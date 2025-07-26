КОК и тромбоз: где заканчивается риск и начинается миф
Разоблачение мифов и четкое объяснение механизма влияния КОК на свертывающую систему крови. Цель статьи — отделить реальные риски от чрезмерных страхов, опираясь на современные клинические исследования. Рассматриваются факторы, которые действительно повышают вероятность тромбозов при приеме КОК: генетическая предрасположенность, ожирение, курение, возраст, тип прогестина в составе.
«КОК (комбинированные оральные контрацептивы) содержат два гормона: эстроген (обычно этинилэстрадиол) и прогестин. Именно эстроген в основном влияет на свёртываемость крови, но некоторые прогестины (особенно в таблетках 3-го и 4-го поколений) тоже могут усиливать этот эффект».Аветисян Алла Ивановна Врач терапевт высшей категории, член Российского терапевтического и международных обществ.
Что происходит в организме?
Кровь становится "гуще"
Печень под действием эстрогена производит больше факторов свёртывания (как будто организм готовится к кровопотере).
При этом снижаются естественные "разжижители" крови (антитромбин III, протеин S) – получается дисбаланс.
Сосуды легче "закупориваются"
Эстроген делает стенки сосудов более липкими для тромбоцитов (клеток, которые склеиваются при повреждении).Если кровь течёт медленно (например, в венах ног при сидячей работе или долгих перелётах), риск образования тромба растёт.Некоторые прогестины усугубляют ситуацию
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Что делать?
Если у вас или родственников были тромбозы – перед приёмом КОК стоит проверить гены свёртываемости (например, мутацию Лейдена).
Выбирать таблетки с прогестинами 2-го поколения (левоноргестрел), если нет других показаний.
Больше двигаться, особенно в долгих поездках, и следить за симптомами (резкая боль в ноге, отёк, одышка – срочно к врачу!).
Короче:
- КОК создают "идеальные условия" для тромбов,
- но для большинства здоровых женщин риск остаётся небольшим. Главное – учитывать индивидуальные особенности.