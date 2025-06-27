Врач рассказал об опасности для российских мужчин старше 65 лет

Аневризма — это патологическое расширение стенок аорты, которое долго может оставаться незамеченным. Но со временем она растёт и растягивается, что несёт в себе серьёзные риски. Вместе с сосудистым хирургом, к. м. н. Виталием Дзуцевым разобрались, что такое аневризма, почему она развивается, кто в группе риска и как медицина может вовремя её выявить и нейтрализовать.

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«Аорта — главный сосуд организма, первая и крупнейшая артерия, по которой кровь выбрасывается из сердца с огромной скоростью — до 1,5 м/с. Её стенки толщиной в несколько миллиметров имеют сложную структуру. Это обеспечивает прочность, упругость и способность выдерживать мощную гемодинамическую нагрузку. Однако, несмотря на такое строение, аорта остаётся уязвимой. Гипертензия, атеросклероз, инфекции и травмы могут нарушить её целостность и превратить этот жизненно важный сосуд в источник опасных осложнений». Дзуцев Виталий сердечно-сосудистый хирург, к. м. н.

Что такое аневризма аорты и в чём её опасность

Аневризма — это выпячивание стенки аорты. Она похожа на пузырь, который со временем может увеличиваться и даже разорваться, что представляет угрозу жизни.

С возрастом и под влиянием разных неблагоприятных факторов стенки аорты постепенно теряют прочность и эластичность. На внутреннем слое — интиме — появляются микроскопические надрывы и дефекты, которые под действием пульсирующего кровотока расширяются. В результате стенка начинает истончаться, растягиваться и выпячиваться, формируя аневризму.

Бывает двух типов:

Аневризма брюшной аорты — самая частая форма. Она развивается в участке аорты, проходящем через брюшную полость, где сосуд доставляет богатую кислородом кровь от сердца к органам брюшной полости и нижним конечностям.

— самая частая форма. Она развивается в участке аорты, проходящем где сосуд доставляет богатую кислородом кровь от сердца к органам брюшной полости и нижним конечностям. Аневризма грудной аорты образуется в грудной части аорты, выше диафрагмы. Этот тип встречается реже, но также может нести серьёзные риски для здоровья.

«Опасность аневризмы не только в риске её разрыва, который может привести к мгновенной гибели. Не менее значимая угроза заключается в том, что аневризма превращается в постоянный источник тромбообразования», — рассказывает специалист.

Из-за нарушения кровотока и повреждения внутренней поверхности на этом участке легко формируются сгустки крови — тромбы. С током крови они могут перемещаться вниз по сосудистому руслу и закупоривать артерии нижних конечностей, особенно бедренные и артерии голени, что может привести к кислородному голоданию тканей, гангрене и потере конечности. Этот риск значительно возрастает, если уже есть очаги атеросклероза.

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Причины и факторы риска

Факторы риска развития аневризмы — это все состояния и привычки, которые ослабляют стенки сосудов. К ним относятся:

Артериальная гипертензия — постоянно повышенное давление растягивает сосуды.

— постоянно повышенное давление растягивает сосуды. Атеросклероз — разрушает внутренний слой стенки и снижает её эластичность.

— разрушает внутренний слой стенки и снижает её эластичность. Курение — токсично для сосудистой стенки и ускоряет её разрушение.

— токсично для сосудистой стенки и ускоряет её разрушение. Возраст — с годами ткани теряют упругость и способность восстанавливаться.

— с годами ткани теряют упругость и способность восстанавливаться. Наследственность — генетическая предрасположенность к слабости сосудов (например, синдром Марфана).

— генетическая предрасположенность к слабости сосудов (например, синдром Марфана). Инфекции и воспаления (например, сифилис или васкулиты) — могут повреждать аорту изнутри.

(например, сифилис или васкулиты) — могут повреждать аорту изнутри. Травмы — прямое повреждение стенки сосуда.

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Аневризма аорты чаще развивается у мужчин, особенно в возрасте старше 65 лет. Однако у женщин риск разрыва выше даже при меньших размерах. Это связано с анатомо-физиологическими различиями в строении сосудистой стенки, а также с тем, что у женщин заболевание чаще протекает скрыто и его обнаруживают на более поздних стадиях.

Как распознать: симптомы и тихое течение

«Аневризма аорты часто не вызывает никаких ощущений, потому что стенка сосуда растягивается медленно, не раздражает окружающие ткани и не сдавливает близлежащие органы. Часто это случайная находка при УЗИ брюшной полости или на рентгене груди — как тень, не соответствующая нормальной анатомии. Именно поэтому людям из групп риска — старшего возраста, курильщикам, с гипертензией или атеросклерозом — важно периодически обследоваться», — объясняет хирург.

По мере увеличения размера могут появляться разнообразные симптомы, в зависимости от места расположения и давления на окружающие структуры.

Возможные признаки аневризмы аорты:

боль в челюсти, шее, груди, спине, животе, паху, ягодицах или ногах;

в челюсти, шее, груди, спине, животе, паху, ягодицах или ногах; одышка или ощущение нехватки воздуха;

или ощущение нехватки воздуха; затруднение дыхания или глотания;

дыхания или кашель, иногда с кровью;

охриплость голоса, хрипы;

отёки лица, шеи, рук;

лица, шеи, рук; ощущение переполненности желудка;

желудка; пульсирующее ощущение в животе, особенно в области пупка.

Если аневризма разрывается, появляются острые симптомы:

внезапная резкая боль в груди, шее, спине или животе;

в груди, шее, спине или животе; кожа становится бледной и покрывается холодным потом;

и покрывается холодным потом; слабый или нитевидный пульс;

учащённое сердцебиение;

головокружение вплоть до потери сознания;

онемение или покалывание в конечностях;

тошнота или рвота.

Важно отличить: аневризма или инфаркт

Боль при сердечном приступе может начинаться как умеренный дискомфорт и постепенно усиливаться. При разрыве аневризмы боль обычно мгновенная, очень интенсивная, колющая или разрывающая. Это экстренное состояние, которое требует немедленного вмешательства.

Диагностика: как узнать о проблеме

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Поскольку аневризма часто протекает бессимптомно, важную роль в её выявлении играет скрининг, особенно у людей из группы риска:

мужчины старше 65 лет, особенно курильщики;

особенно курильщики; люди с семейным анамнезом аневризмы аорты (есть родственники первой линии с таким заболеванием);

аорты (есть родственники первой линии с таким заболеванием); пациенты с артериальной гипертензией, атеросклерозом или заболеваниями соединительной ткани (например, синдром Марфана);

атеросклерозом или заболеваниями соединительной ткани (например, синдром Марфана); все пациенты с заболеванием периферических артерий, независимо от возраста или пола.

Методы обследования:

УЗИ брюшной полости. Самый доступный и быстрый метод скрининга. Особенно эффективен для выявления брюшной аневризмы.

Самый доступный и быстрый метод скрининга. Особенно эффективен для выявления брюшной аневризмы. КТ-ангиография (с контрастом). Точный метод, позволяет оценить размер и форму аневризмы. Используется при планировании операции.

Точный метод, позволяет оценить размер и форму аневризмы. Используется при планировании операции. МРТ/МР-ангиография. Подходит для оценки грудной аорты и пациентов, которым противопоказана КТ. Позволяет следить за динамикой роста аневризмы.

При выявлении аневризмы врачи могут рекомендовать:

регулярное наблюдение (например, раз в 6–12 месяцев);

контроль артериального давления;

отказ от курения;

оценку роста аневризмы по результатам КТ/УЗИ.

Операция рекомендуется, если:

Размер аневризмы превышает критические значения. Для брюшного отдела это более 5,5 см у мужчин и более 5 см у женщин. Грудной отдел — если аневризма больше 5,5–6 см.

превышает Для брюшного отдела это более у мужчин и более у женщин. Грудной отдел — если аневризма больше Аневризма быстро увеличивается — более чем на 5 мм за полгода.

— более чем за полгода. Появились симптомы (боль, признаки давления на окружающие ткани).

(боль, признаки давления на окружающие ткани). Есть признаки угрозы разрыва или расслоения.

Врач учитывает размер, локализацию, общее состояние пациента, сопутствующие заболевания и возможные риски.

Можно ли предотвратить аневризму

«Состояние аорты напрямую зависит от общего состояния сердечно-сосудистой системы. Чем лучше работают сердце и сосуды, тем меньше риск патологического расширения стенки», — говорит врач.

Что важно для профилактики:

Контроль артериального давления — одна из ключевых мер. Постоянная гипертензия разрушает стенку аорты.

— одна из ключевых мер. Постоянная гипертензия разрушает стенку аорты. Отказ от курения — оно ускоряет старение сосудов и увеличивает риск аневризмы в несколько раз.

— оно ускоряет старение сосудов и увеличивает риск аневризмы в несколько раз. Поддержание нормального уровня холестерина и профилактика атеросклероза.

и профилактика атеросклероза. Регулярная физическая активность и здоровое питание (меньше соли, насыщенных жиров).

и здоровое питание (меньше соли, насыщенных жиров). Контроль за массой тела и уровнем сахара в крови.

Главное

Аневризма — это опасное выпячивание стенки аорты, которое часто протекает бессимптомно и может привести к разрыву с риском мгновенной смерти. Чаще всего страдают мужчины старше 65 лет с артериальной гипертензией, атеросклерозом, курильщики и люди с наследственной предрасположенностью. Для диагностики используют УЗИ, КТ и МРТ. Операция требуется при размере аневризмы больше 5–5,5 см, быстром росте или появлении симптомов. Профилактика включает контроль давления, отказ от курения, здоровое питание и активный образ жизни. Регулярные обследования важны для своевременного выявления и предотвращения осложнений.

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