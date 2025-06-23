Таблетки не помогут: врач-флеболог рассказал, как сейчас лечат варикоз

Варикозная болезнь встречается у 10–30% людей и в основном поражает сосуды ног. Заболевание снижает качество жизни и может приводить к опасным осложнениям. Таблетки и кремы неэффективны, а операции многие боятся. Врач-флеболог Иван Дударев рассказал, как сейчас удаляют варикоз и что будет, если его не лечить.

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Что такое варикозная болезнь

В кровеносных сосудах есть клапаны — небольшие складки внутренней оболочки, их задача — препятствовать обратному току крови. Суть варикоза в том, что венозные клапаны становятся слабыми и перестают должным образом выполнять свою функцию. Из-за этого кровь начинает застаиваться в глубоких и поверхностных венах, в основном в ногах. Вместо того чтобы возвращаться к сердцу, она скапливается, растягивая стенки сосудов. Вены начинают болеть, выступают над поверхностью кожи, появляется чувство тяжести.

Варикоз обязательно лечить?

Это зависит от стадии болезни. Если появились так называемые сосудистые звёздочки, но ещё нет выступающих вен, отёков и боли, то лечение можно рассматривать как эстетическую процедуру.

Если есть расширенные вены, а ноги отекают и болят, то отказ от лечения может привести к осложнениям:

Появление пигментации — это ещё одна эстетическая проблема.

— это ещё одна эстетическая проблема. Трофическая экзема. Развивается из-за нарушения кровотока в ногах и проявляется как постоянный кожный зуд.

Развивается из-за нарушения кровотока в ногах и проявляется как постоянный кожный зуд. Трофические язвы. Это участки некроза (омертвения), которые не заживают из-за того, что нарушена циркуляция крови в ногах.

Это участки (омертвения), которые не заживают из-за того, что нарушена циркуляция крови в ногах. Тромбофлебит. Это образование тромба на стенке вены, которое сопровождается воспалением.

Это образование тромба на стенке вены, которое сопровождается воспалением. Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА). Это самое опасное осложнение. Возникает, когда, помимо варикоза, есть другие факторы риска, такие как ожирение, беременность, госпитализация (долгий постельный режим) и другие. Тромб, который образуется на внутренней стенке сосуда, может оторваться и по кровотоку попасть в лёгочную артерию — такое состояние угрожает жизни.

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Как сейчас лечат варикоз

Сегодня суть всех признанных методов лечения — это либо удаление поражённой вены, либо её закрытие, «исключение­» из кровообращения.

Такие операции не влияют на кровообращение в ногах: поверхностные вены, которые больше всего подвержены варикозной болезни, обеспечивают небольшую часть кровотока. После операции кровообращение продолжается в более глубоких сосудах.

«Операция не только помогает снизить риск осложнений, но и повышает качество жизни. Удаление или закрытие поражённых вен значительно облегчает симптомы­, помогает остановить или замедлить развитие болезни». Иван Дударев врач-флеболог медицинского центра «UNI Клиник­»

Флебэктомия (хирургическое удаление вены)

Это операция, которую рекомендуют при тяжёлой степени варикозной болезни, когда поражённые вены хорошо видны и доступны для удаления. Флебэктомия проводится через небольшие проколы или разрезы на коже. Возвращаться к повседневным делам можно через неделю, а полная реабилитация занимает примерно полтора месяца.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК)

Операцию проводят через проколы диаметром 2–4 мм под ультразвуковым контролем. С помощью лазера воздействуют на поражённую вену, исключая её из системы кровообращения. Удалять вену, как при флебэктомии, не нужно. Риск послеоперационного кровотечения и других осложнений намного ниже, чем при хирургическом воздействии.

«После такой операции пациенты могут вернуться к обычной жизни в тот же день или на следующий. После ЭВЛК практически не остаётся заметных шрамов. Однако для ЭВЛК есть противопоказания. Это обострение тромбофлебита, тромбоз глубоких вен (ТГВ), беременность и период лактации, серьёзные нарушения свёртываемости крови, возрастные ограничения. Поэтому в каждом случае оптимальное решение подбираем индивидуально», — рассказывает Иван Дударев.

Склеротерапия (флебосклерозирование)

Это косметическая операция: в мелкие сосуды, которые образуют звёздочки­, с помощью шприца вводят специальный препарат — склерозант. В результате сосуды склеиваются и исчезают. Процедура безболезненная, проводится амбулаторно. Для хорошего эффекта чаще всего нужно несколько процедур.

«Склеротерапия даёт хороший косметический эффект, её можно комбинировать с ЭВЛК. Риска осложнений при правильном выполнении почти нет­», — продолжает Иван Дударев.

Почему не помогают чулки, таблетки и мази?

Вернуть венам здоровое состояние невозможно, если уже возникла варикозная болезнь, поражённые участки сосудов можно только удалить. Другие способы лечения неэффективны:

Компрессионные чулки при правильном подборе могут снизить отёчность и застой крови в ногах. Но эффект продолжается, лишь когда они надеты. Повлиять на состояние стенки сосудов и клапанов и убрать проявление болезни они не могут. К тому же многим пациентам неудобно носить чулки постоянно.

при правильном подборе могут снизить отёчность и застой крови в ногах. Но эффект продолжается, лишь Повлиять на состояние стенки сосудов и клапанов и убрать проявление болезни они К тому же многим пациентам неудобно носить чулки постоянно. Растительные и синтетические препараты-венотоники прописывают для уменьшения симптомов болезни и в качестве профилактики. Это даёт временное облегчение, но не решает проблему.

прописывают для уменьшения симптомов болезни и в качестве профилактики. Это даёт но не решает проблему. Мази и кремы не влияют на состояние вен, так как не могут проникнуть глубоко в ткани.

«Причина болезни — в том, что нарушается работа клапанов. Это анатомические изменения, повлиять на них медикаментами или компрессионным лечением мы не можем. Поэтому консервативные методы обычно используют как дополнение к хирургическому лечению или для профилактики на начальных стадиях заболевания­», — рассказывает Иван Дударев.

Главное

Варикоз — заболевание, которое может выглядеть как косметический дефект, но при прогрессировании снижает качество жизни и часто приводит к осложнениям. Самое опасное из них — это ТЭЛА, тромбоэмболия лёгочной артерии. Небольшие сосудистые звёздочки можно считать косметическим дефектом. Но если появляется боль в ногах, а вены выступают над поверхностью кожи, нужна консультация врача.

Компрессионные чулки, мази и кремы, препараты-флеботоники не помогут — если уже развился варикоз, поражённые участки вены нужно удалить. Современные виды операций проводятся чаще всего с помощью лазера, амбулаторно, они не требуют долгой реабилитации.

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