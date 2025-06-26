Как не ослепнуть после 60: врач объяснила, как вовремя обнаружить глаукому

Глаукома долгое время может протекать незаметно, симптомы появляются, когда зрение уже серьёзно нарушено. Хирург-офтальмолог Мария Телелясова рассказала «Рамблеру», как её распознать на ранней стадии и какие методы лечения помогают сохранить зрение.

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Что это такое

Глаукома — это группа хронических заболеваний глаза, при которых повреждается зрительный нерв. Она необратимо снижает зрение и без лечения может привести к слепоте. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), каждый второй человек с глаукомой не знает о своём диагнозе.

«Самое коварное, что глаукома развивается медленно, без боли и жалоб. Поэтому её часто выявляют случайно — на профилактическом осмотре. Но если обнаружить заболевание на ранней стадии и подобрать лечение, можно замедлить его прогресс и сохранить зрение на долгие годы», — хирург-офтальмолог. Мария Телелясова офтальмолог-хирург

Причины и факторы риска

Глаукома развивается, когда нарушается отток внутриглазной жидкости. Давление в глазу повышается, и это постепенно повреждает зрительный нерв. Но причина не всегда только в давлении. Иногда нерв страдает и при нормальных значениях, например, из-за нарушенного кровоснабжения или врождённой чувствительности.

Генетическая предрасположенность

Если у ближайших родственников была глаукома, риск выше. Наследственность особенно значима при открытоугольной форме — самой распространённой.

«Генетика не приговор, но весомый фактор. Если у кого-то из родителей или бабушек была глаукома, об этом стоит сообщить офтальмологу заранее — чтобы врач знал, на что обратить внимание», — уточняет Мария Телелясова.

Возрастные изменения

После 60 лет риск глаукомы увеличивается. С возрастом изменяется структура глаза, особенно дренажной системы, которая отвечает за отток жидкости. Это может привести к повышению давления и повреждению нерва.

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Механические и медицинские факторы

К развитию глаукомы могут привести:

высокая степень близорукости или дальнозоркости;

травмы глаза;

длительное применение кортикостероидов (в том числе в виде глазных капель);

заболевания, влияющие на кровообращение, — гипертензия, диабет, мигрень, атеросклероз;

аномалии строения глаза, в том числе тонкая роговица или узкий угол передней камеры.

Типы глаукомы

Первичная открытоугольная глаукома

Это самая распространённая форма. Она развивается медленно, без боли и без заметных симптомов. Отток внутриглазной жидкости нарушается, давление повышается, и зрительный нерв постепенно повреждается.

Закрытоугольная глаукома

Эта форма возникает, когда радужка перекрывает дренажный угол — участок, через который должна выходить жидкость из глаза. Давление внутри глаза резко возрастает. Это может вызвать сильную боль, затуманенное зрение, головную боль и тошноту. Такое состояние требует срочной медицинской помощи.

Глаукома с нормальным давлением

Нерв повреждается несмотря на нормальные цифры внутриглазного давления. Возможная причина — плохое кровоснабжение или повышенная чувствительность самого нерва.

Пигментная глаукома

«Это редкий тип. Она возникает, когда отслаиваются клетки пигментного эпителия радужки и закупоривают отток жидкости, повышая давление. Чаще встречается у людей с близорукостью. Пациенты могут жаловаться на ореолы вокруг источников света или кратковременное ухудшение зрения после физической нагрузки — например, бега или занятий спортом», — рассказала Мария Телелясова.

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Методы диагностики

Обнаружить глаукому на ранней стадии можно только при полноценном обследовании у офтальмолога.

Тонометрия — измеряет внутриглазное давление. Это важный показатель, но даже нормальные значения не исключают болезнь.

измеряет внутриглазное давление. Это важный показатель, но даже нормальные значения не исключают болезнь. Осмотр зрительного нерва — проводится при помощи щелевой лампы или оптической когерентной томографии (ОКТ). Врач оценивает форму и состояние нерва.

проводится при помощи щелевой лампы или оптической когерентной томографии (ОКТ). Врач оценивает форму и состояние нерва. Периметрия — проверяет поле зрения. Помогает определить, появились ли участки выпадения зрения, особенно по краям.

проверяет поле зрения. Помогает определить, появились ли участки выпадения зрения, особенно по краям. Дополнительно могут назначить гониоскопию (изучение угла передней камеры) и пахиметрию (измерение толщины роговицы).

Лечение глаукомы

Полностью вылечить глаукому нельзя, но можно замедлить её развитие и сохранить зрение. Основная цель — снизить внутриглазное давление. Для этого используют капли, лазер или хирургическое вмешательство. Выбор метода зависит от стадии заболевания и реакции на лечение.

Медикаментозное лечение

Первый этап — глазные капли. Они либо уменьшают выработку жидкости в глазу, либо улучшают её отток. Иногда назначают комбинацию нескольких препаратов.

«Многие считают, что глаукома лечится курсами. Это ошибка. Если врач назначил капли — это лечение на каждый день, пожизненно. Только так можно сохранить зрение», — подчёркивает Мария Телелясова.

Некоторые капли могут вызывать нежелательные реакции: раздражение, сухость, потемнение радужки или кожи вокруг глаз, ощущение жжения. Офтальмолог подбирает средство индивидуально, с учётом состояния пациента и противопоказаний.

Лазерное лечение

«Если капли неэффективны, используем лазер. При открытоугольной форме — трабекулопластика: стимулируем отток жидкости через дренажную систему. При закрытоугольной — иридотомия: создаём в радужке крошечное отверстие, чтобы давление пришло в норму», — объясняет Мария Телелясова.

Хирургическое вмешательство

Если другие методы не помогают, назначают операцию:

Трабекулэктомия — создаётся новый путь для оттока жидкости.

создаётся новый путь для оттока жидкости. Импланты — в глаз устанавливают дренажную трубку.

в глаз устанавливают дренажную трубку. MIGS (микроинвазивные операции) — часто проводят вместе с удалением катаракты у пожилых пациентов.

После операции пациенты продолжают наблюдение у офтальмолога. Иногда требуется коррекция лечения.

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Профилактика глаукомы

Американская академия офтальмологии рекомендует проходить полноценное обследование глаз:

раз в 5–10 лет до 40 лет;

раз в 2–4 года в возрасте 40–54 лет;

раз в 1–3 года после 55 лет;

ежегодно — после 65 лет.

«Глаукома может начаться в любом возрасте, но чаще — после 40–50 лет. Если есть отягощённая наследственность, повышенное давление или вы близоруки — лучше не откладывать. Обследование занимает 20 минут, а может спасти зрение. Если вы начали видеть радужные ореолы, появилось чувство давления или ухудшилось боковое зрение — это повод немедленно обратиться к офтальмологу. Глаукома не проходит сама», — подчёркивает Мария Телелясова.

Поддерживать здоровье глаз помогает внимание к образу жизни:

умеренная физическая активность (например, ходьба, плавание);

отказ от курения;

контроль давления и уровня сахара;

полноценный сон;

ограничение кофеина — избыток может временно повышать внутриглазное давление.

Главное

Глаукома — заболевание, которое может долго развиваться без симптомов, но при этом необратимо повреждать зрительный нерв. Полностью вылечить глаукому нельзя, но современная терапия позволяет замедлить её прогрессирование. Регулярные обследования, особенно если есть факторы риска, — единственный способ выявить болезнь вовремя. Чем раньше начинается лечение, тем выше шанс сохранить зрение и качество жизни.

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