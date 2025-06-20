Учёные создали лекарство, которое полностью избавляет от облысения

Об открытии сообщили исследователи из клиники Сан-Карлос в Испании. Им удалось создать прототип препарата, который за 21 день восстанавливает волосяной покров на 80–100%.

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Исследование опубликовано в журнале BMC. Авторы проводили эксперимент на мышах. Сначала грызунам вводили высокие дозы гормонов, чтобы спровоцировать андрогенную алопецию. При таком типе облысения в волосяных фолликулах происходят изменения, из-за которых волосы становятся короче, светлее и тоньше. В итоге они выпадают, а новые на их месте уже не растут.

Алопеция: что это, причины возникновения и способы лечения

Потом мышам с алопецией делали подкожные инъекции с различными комбинациями аллогенных жировых стволовых клеток (ASCs ) и аденозинтрифосфата (АТФ).

Стволовые клетки могут превращаться в другие клетки и ткани, в том числе волосяные фолликулы. Для эксперимента стволовые клетки брали из жировой ткани мышей-доноров (поэтому они аллогенные).

Аденозинтрифосфат (АТФ) использовался для подпитки ASCs. Это вещество обеспечивает клетки энергией.

Учёные предположили, что комбинация донорских стволовых клеток с подпиткой в виде АТФ поможет повреждённым фолликулам грызунов восстановиться. И оказались правы.

Через 21 день у мышей начала отрастать шерсть. Причём результат зависел не только от сочетания препаратов, но и пола.

У самцов облысение уменьшилось после введения низкой дозы стволовых клеток с добавлением АТФ. У них шерсть отрастала на 80–100%.

У самок лучшего эффекта удалось добиться после средних доз ASCs с АТФ.

Авторы пришли к выводу, что андрогенную алопецию можно лечить донорскими стволовыми клетками, а добавление АТФ позволяет использовать меньшие дозировки для достижения такого же эффекта.

Стоит отметить, что пока это только эксперименты на мышах и к людям их результаты неприменимы. Однако исследование приблизило учёных к созданию лекарства против андрогенного облысения, которое пока считается почти необратимым.