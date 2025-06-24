Как кошачий «зомби»-паразит влияет на мозг людей

Учёные выяснили, как именно кошачий паразит разрушает мозг человека. Исследователи из Калифорнийского университета опубликовали результаты своей работы в журнале PLOS Pathogens.

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Авторы изучали Toxoplasma gondii — простейшего внутриклеточного паразита, основным и окончательным носителем которого считаются домашние кошки. Человек тоже может заразиться токсоплазмой. По разным данным, 30–50% населения мира инфицированы ей. В 95% случаев болезнь протекает бессимптомно и иммунитет самостоятельно справляется с паразитом. Однако новые данные говорят о скрытых последствиях токсоплазмоза для мозга.

Токсоплазмоз: неожиданные причины и печальные последствия

Эксперимент на мышах показал: паразит нарушает передачу сигналов между нейронами и астроцитами — клетками, которые поддерживают здоровье мозга и питают нейроны.

Оказалось, что Toxoplasma gondii вмешивается в процесс создания внеклеточных везикул — пузырьков с полезными веществами, с помощью которых «общаются» нервные клетки и астроциты.

В везикулах, полученных от заражённых нейронов, обнаруживаются чужеродные белки. Когда астроциты получают эти изменённые пузырьки с белками паразитов, в них активируются гены, связанные с воспалением. Исследователи полагают, что это может нарушать химический баланс и ухудшать функцию нервных клеток.

Отметим, что влияние кошачьего паразита на мозг изучается уже давно. Например, исследование Университетской больницы Копенгагена показало, что токсоплазма в два раза увеличивает риск развития шизофрении. А учёные из Чикагского университета нашли связь между этим паразитом и приступами агрессии. Поэтому токсоплазмоз ещё называют «зомби»-паразитом.

Однако почти во всех подобных исследованиях или была маленькая выборка, или эксперименты проводились на мышах, или не учитывались другие факторы. Поэтому сделать окончательный вывод о влиянии Toxoplasma gondii на мозг человека по ним нельзя.