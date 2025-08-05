Хирург рассказал, при каком уровне сахара не заживают раны

Даже небольшая царапина, мозоль или порез у людей с диабетом может обернуться хронической язвой. Сердечно-сосудистый хирург, к. м. н. Олег Гулаев рассказал «Рамблеру», как сахар влияет на заживление и что делать, чтобы не допустить осложнений.

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Диабет влияет на весь организм. Из-за гипергликемии у таких пациентов высок риск развития целого букета сопутствующих заболеваний. Одно из основных последствий — неспособность организма к самовосстановлению. По статистике, диабетические раны плохо заживают примерно у 25% всех пациентов с сахарным диабетом.

Как диабет влияет на заживление

«Нарушение заживления при диабете происходит из-за сложного комплекса причин. Это и ухудшение кровообращения, и повреждение нервных окончаний, и ослабление иммунной защиты, и изменения на клеточном и биохимическом уровнях». Олег Гулаев сердечно-сосудистый хирург, флеболог, к. м. н.

Что происходит:

Из-за высокого уровня глюкозы в крови (гипергликемии) сосудистые стенки становятся более жёсткими. Это замедляет кровоток и нарушает работу мелких артерий. В итоге ткани получают меньше кислорода, который нужен для нормального заживления ран.

Это замедляет кровоток и нарушает работу мелких артерий. В итоге ткани получают меньше кислорода, который нужен для нормального заживления ран. Изменения в сосудах, характерные для пациентов с диабетом, мешают лейкоцитам (белые кровяные тельца, часть иммунной системы) проникать в зону повреждения. Это ослабляет иммунный ответ и делает рану более восприимчивой к инфицированию. Повышенный уровень глюкозы в крови также снижает способность лейкоцитов распознавать и уничтожать патогены.

(белые кровяные тельца, часть иммунной системы) проникать в зону повреждения. Это и делает рану более восприимчивой к инфицированию. Повышенный уровень глюкозы в крови также снижает способность лейкоцитов распознавать и уничтожать патогены. Воспаление — естественная стадия заживления ран, но у диабетиков она длится дольше, и рана за это время может стать хронической. Коллаген — это основной каркас, на котором строится новая ткань. При диабете баланс между его выработкой и разрушением нарушается и раны не заживают.

— естественная стадия заживления ран, но у диабетиков она и рана за это время может стать хронической. Коллаген — это основной каркас, на котором строится новая ткань. При диабете между его выработкой и разрушением и раны не заживают. Поражение периферических нервов при диабете может вызывать онемение и снижение болевой чувствительности в отдельных участках тела. Это приводит к тому, что мелкие ранки остаются незамеченными и переходят в хроническую форму. А при вегетативной нейропатии (поражении нервов, регулирующих работу внутренних органов) снижается активность потовых желёз, из-за чего кожа становится сухой и трескается, что повышает риск возникновения зуда и инфекций, которые препятствуют заживлению ран.

Когда рана долго не заживает, она из острой формы переходит в хроническую. В этом случае нарушается слаженная работа клеток и тканей, которая в норме запускает заживление. Например, клетки кожи начинают слишком активно делиться, но не перемещаются в нужную зону. Новые капилляры почти не образуются, структура межклеточного пространства нарушается, а иммунные клетки реагируют с опозданием и неэффективно. Эти сбои усугубляются нейропатией и часто плохим кровоснабжением. В результате рана застревает на этапе хронического воспаления.

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Самые уязвимые зоны

Чаще всего страдают пальцы ног. Из-за плохого кровотока и сниженной чувствительности микроповреждения (трещины, мозоли, вросшие ногти или натёртости) легко остаются незамеченными и быстро превращаются в раны или язвы. Особенно подвержены воспалению межпальцевые участки: в тёплой и влажной среде активно размножаются бактерии и грибки.

«Стопы — самая уязвимая часть. Дело в том, что их питание обеспечивают мелкие артерии, которые находятся дальше всего от сердца. Давление в них самое низкое, и именно они страдают в первую очередь, и даже небольшие ранки на стопах могут заживать очень долго», — рассказывает врач.

Кроме стоп к уязвимым зонам также относятся:

Голени, особенно передняя поверхность. Здесь часто развиваются трофические язвы, связанные с нарушением кровообращения.

особенно передняя поверхность. Здесь часто развиваются трофические язвы, связанные с нарушением кровообращения. Места постоянного давления или трения — ягодицы, крестцовая область, — особенно если человек мало двигается.

— ягодицы, крестцовая область, — особенно если человек мало двигается. Зоны сухой и тонкой кожи — локти, колени, где часто возникают трещины.

— локти, колени, где часто возникают трещины. Инъекционные участки, особенно если инсулин вводится регулярно в одни и те же места, возможны воспаления, уплотнения и долго незаживающие ранки.

Как избежать осложнений

Главные меры профилактики:

Осматривайте кожу и стопы каждый день. Даже маленькая трещина или мозоль могут привести к серьёзным осложнениям, если их вовремя не заметить.

Даже маленькая трещина или мозоль могут привести к серьёзным осложнениям, если их вовремя не заметить. Носите удобную обувь. Она не должна жать, натирать или сдавливать.

Она не должна жать, натирать или сдавливать. Ухаживайте за кожей. Увлажняйте стопы, особенно пятки и пальцы, чтобы не допустить сухости и трещин.

Увлажняйте стопы, особенно пятки и пальцы, чтобы не допустить сухости и трещин. Следите за уровнем сахара в крови. При высоком уровне глюкозы раны практически не заживают.

Сразу обрабатывайте любые повреждения, даже если рана кажется незначительной.

любые повреждения, даже если рана кажется незначительной. Если рана не начинает заживать в течение недели, обязательно обратитесь к врачу — промедление может привести к серьёзным осложнениям.

«Если вовремя не заметить повреждение или лечить его неправильно, рана может начать разрушать ткани. Когда глюкоза держится выше 10 ммоль/л, организм просто не может создать условия для заживления — в такой среде клетки не работают как надо, и процесс восстановления практически останавливается», — предупреждает врач.

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Что делать, если рана уже появилась

Общие рекомендации при уходе за раной при диабете:

Используйте мягкие антисептики, такие как хлоргексидин или мирамистин. Они эффективно обеззараживают, но не раздражают кожу и не повреждают ткани.

такие как хлоргексидин или мирамистин. Они эффективно обеззараживают, но не раздражают кожу и не повреждают ткани. Не оставляйте рану открытой. При диабете так называемое проветривание только мешает заживлению — тканям нужен стабильный влажный и защищённый микроклимат.

При диабете так называемое проветривание только мешает заживлению — тканям нужен стабильный влажный и защищённый микроклимат. Не вскрывайте волдыри — они защищают кожу.

— они защищают кожу. Если надо промыть рану, делайте это только один раз, используя остуженную кипячёную воду или физиологический раствор (0,9% NaCl). При необходимости повторного промывания нужно обратиться к врачу

делайте это используя остуженную кипячёную воду или физиологический раствор (0,9% NaCl). При необходимости повторного промывания нужно обратиться к врачу При наложении повязки не затягивайте бинт слишком сильно либо используйте самофиксирующиеся бинты, чтобы не нарушить кровообращение.

«Главное — вовремя заметить рану, быстро её обработать и не допустить повторного травмирования. Лучше использовать антисептики в форме аэрозолей: так не будет прямого контакта с поверхностью раны, риска занести инфекцию или повредить ткани ещё больше. Руками, ватой или другими подручными средствами к ране лучше не прикасаться», — говорит специалист.

Обратитесь за медицинской помощью, если:

Рана не заживает дольше 7 дней, увеличивается в размерах или начинает углубляться.

увеличивается в размерах или начинает углубляться. Есть признаки инфекции: покраснение, отёк, боль, гной, неприятный запах, кожа вокруг раны горячая или болезненная, поднимается температура.

покраснение, отёк, боль, гной, неприятный запах, кожа вокруг раны горячая или болезненная, поднимается температура. Рана кровоточит, и вы не можете остановить кровь.

и вы не можете остановить кровь. Появляются язвы или мокнущие участки.

или мокнущие участки. В ране видно жёлтую ткань, жир или кость.

жир или кость. Рана расположена на лице, руках, гениталиях или в ротовой полости.

руках, гениталиях или в ротовой полости. Это укус животного, ожог или площадь раны больше пятирублёвой монеты.

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Главное

У людей с диабетом даже мелкие травмы — мозоли, царапины, трещины — могут перерасти в хронические раны и язвы. Это связано с тем, что высокий уровень глюкозы нарушает кровообращение, снижает чувствительность кожи, ослабляет иммунную защиту и мешает нормальной работе клеток. Особенно уязвимы стопы, пальцы ног, голени, участки сухой кожи и зоны трения. Важно ежедневно осматривать ноги и кожу, носить свободную и мягкую обувь, увлажнять стопы, контролировать уровень сахара и сразу обрабатывать любые повреждения мягкими антисептиками. Рану нельзя проветривать — её нужно держать под стерильной повязкой. Если рана не заживает больше недели, увеличивается или появляются признаки инфекции (гной, боль, запах, отёк), нужно обратиться к врачу.

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