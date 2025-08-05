Хирург рассказал, при каком уровне сахара не заживают раны
Даже небольшая царапина, мозоль или порез у людей с диабетом может обернуться хронической язвой. Сердечно-сосудистый хирург, к. м. н. Олег Гулаев рассказал «Рамблеру», как сахар влияет на заживление и что делать, чтобы не допустить осложнений.
Диабет влияет на весь организм. Из-за гипергликемии у таких пациентов высок риск развития целого букета сопутствующих заболеваний. Одно из основных последствий — неспособность организма к самовосстановлению. По статистике, диабетические раны плохо заживают примерно у 25% всех пациентов с сахарным диабетом.
Как диабет влияет на заживление
«Нарушение заживления при диабете происходит из-за сложного комплекса причин. Это и ухудшение кровообращения, и повреждение нервных окончаний, и ослабление иммунной защиты, и изменения на клеточном и биохимическом уровнях».Олег Гулаевсердечно-сосудистый хирург, флеболог, к. м. н.
Что происходит:
- Из-за высокого уровня глюкозы в крови (гипергликемии) сосудистые стенки становятся более жёсткими. Это замедляет кровоток и нарушает работу мелких артерий. В итоге ткани получают меньше кислорода, который нужен для нормального заживления ран.
- Изменения в сосудах, характерные для пациентов с диабетом, мешают лейкоцитам (белые кровяные тельца, часть иммунной системы) проникать в зону повреждения. Это ослабляет иммунный ответ и делает рану более восприимчивой к инфицированию. Повышенный уровень глюкозы в крови также снижает способность лейкоцитов распознавать и уничтожать патогены.
- Воспаление — естественная стадия заживления ран, но у диабетиков она длится дольше, и рана за это время может стать хронической. Коллаген — это основной каркас, на котором строится новая ткань. При диабете баланс между его выработкой и разрушением нарушается и раны не заживают.
- Поражение периферических нервов при диабете может вызывать онемение и снижение болевой чувствительности в отдельных участках тела. Это приводит к тому, что мелкие ранки остаются незамеченными и переходят в хроническую форму. А при вегетативной нейропатии (поражении нервов, регулирующих работу внутренних органов) снижается активность потовых желёз, из-за чего кожа становится сухой и трескается, что повышает риск возникновения зуда и инфекций, которые препятствуют заживлению ран.
Когда рана долго не заживает, она из острой формы переходит в хроническую. В этом случае нарушается слаженная работа клеток и тканей, которая в норме запускает заживление. Например, клетки кожи начинают слишком активно делиться, но не перемещаются в нужную зону. Новые капилляры почти не образуются, структура межклеточного пространства нарушается, а иммунные клетки реагируют с опозданием и неэффективно. Эти сбои усугубляются нейропатией и часто плохим кровоснабжением. В результате рана застревает на этапе хронического воспаления.
Есть сладкое можно: 7 главных мифов о диабете
Самые уязвимые зоны
Чаще всего страдают пальцы ног. Из-за плохого кровотока и сниженной чувствительности микроповреждения (трещины, мозоли, вросшие ногти или натёртости) легко остаются незамеченными и быстро превращаются в раны или язвы. Особенно подвержены воспалению межпальцевые участки: в тёплой и влажной среде активно размножаются бактерии и грибки.
«Стопы — самая уязвимая часть. Дело в том, что их питание обеспечивают мелкие артерии, которые находятся дальше всего от сердца. Давление в них самое низкое, и именно они страдают в первую очередь, и даже небольшие ранки на стопах могут заживать очень долго», — рассказывает врач.
Кроме стоп к уязвимым зонам также относятся:
- Голени, особенно передняя поверхность. Здесь часто развиваются трофические язвы, связанные с нарушением кровообращения.
- Места постоянного давления или трения — ягодицы, крестцовая область, — особенно если человек мало двигается.
- Зоны сухой и тонкой кожи — локти, колени, где часто возникают трещины.
- Инъекционные участки, особенно если инсулин вводится регулярно в одни и те же места, возможны воспаления, уплотнения и долго незаживающие ранки.
Как избежать осложнений
Главные меры профилактики:
- Осматривайте кожу и стопы каждый день. Даже маленькая трещина или мозоль могут привести к серьёзным осложнениям, если их вовремя не заметить.
- Носите удобную обувь. Она не должна жать, натирать или сдавливать.
- Ухаживайте за кожей. Увлажняйте стопы, особенно пятки и пальцы, чтобы не допустить сухости и трещин.
- Следите за уровнем сахара в крови. При высоком уровне глюкозы раны практически не заживают.
- Сразу обрабатывайте любые повреждения, даже если рана кажется незначительной.
- Если рана не начинает заживать в течение недели, обязательно обратитесь к врачу — промедление может привести к серьёзным осложнениям.
«Если вовремя не заметить повреждение или лечить его неправильно, рана может начать разрушать ткани. Когда глюкоза держится выше 10 ммоль/л, организм просто не может создать условия для заживления — в такой среде клетки не работают как надо, и процесс восстановления практически останавливается», — предупреждает врач.
Что такое гликемический индекс: как мороженое оказалось полезнее хлеба
Что делать, если рана уже появилась
Общие рекомендации при уходе за раной при диабете:
- Используйте мягкие антисептики, такие как хлоргексидин или мирамистин. Они эффективно обеззараживают, но не раздражают кожу и не повреждают ткани.
- Не оставляйте рану открытой. При диабете так называемое проветривание только мешает заживлению — тканям нужен стабильный влажный и защищённый микроклимат.
- Не вскрывайте волдыри — они защищают кожу.
- Если надо промыть рану, делайте это только один раз, используя остуженную кипячёную воду или физиологический раствор (0,9% NaCl). При необходимости повторного промывания нужно обратиться к врачу
- При наложении повязки не затягивайте бинт слишком сильно либо используйте самофиксирующиеся бинты, чтобы не нарушить кровообращение.
«Главное — вовремя заметить рану, быстро её обработать и не допустить повторного травмирования. Лучше использовать антисептики в форме аэрозолей: так не будет прямого контакта с поверхностью раны, риска занести инфекцию или повредить ткани ещё больше. Руками, ватой или другими подручными средствами к ране лучше не прикасаться», — говорит специалист.
Обратитесь за медицинской помощью, если:
- Рана не заживает дольше 7 дней, увеличивается в размерах или начинает углубляться.
- Есть признаки инфекции: покраснение, отёк, боль, гной, неприятный запах, кожа вокруг раны горячая или болезненная, поднимается температура.
- Рана кровоточит, и вы не можете остановить кровь.
- Появляются язвы или мокнущие участки.
- В ране видно жёлтую ткань, жир или кость.
- Рана расположена на лице, руках, гениталиях или в ротовой полости.
- Это укус животного, ожог или площадь раны больше пятирублёвой монеты.
Главное
У людей с диабетом даже мелкие травмы — мозоли, царапины, трещины — могут перерасти в хронические раны и язвы. Это связано с тем, что высокий уровень глюкозы нарушает кровообращение, снижает чувствительность кожи, ослабляет иммунную защиту и мешает нормальной работе клеток. Особенно уязвимы стопы, пальцы ног, голени, участки сухой кожи и зоны трения. Важно ежедневно осматривать ноги и кожу, носить свободную и мягкую обувь, увлажнять стопы, контролировать уровень сахара и сразу обрабатывать любые повреждения мягкими антисептиками. Рану нельзя проветривать — её нужно держать под стерильной повязкой. Если рана не заживает больше недели, увеличивается или появляются признаки инфекции (гной, боль, запах, отёк), нужно обратиться к врачу.