Врач рассказал об опасности для российских мужчин старше 65 лет

Аневризма: как распознать и можно ли избежать опасности
Аневризма — это патологическое расширение стенок аорты, которое долго может оставаться незамеченным. Но со временем она растёт и растягивается, что несёт в себе серьёзные риски. Вместе с сосудистым хирургом, к. м. н. Виталием Дзуцевым разобрались, что такое аневризма, почему она развивается, кто в группе риска и как медицина может вовремя её выявить и нейтрализовать.
«Аорта — главный сосуд организма, первая и крупнейшая артерия, по которой кровь выбрасывается из сердца с огромной скоростью — до 1,5 м/с. Её стенки толщиной в несколько миллиметров имеют сложную структуру. Это обеспечивает прочность, упругость и способность выдерживать мощную гемодинамическую нагрузку. Однако, несмотря на такое строение, аорта остаётся уязвимой. Гипертензия, атеросклероз, инфекции и травмы могут нарушить её целостность и превратить этот жизненно важный сосуд в источник опасных осложнений».Дзуцев Виталийсердечно-сосудистый хирург, к. м. н.
Что такое аневризма аорты и в чём её опасность
Аневризма — это выпячивание стенки аорты. Она похожа на пузырь, который со временем может увеличиваться и даже разорваться, что представляет угрозу жизни.
С возрастом и под влиянием разных неблагоприятных факторов стенки аорты постепенно теряют прочность и эластичность. На внутреннем слое — интиме — появляются микроскопические надрывы и дефекты, которые под действием пульсирующего кровотока расширяются. В результате стенка начинает истончаться, растягиваться и выпячиваться, формируя аневризму.
Бывает двух типов:
- Аневризма брюшной аорты — самая частая форма. Она развивается в участке аорты, проходящем через брюшную полость, где сосуд доставляет богатую кислородом кровь от сердца к органам брюшной полости и нижним конечностям.
- Аневризма грудной аорты образуется в грудной части аорты, выше диафрагмы. Этот тип встречается реже, но также может нести серьёзные риски для здоровья.
«Опасность аневризмы не только в риске её разрыва, который может привести к мгновенной гибели. Не менее значимая угроза заключается в том, что аневризма превращается в постоянный источник тромбообразования», — рассказывает специалист.
Из-за нарушения кровотока и повреждения внутренней поверхности на этом участке легко формируются сгустки крови — тромбы. С током крови они могут перемещаться вниз по сосудистому руслу и закупоривать артерии нижних конечностей, особенно бедренные и артерии голени, что может привести к кислородному голоданию тканей, гангрене и потере конечности. Этот риск значительно возрастает, если уже есть очаги атеросклероза.
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Причины и факторы риска
Факторы риска развития аневризмы — это все состояния и привычки, которые ослабляют стенки сосудов. К ним относятся:
- Артериальная гипертензия — постоянно повышенное давление растягивает сосуды.
- Атеросклероз — разрушает внутренний слой стенки и снижает её эластичность.
- Курение — токсично для сосудистой стенки и ускоряет её разрушение.
- Возраст — с годами ткани теряют упругость и способность восстанавливаться.
- Наследственность — генетическая предрасположенность к слабости сосудов (например, синдром Марфана).
- Инфекции и воспаления (например, сифилис или васкулиты) — могут повреждать аорту изнутри.
- Травмы — прямое повреждение стенки сосуда.
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Аневризма аорты чаще развивается у мужчин, особенно в возрасте старше 65 лет. Однако у женщин риск разрыва выше даже при меньших размерах. Это связано с анатомо-физиологическими различиями в строении сосудистой стенки, а также с тем, что у женщин заболевание чаще протекает скрыто и его обнаруживают на более поздних стадиях.
Как распознать: симптомы и тихое течение
«Аневризма аорты часто не вызывает никаких ощущений, потому что стенка сосуда растягивается медленно, не раздражает окружающие ткани и не сдавливает близлежащие органы. Часто это случайная находка при УЗИ брюшной полости или на рентгене груди — как тень, не соответствующая нормальной анатомии. Именно поэтому людям из групп риска — старшего возраста, курильщикам, с гипертензией или атеросклерозом — важно периодически обследоваться», — объясняет хирург.
По мере увеличения размера могут появляться разнообразные симптомы, в зависимости от места расположения и давления на окружающие структуры.
Возможные признаки аневризмы аорты:
- боль в челюсти, шее, груди, спине, животе, паху, ягодицах или ногах;
- одышка или ощущение нехватки воздуха;
- затруднение дыхания или глотания;
- кашель, иногда с кровью;
- охриплость голоса, хрипы;
- отёки лица, шеи, рук;
- ощущение переполненности желудка;
- пульсирующее ощущение в животе, особенно в области пупка.
Если аневризма разрывается, появляются острые симптомы:
- внезапная резкая боль в груди, шее, спине или животе;
- кожа становится бледной и покрывается холодным потом;
- слабый или нитевидный пульс;
- учащённое сердцебиение;
- головокружение вплоть до потери сознания;
- онемение или покалывание в конечностях;
- тошнота или рвота.
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Боль при сердечном приступе может начинаться как умеренный дискомфорт и постепенно усиливаться. При разрыве аневризмы боль обычно мгновенная, очень интенсивная, колющая или разрывающая. Это экстренное состояние, которое требует немедленного вмешательства.
Диагностика: как узнать о проблеме
Поскольку аневризма часто протекает бессимптомно, важную роль в её выявлении играет скрининг, особенно у людей из группы риска:
- мужчины старше 65 лет, особенно курильщики;
- люди с семейным анамнезом аневризмы аорты (есть родственники первой линии с таким заболеванием);
- пациенты с артериальной гипертензией, атеросклерозом или заболеваниями соединительной ткани (например, синдром Марфана);
- все пациенты с заболеванием периферических артерий, независимо от возраста или пола.
Методы обследования:
- УЗИ брюшной полости. Самый доступный и быстрый метод скрининга. Особенно эффективен для выявления брюшной аневризмы.
- КТ-ангиография (с контрастом). Точный метод, позволяет оценить размер и форму аневризмы. Используется при планировании операции.
- МРТ/МР-ангиография. Подходит для оценки грудной аорты и пациентов, которым противопоказана КТ. Позволяет следить за динамикой роста аневризмы.
При выявлении аневризмы врачи могут рекомендовать:
- регулярное наблюдение (например, раз в 6–12 месяцев);
- контроль артериального давления;
- отказ от курения;
- оценку роста аневризмы по результатам КТ/УЗИ.
Операция рекомендуется, если:
- Размер аневризмы превышает критические значения. Для брюшного отдела это более 5,5 см у мужчин и более 5 см у женщин. Грудной отдел — если аневризма больше 5,5–6 см.
- Аневризма быстро увеличивается — более чем на 5 мм за полгода.
- Появились симптомы (боль, признаки давления на окружающие ткани).
- Есть признаки угрозы разрыва или расслоения.
Врач учитывает размер, локализацию, общее состояние пациента, сопутствующие заболевания и возможные риски.
Можно ли предотвратить аневризму
«Состояние аорты напрямую зависит от общего состояния сердечно-сосудистой системы. Чем лучше работают сердце и сосуды, тем меньше риск патологического расширения стенки», — говорит врач.
Что важно для профилактики:
- Контроль артериального давления — одна из ключевых мер. Постоянная гипертензия разрушает стенку аорты.
- Отказ от курения — оно ускоряет старение сосудов и увеличивает риск аневризмы в несколько раз.
- Поддержание нормального уровня холестерина и профилактика атеросклероза.
- Регулярная физическая активность и здоровое питание (меньше соли, насыщенных жиров).
- Контроль за массой тела и уровнем сахара в крови.
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Главное
Аневризма — это опасное выпячивание стенки аорты, которое часто протекает бессимптомно и может привести к разрыву с риском мгновенной смерти. Чаще всего страдают мужчины старше 65 лет с артериальной гипертензией, атеросклерозом, курильщики и люди с наследственной предрасположенностью. Для диагностики используют УЗИ, КТ и МРТ. Операция требуется при размере аневризмы больше 5–5,5 см, быстром росте или появлении симптомов. Профилактика включает контроль давления, отказ от курения, здоровое питание и активный образ жизни. Регулярные обследования важны для своевременного выявления и предотвращения осложнений.