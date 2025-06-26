Это спасёт вам жизнь: рак, который можно найти на ранней стадии

Сегодня многие виды рака успешно лечат. Шансов на выздоровление больше, если удаётся поставить диагноз на ранней стадии. Некоторые опухоли можно обнаружить до появления симптомов, если проходить регулярные обследования. Врач-онколог Тахмина Кечерюкова рассказала «Рамблеру», какие нужны онкоскрининги.

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Что такое онкологический скрининг

Это обследование людей, у которых нет жалоб. Их могут назначать всем без исключения или большим группам пациентов. В скрининге важно, что его проходят регулярно: один раз в год или раз в несколько лет.

Почему нет скрининга на все злокачественные опухоли?

Сегодня известно больше 200 видов рака. Заболевание может поражать почти все органы и ткани, и универсального маркера для всех опухолей пока нет.

На первой стадии большинство видов рака — это изменение на клеточном уровне. То есть опухоль ещё не появилась, её невозможно прощупать, увидеть на снимке или УЗИ.

К тому же любой способ исследования может дать неправильный результат:

Ложноположительный: будет подозрение на опухоль, когда её нет, и здоровому пациенту придётся проходить дополнительные обследования.

будет подозрение на опухоль, когда её нет, и здоровому пациенту придётся проходить дополнительные обследования. Ложноотрицательный: уже начавшийся процесс не обнаружат, и пациент не начнёт лечение вовремя.

Поэтому только некоторые виды онкоскрининга включены в официальные рекомендации, а во всех остальных случаях диагностику назначают по показаниям в индивидуальном порядке.

На какие виды рака есть скрининг

Рак шейки матки

99,7% случаев рака шейки матки возникают из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), при этом около 70% всех людей были или когда-либо будут инфицированы ВПЧ. Но далеко не во всех случаях заражение приведёт к развитию рака: это зависит от типа вируса, состояния иммунитета и других факторов.

Для скрининга нужно взять мазок с шейки матки и из цервикального канала внутри неё. Это простая и безболезненная процедура. Обследование должны проходить все женщины начиная с 21 года раз в 3 года. В зависимости от прошлых результатов и других данных, врач может назначать тест чаще, например раз в год.

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«Рак шейки матки — в числе лидирующих заболеваний по распространённости среди женщин (после рака молочной железы). Но в 9 случаях из 10 удаётся предотвратить онкологическое заболевание или вылечить его на ранней стадии развития и с минимальным риском для здоровья­». Тахмина Кечерюкова Врач-онколог клиники «Евроонко­»

Рак молочной железы

22% случаев всех злокачественных опухолей у женщин — это рак груди, а пик заболеваемости приходится на возраст от 40 до 49 лет. Риск заболеть выше, если:

Женщина — носительница генетических мутаций BRCA 1 и 2, ТР53, р53, PTEN, СНЕК-2, CDH-I.

ТР53, р53, PTEN, СНЕК-2, CDH-I. В семье уже были случаи рака груди, яичников или поджелудочной железы.

Согласно российским рекомендациям, все женщины проходят маммографию 1 раз в 2 года начиная с 40 лет. Но если есть дополнительные факторы риска, врач может рекомендовать начинать обследования в более молодом возрасте, а вместо маммографии назначить УЗИ молочных желёз.

«Важно регулярно проводить самостоятельный осмотр груди и лимфоузлов на предмет уплотнений, болезненности или внешних изменений. При любых подозрениях нужно сразу обращаться к врачу», — предупреждает Тахмина Кечерюкова.

Рак предстательной железы

Анализы крови на онкомаркеры в целом не рекомендуют делать здоровым людям. Но есть исключение: уровень ПСА (простатический специфический антиген) в крови может помочь найти рак предстательной железы, пока ещё нет симптомов.

Начиная с 40 лет этот анализ следует 1 раз в год проходить мужчинам, у которых очень высокий риск рака предстательной железы: если больше одного близкого родственника сталкивались с этим диагнозом.

этот анализ следует проходить мужчинам, у которых очень высокий риск рака предстательной железы: если близкого родственника сталкивались с этим диагнозом. Ежегодно начиная с 45 лет — при высоком риске (один случай рака в семье).

начиная с — при высоком риске (один случай рака в семье). От 50 лет — всем мужчинам. Если уровень ПСА не выше 2,5 нг/мл, анализ можно проводить 1 раз в 2 года. Исследование ПСА включено в программу диспансеризации в России с периодичностью раз в 5 лет.

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Колоректальный рак

В эту группу включают рак толстой и прямой кишки. Стандартные рекомендации: проходить колоноскопию с 45 до 75 лет. Периодичность — по международным рекомендациям раз в 10 лет. По российским стандартам этот интервал может быть меньше — 3–5 лет.

«Если при колоноскопии будут найдены полипы в толстой кишке, их сразу же удалят и отправят на гистологическое исследование. Тогда врач может назначить колоноскопию чаще, 1 раз в 3 года, даже если нет симптомов», — рассказывает Тахмина Кечерюкова.

Главное

Есть несколько видов рака, которые можно диагностировать до появления симптомов. Лечение на ранней стадии обычно проходит успешно, поэтому важно регулярно проводить скрининги, даже если ничего не беспокоит. Женщинам важно 1 раз в год пройти обследование на рак шейки матки и маммографию; мужчинам старше 50 лет — проверять уровень ПСА. После 45 лет рекомендуется проходить профилактическую колоноскопию. Если нет высокого риска, то врач может назначать обследования реже.

Важные исследования