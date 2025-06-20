Учёные создали лекарство, которое полностью избавляет от облысения
Об открытии сообщили исследователи из клиники Сан-Карлос в Испании. Им удалось создать прототип препарата, который за 21 день восстанавливает волосяной покров на 80–100%.
Исследование опубликовано в журнале BMC. Авторы проводили эксперимент на мышах. Сначала грызунам вводили высокие дозы гормонов, чтобы спровоцировать андрогенную алопецию. При таком типе облысения в волосяных фолликулах происходят изменения, из-за которых волосы становятся короче, светлее и тоньше. В итоге они выпадают, а новые на их месте уже не растут.
Алопеция: что это, причины возникновения и способы лечения
Потом мышам с алопецией делали подкожные инъекции с различными комбинациями аллогенных жировых стволовых клеток (ASCs ) и аденозинтрифосфата (АТФ).
Стволовые клетки могут превращаться в другие клетки и ткани, в том числе волосяные фолликулы. Для эксперимента стволовые клетки брали из жировой ткани мышей-доноров (поэтому они аллогенные).
Аденозинтрифосфат (АТФ) использовался для подпитки ASCs. Это вещество обеспечивает клетки энергией.
Учёные предположили, что комбинация донорских стволовых клеток с подпиткой в виде АТФ поможет повреждённым фолликулам грызунов восстановиться. И оказались правы.
Через 21 день у мышей начала отрастать шерсть. Причём результат зависел не только от сочетания препаратов, но и пола.
У самцов облысение уменьшилось после введения низкой дозы стволовых клеток с добавлением АТФ. У них шерсть отрастала на 80–100%.
У самок лучшего эффекта удалось добиться после средних доз ASCs с АТФ.
Авторы пришли к выводу, что андрогенную алопецию можно лечить донорскими стволовыми клетками, а добавление АТФ позволяет использовать меньшие дозировки для достижения такого же эффекта.
Стоит отметить, что пока это только эксперименты на мышах и к людям их результаты неприменимы. Однако исследование приблизило учёных к созданию лекарства против андрогенного облысения, которое пока считается почти необратимым.