Мать умершего от туберкулёза ребёнка получила штраф

В июле 2024 года Парвина Байтемирова из Санкт-Петербурга родила мальчика, преждевременно выписалась из роддома и не оформила необходимых документов о его рождении.

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Как уточняет Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, женщине разъяснили риски и последствия отсутствия педиатрического ухода за новорождённым. Несмотря на это, она не показывала его врачам и не обращалась за помощью, когда состояние ребёнка неоднократно ухудшалось.

В результате мальчик умер, причина — первичный туберкулёз лёгких в фазе прогрессирования.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), вину она признала. Суд оштрафовал её на 100 тысяч рублей, но затем учёл время содержания под стражей и снизил сумму до 70 тысяч.

«Cтатья "Причинение смерти по неосторожности" предусматривает до двух лет лишения свободы, но суд учёл, что смерть ребёнка — ужасное горе для матери, даже с учётом того, что она поступила безответственно». Роман Петров адвокат

Роман Петров уточнил, что реальные сроки по этой статье матерям дают, если речь идёт о мучениях ребёнка.

«В данном случае женщина поступила безалаберно и безответственно: ребёнок подхватил инфекцию, а она не обратилась за помощью, поэтому оснований для реального срока нет, к тому же она признала вину», — сказал юрист «Рамблеру».

Также адвокат считает, что была недоработка со стороны органов опеки, которые в любом случае получают информацию о новорождённых и обязаны узнавать о причине отказа от осмотров.

«Постоянное медицинское наблюдение новорождённых — необходимое условие профилактики многих серьёзных болезней, включая туберкулёз, а также залог здорового и полноценного развития младенца». Аурика Тараган врач-педиатр клиники Hadassah Medical Moscow

По словам врача, дети особенно уязвимы перед инфекцией по нескольким причинам: