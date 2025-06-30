Чем можно заразиться на даче: врач назвал три опасные инфекции
Во время летнего отдыха можно столкнуться с опасными зоонозными инфекциями — такими, которые передаются человеку от животных. Врач-эпидемиолог Роман Меркулов рассказал «Рамблеру», как избежать заражения.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
Возбудитель ГЛПС относится к классу хантавирусов, в природе его переносят полевые мыши. Неофициальные названия — «болезнь дачных домиков» и «мышиная лихорадка». Зимой полевые мыши часто забираются в дома и оставляют там заражённые экскременты, а весной и летом вирус вместе с пылью попадает к человеку через дыхательные пути. Возможно также заражение через воду или продукты. От человека к человеку болезнь не передаётся.
Симптомы:
- Лихорадка с температурой до 39–40 °C.
- Признаки интоксикации, ломота и боль в теле.
- Часто боли в области почек.
- На 3–4-й день появляются сыпь, подкожные кровоизлияния, возможны носовые, желудочные кровотечения. Это связано с тем, что вирус поражает сосуды.
- На 4–5-й день могут начаться обезвоживание и острая почечная недостаточность.
Специфического доказательного лечения против этой болезни нет, применяют симптоматическое — для облегчения состояния больного применяют дезинтоксикационную терапию, анальгетики.
Как защититься?
- Убирать дачный дом: хантавирус быстро гибнет под действием моющих средств.
- Бороться с грызунами, не допускать, чтобы они проникали в дом.
- Не пить сырую воду, тщательно мыть фрукты и овощи.
«Самый опасный период болезни — олигурическая стадия, когда становится мало мочи, нарушается функция почек. Уровень летальности в эту стадию самый высокий».Роман Меркуловврач-эпидемиолог «UNI-клиник»
По слова врача, ГЛПС циклична — заболеваемость повышается каждые 4–5 лет. В 2025 году как раз может вырасти число случаев.
Больной человек не опасен для окружающих, так как вирус распространяется с экскрементами основных его носителей — грызунов.
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Бруцеллёз
Это ещё одна зоонозная инфекция — она передаётся человеку через заражённые сельскохозяйственные продукты, если не было достаточной термической обработки.
Особенность бруцеллёза в том, что симптомы усиливаются постепенно и их можно спутать со множеством разных болезней:
- Повышение температуры, чаще всего до 38 °C. Лихорадка может прекращаться и снова возвращаться.
- Ломота в суставах.
- Увеличение лимфатических узлов.
- Потеря аппетита.
- Плохой сон и снижение работоспособности.
Если вовремя не начать лечение, то болезнь может поразить практически любую систему организма: сердце и сосуды, печень, почки, позвоночник. Бруцеллёз поддаётся лечению с помощью антибиотиков, но есть большой риск, что болезнь приведёт к инвалидности.
Как защититься?
- Не пить сырое молоко, не есть кисломолочные продукты, приготовленные из такого молока.
- Хорошо проваривать и прожаривать мясо: возбудитель быстро погибает при термической обработке.
«Если бруцеллёз будет диагностирован на 2–3-й неделе от начала заболевания и необходимое лечение будет начато поздно, то риск хронического, а значит, и более тяжёлого течения увеличится», — продолжает Роман Меркулов.
Сальмонеллёз
По оценкам ВОЗ, сальмонеллёз — одна из самых распространённых кишечных инфекций в мире. Хотя в России заболеваемость и снижается каждый год, всё равно регулярно происходят вспышки.
Заражение происходит через продукты: мясо, рыбу, яйца. Симптомы болезни напоминают отравление:
- тошнота и рвота;
- многократный жидкий стул;
- слабость и боль в животе;
- часто отмечают увеличение печени и селезёнки.
Большинство заболевших успешно излечиваются, но для маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями сальмонеллёз может быть смертельно опасен.
Как защититься?
- не пить сырую воду;
- тщательно обрабатывать продукты.
«Сальмонеллёз особенно опасен для младенцев, пожилых людей, пациентов с ВИЧ-инфекцией. Из-за высокого риска летального исхода таким пациентам дают антибактериальные препараты, хотя стандартно антибиотики пациентам с сальмонеллёзом не назначают», — уточняет Роман Меркулов.
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Главное
Зоонозными инфекциями можно заразиться во время летнего отдыха — через продукты от больных животных. Заболевания могут быть опасными, особенно для детей и людей с ослабленным иммунитетом. Заражения можно избежать, достаточно хорошей термической обработки: кипятить молоко, проваривать и прожаривать мясо. Исключение — «болезнь дачных домиков», или лихорадка с почечным синдромом: чтобы её предотвратить, рекомендуют убирать дачные дома, чтобы там не оставалось никаких следов экскрементов полевых мышей.