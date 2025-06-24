Россиян предупредили об агрессивных паразитах в водоёмах

Иногда после купания в озере или пруду на коже появляется сыпь, которая сильно чешется. Это может быть зуд купальщика — реакция на паразитов, живущих в воде. Состояние не опасное, но неприятное. Разобрались, почему оно возникает, чем отличается от других кожных реакций и как снизить риск.

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Что такое зуд купальщика

Зуд купальщика, или церкариозный дерматит, — это аллергическая реакция на микроскопических паразитов (незрелые личинки червей), обитающих в воде. Обычно они заражают водоплавающих птиц или млекопитающих, а не человека.

Жизненный цикл паразита сложный. Взрослые черви живут в кровеносных сосудах водоплавающих птиц, например уток, чаек или лебедей. С фекалиями в воду попадают их яйца. Из них вылупляются личинки (мирицидии), которые заражают водных улиток. В теле улитки личинки проходят несколько стадий развития и превращаются в церкарии — подвижные личинки. Они выходят в воду и ищут нового хозяина — снова птицу.

Если в это время рядом оказывается человек, церкарии прикрепляются к коже и пытаются проникнуть в верхний слой. Внутри они не выживают и вскоре погибают. Но сама попытка проникновения вызывает иммунную реакцию: кожа краснеет, появляются сыпь и зуд.

Обзор чешских учёных, опубликованный в авторитетном журнале Clinical Microbiology Reviews, показывает, что зуд купальщика — одна из самых частых паразитарных причин сыпи летом. Заражение чаще всего происходит в озёрах, прудах и на мелководье, особенно в тёплую погоду. В хлорированных бассейнах такие паразиты не выживают.

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Как проявляется

Первые ощущения могут появиться ещё во время купания или сразу после: лёгкое покалывание, жжение или зуд на открытых участках кожи. Через несколько часов на этих местах появляются маленькие красные пятна. Иногда они увеличиваются, превращаются в папулы (плотные бугорки) или небольшие волдыри.

Зуд может усиливаться в течение суток и сохраняться до недели или дольше. Он может быть довольно сильным, особенно если человек уже сталкивался с этим ранее: повторное заражение часто вызывает более выраженную реакцию.

Как отличить от других кожных реакций

Сыпь может напоминать укусы насекомых, крапивницу или реакцию на ядовитые растения. Специального анализа, который точно подтвердит зуд купальщика, нет. Его ставят по характерным признакам и обстоятельствам появления. Сыпь при зуде купальщика обычно не появляется под одеждой, если она плотно прилегала к телу. Это один из признаков, который помогает отличить его от других дерматитов.

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Как лечить

В большинстве случаев зуд купальщика проходит сам и не требует обращения к врачу. Но чтобы облегчить симптомы и ускорить восстановление кожи, можно воспользоваться рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC):

прохладные компрессы — уменьшают жжение и воспаление;

уменьшают жжение и воспаление; каламин — успокаивает кожу;

успокаивает кожу; кремы с кортикостероидами — применяют при выраженном воспалении;

применяют при выраженном воспалении; антигистаминные препараты — снижают аллергическую реакцию и зуд.

CDC подчёркивает, что важно не чесать сыпь — это может привести к вторичной инфекции. При сильной реакции врач может назначить пероральные кортикостероиды или антибиотики, если появились признаки бактериального воспаления.

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Кто в группе риска

Заразиться зудом купальщика может любой человек, если он купается в заражённом водоёме. Но больше риску подвержены:

Дети, особенно младшего возраста. Они чаще играют на мелководье, где больше всего улиток и паразитов, и дольше остаются в воде.

Они чаще играют на мелководье, где больше всего улиток и паразитов, и дольше остаются в воде. Люди, которые уже сталкивались с зудом купальщика. При повторных контактах с церкариями иммунная система реагирует сильнее, поэтому симптомы могут быть более выраженными.

При повторных контактах с церкариями иммунная система реагирует сильнее, поэтому симптомы могут быть более выраженными. Те, кто не вытирается полотенцем после выхода из воды. Влажная кожа облегчает проникновение паразитов.

Как защититься

Полностью исключить риск невозможно, но есть способы его снизить.

Не купаться у берега или в тёплых неглубоких зонах, где больше всего улиток — промежуточных хозяев паразита.

где больше всего улиток — промежуточных хозяев паразита. Избегать водоёмов, где уже были случаи заражения, — такие места помечают предупреждающими знаками.

— такие места помечают предупреждающими знаками. Не кормить водоплавающих птиц рядом с пляжем — это снижает их концентрацию в зоне отдыха и нарушает цикл паразита.

рядом с пляжем — это снижает их концентрацию в зоне отдыха и нарушает цикл паразита. Сразу вытираться полотенцем после выхода из воды — это помогает удалить церкарий до того, как они проникнут в кожу.

после выхода из воды — это помогает удалить церкарий до того, как они проникнут в кожу. Принимать душ с мылом после купания в природном водоёме.

Главное

Зуд купальщика — это кожная реакция на паразитов, обитающих в природных водоёмах. Заболевание неопасно, но может вызывать сильный зуд и сыпь. Симптомы обычно проходят сами, но их можно облегчить с помощью прохладных компрессов и противозудных средств. Чтобы снизить риск, важно избегать купания на мелководье, сразу вытираться после воды и не привлекать птиц в зону отдыха. Хотя зуд купальщика не требует лечения, повторные случаи могут протекать тяжелее. Если сыпь выражена сильно, стоит обратиться к врачу.

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