота и боль в теле.

ломота и боль в теле. Часто боли в области почек.

На 3–4-й день появляются сыпь, подкожные кровоизлияния, возможны носовые, желудочные кровотечения. Это связано с тем, что вирус поражает сосуды.

подкожные кровоизлияния, возможны носовые, желудочные кровотечения. Это связано с тем, что вирус поражает сосуды. На 4–5-й день могут начаться обезвоживание и острая почечная недостаточность.

Специфического доказательного лечения против этой болезни нет, применяют симптоматическое — для облегчения состояния больного применяют дезинтоксикационную терапию, анальгетики.

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Как защититься?

Убирать дачный дом: хантавирус быстро гибнет под действием моющих средств.

дачный дом: хантавирус быстро гибнет под действием моющих средств. Бороться с грызунами, не допускать, чтобы они проникали в дом.

с грызунами, не допускать, чтобы они проникали в дом. Не пить сырую воду, тщательно мыть фрукты и овощи.

«Самый опасный период болезни — олигурическая стадия, когда становится мало мочи, нарушается функция почек. Уровень летальности в эту стадию самый высокий». Роман Меркулов врач-эпидемиолог «UNI-клиник»

По слова врача, ГЛПС циклична — заболеваемость повышается каждые 4–5 лет. В 2025 году как раз может вырасти число случаев.

Больной человек не опасен для окружающих, так как вирус распространяется с экскрементами основных его носителей — грызунов.

Бруцеллёз

Это ещё одна зоонозная инфекция — она передаётся человеку через заражённые сельскохозяйственные продукты, если не было достаточной термической обработки.

Особенность бруцеллёза в том, что симптомы усиливаются постепенно и их можно спутать со множеством разных болезней:

Повышение температуры, чаще всего до 38 °C. Лихорадка может прекращаться и снова возвращаться.

чаще всего до 38 °C. Лихорадка может прекращаться и снова возвращаться. Ломота в суставах.

в суставах. Увеличение лимфатических узлов.

Потеря аппетита.

Плохой сон и снижение работоспособности.

Если вовремя не начать лечение, то болезнь может поразить практически любую систему организма: сердце и сосуды, печень, почки, позвоночник. Бруцеллёз поддаётся лечению с помощью антибиотиков, но есть большой риск, что болезнь приведёт к инвалидности.

Как защититься?

Не пить сырое молоко, не есть кисломолочные продукты, приготовленные из такого молока.

не есть кисломолочные продукты, приготовленные из такого молока. Хорошо проваривать и прожаривать мясо: возбудитель быстро погибает при термической обработке.

«Если бруцеллёз будет диагностирован на 2–3-й неделе от начала заболевания и необходимое лечение будет начато поздно, то риск хронического, а значит, и более тяжёлого течения увеличится», — продолжает Роман Меркулов.

Сальмонеллёз

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По оценкам ВОЗ, сальмонеллёз — одна из самых распространённых кишечных инфекций в мире. Хотя в России заболеваемость и снижается каждый год, всё равно регулярно происходят вспышки.

Заражение происходит через продукты: мясо, рыбу, яйца. Симптомы болезни напоминают отравление:

тошнота и рвота;

и рвота; многократный жидкий стул;

слабость и боль в животе;

и боль в животе; часто отмечают увеличение печени и селезёнки.

Большинство заболевших успешно излечиваются, но для маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями сальмонеллёз может быть смертельно опасен.

Как защититься?

не пить сырую воду;

тщательно обрабатывать продукты.

«Сальмонеллёз особенно опасен для младенцев, пожилых людей, пациентов с ВИЧ-инфекцией. Из-за высокого риска летального исхода таким пациентам дают антибактериальные препараты, хотя стандартно антибиотики пациентам с сальмонеллёзом не назначают», — уточняет Роман Меркулов.

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Главное

Зоонозными инфекциями можно заразиться во время летнего отдыха — через продукты от больных животных. Заболевания могут быть опасными, особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Заражения можно избежать, достаточно хорошей термической обработки: кипятить молоко, проваривать и прожаривать мясо. Исключение — «болезнь дачных домиков­», или лихорадка с почечным синдромом: чтобы её предотвратить, рекомендуют убирать дачные дома, чтобы там не оставалось никаких следов экскрементов полевых мышей.

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