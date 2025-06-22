Врач назвала три главных последствия курения для сосудов

Курение — угроза для всей сердечно-сосудистой системы. Сигаретный дым атакует сосуды изнутри, провоцируя их сужение, воспаление и преждевременное старение. Врач-терапевт Лиана Купрейшвили объяснила «Рамблеру», почему именно курение становится ключевым фактором в развитии инфарктов, инсультов и других сосудистых катастроф.

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Курение — одна из ведущих причин предотвратимой смертности во всём мире. Оно значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, ишемический инсульт, артериальная гипертензия и атеросклероз По данным ВОЗ, с ним связаны около 20% всех смертей от ишемической болезни сердца.

«Курение называют "тихим разрушителем". Оно незаметно, но систематически повреждает сосуды. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, вызывают хроническое воспаление сосудов, сужение артерий, повреждение эндотелия (внутренней оболочки) и ускоряют развитие атеросклероза. Эти процессы часто протекают бессимптомно до тех пор, пока не случается серьёзное осложнение — инфаркт или инсульт». Купрейшвили Лиана терапевт, врач общей практики клиники Медскан/Hadassah

Как сигаретный дым атакует сосуды

Сигаретный дым содержит более 4000 различных веществ. Но именно никотин, угарный газ и активные формы кислорода (его источники — газовая или смолистая фаза сигаретного дыма) считаются основными факторами, которые влияют на развитие болезней сердца у курящих.

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Никотин

Активирует особые рецепторы гладких мышц сосудов, усиливая их сокращение и повышая тонус.

особые рецепторы гладких мышц сосудов, усиливая их сокращение и повышая тонус. Это приводит к повышению артериального давления и уменьшению эластичности сосудистых стенок — они становятся жёсткими, и их способность расширяться со временем уменьшается.

Угарный газ

Угарный газ (CO) связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин.

Это снижает доставку кислорода к тканям, вызывая хроническое голодание и компенсаторную тахикардию, которая дополнительно нагружает сердце.

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Токсичные смолы и свободные радикалы

Смолы создают окислительный стресс, который повреждает внутреннюю оболочку сосудов (эндотелий).

окислительный который повреждает внутреннюю оболочку сосудов (эндотелий). Повреждённые участки начинают притягивать воспалительные клетки, и постепенно на их стенках образуются атеросклеротические бляшки, которые сужают просвет сосуда и мешают нормальному току крови.

«Первыми страдают самые мелкие ветви — артериолы и капилляры. Какое-то время организм старается компенсировать повреждения, но ресурсы не бесконечны. Постепенно сердце начинает работать с перегрузкой, ткани получают меньше кислорода, а на стенках сосудов накапливаются бляшки. Итог — хроническое воспаление и высокий риск того, что в какой-то момент произойдёт авария», — предупреждает терапевт.

Последствия для сердечно-сосудистой системы

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Повышенная вязкость крови

У курильщиков сгущается кровь, повышается уровень фибриногена (белка — предшественника фибрина, важного для свёртывания крови) и увеличивается число тромбоцитов. Это создаёт дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риск образования тромбов.

Снижается способность сосудов к самовосстановлению

Под действием токсинов функция регенерации ухудшается, угнетается выработка сосудорасширяющих веществ (например, оксида азота).

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Нарушается липидный обмен

Курение снижает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и повышает «плохой» (ЛПНП), что способствует ускоренному отложению жиров в стенках артерий.

«Если у пациента уже есть такие факторы риска, как сахарный диабет, ожирение, гиподинамия или несбалансированное питание, курение значительно усиливает их негативное воздействие. Оно действует как катализатор, ускоряя патологические процессы и многократно повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В таких сочетаниях факторы не просто суммируются — они усиливают друг друга», — дополняет врач.

Можно ли восстановить сосуды после отказа от курения

«Учёные продолжают искать вещества, которые могли бы защитить сосуды от вреда, наносимого табачным дымом. Но самое эффективное, что можно сделать для своего сердца и сосудов, — просто перестать курить. Даже минимальное курение (менее одной сигареты в день) повышает риск. Поэтому бросить полезно в любом возрасте и на любой стадии», — говорит специалист.

После выкуривания последней сигареты:

Уже через 20 минут снижаются пульс и давление.

пульс и Через 1 год риск ишемической болезни сердца уменьшается на 50%.

на 50%. Через 5–15 лет риск инсульта и инфаркта сопоставим с уровнем у некурящих.

Отказ от курения нормализует обмен липидов, снижает воспаление и риск тромбообразования. Хотя в первые месяцы возможны колебания биомаркеров, положительные эффекты проявляются со временем.

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Главное

Курение оказывает разрушительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Это один из главных факторов риска инфарктов, инсультов, гипертонии и атеросклероза. Табачный дым содержит тысячи токсичных веществ, включая никотин, угарный газ и свободные радикалы, которые вызывают сужение сосудов, воспаление, повреждение эндотелия и кислородное голодание тканей. Эти процессы развиваются постепенно, часто бессимптомно и приводят к серьёзным осложнениям.

Курение сгущает кровь, нарушает липидный обмен, снижает регенерацию сосудистых стенок и усиливает действие других неблагоприятных факторов — диабета или ожирения. Несмотря на поиски защитных веществ, бросить курить — самая эффективная мера профилактики. Уже через год после отказа риск ишемической болезни сердца уменьшается вдвое, а в долгосрочной перспективе показатели сердечно-сосудистого здоровья приближаются к уровню некурящих.

Важные исследования