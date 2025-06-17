Кардиолог рассказала, как сохранить здоровье сердца женщинам после 50

Менопауза — время повышенных рисков для сердца. Гормональные изменения могут привести к ухудшению состояния сосудов, повышению давления и увеличению уровня холестерина. Как защитить сердце в этот период и сохранить здоровье, «Рамблеру» рассказала врач-кардиолог Джанаева Розалия.

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Что происходит с сердцем и сосудами после менопаузы

«С наступлением менопаузы уровень эстрогенов в организме женщины резко снижается. Эти гормоны важны не только для репродуктивной функции, но и для защиты сердечно-сосудистой системы. Эстрогены помогают сохранять эластичность стенок сосудов, регулируют уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) и снижают накопление "плохого" (ЛПНП), что уменьшает риск атеросклероза, ишемической болезни сердца (ИБС) и других заболеваний». Джанаева Розалия Львовна врач-кардиолог, терапевт

Снижение уровня эстрогенов может вызвать следующие изменения:

Повышается давление. Гормональные колебания влияют на сосудистый тонус и работу почек, что может привести к развитию гипертонической болезни.

Гормональные колебания влияют на сосудистый тонус и работу почек, что может привести к развитию гипертонической болезни. Изменяется липидный профиль. После менопаузы у многих женщин возрастает уровень общего холестерина и триглицеридов. Это повышает риск атеросклероза и закупорки сосудов.

После менопаузы у многих женщин возрастает уровень общего холестерина и триглицеридов. Это повышает риск атеросклероза и закупорки сосудов. Меняется обмен веществ. Эстроген влияет на накопление жира и метаболизм в жировой ткани, поэтому его дефицит замедляет обмен веществ, снижает физическую активность и может приводить к перееданию. В результате возрастает риск ожирения, инсулинорезистентности и диабета 2-го типа.

Исследования показывают, что после 50 лет частота сердечно-сосудистых заболеваний у женщин стремительно растёт и вскоре сравнивается с аналогичными показателями у мужчин. Поэтому важно осознавать возможные риски и вовремя принимать меры.

Тревожные симптомы

Женщины в менопаузе часто не обращают внимания на симптомы сердечно-сосудистых нарушений. Их легко спутать с проявлениями гормонального сбоя, стрессом или другими возрастными изменениями. Но такие сигналы могут быть первыми признаками ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, нарушений ритма или других заболеваний сердца и сосудов.

Нестабильное настроение и тревожность: могут маскировать сердечную недостаточность и колебания давления. Часто сочетаются с плохим сном, тахикардией, головокружением.

могут маскировать сердечную недостаточность и колебания давления. Часто сочетаются с плохим сном, тахикардией, головокружением. Усталость, которая не проходит после отдыха, — один из самых частых симптомов сердечной недостаточности. Может быть единственным проявлением проблем с сердцем у женщин.

которая не проходит после отдыха, — один из самых частых симптомов сердечной недостаточности. Может быть единственным проявлением проблем с сердцем у женщин. Одышка при умеренной нагрузке, которая не всегда сопровождается болью в груди. Женщины часто списывают её на возраст, снижение формы или прибавку в весе.

при умеренной нагрузке, которая не всегда сопровождается болью в груди. Женщины часто списывают её на возраст, снижение формы или прибавку в весе. Нарушения сна: трудности с засыпанием, ранние пробуждения, поверхностный сон вызывают тревожность, раздражительность и иногда депрессию, что может стать фактором риска развития артериальной гипертензии и проблем с сердцем.

трудности с засыпанием, ранние пробуждения, поверхностный сон вызывают тревожность, раздражительность и иногда депрессию, что может стать фактором риска развития артериальной гипертензии и проблем с сердцем. Дискомфорт в груди, шее, спине или челюсти: боль не всегда сосредоточена в левой стороне груди, как у мужчин. Может ощущаться как тяжесть, сжатие, жгучая боль в верхней части живота или спины.

шее, спине или челюсти: боль не всегда сосредоточена в левой стороне груди, как у мужчин. Может ощущаться как тяжесть, сжатие, жгучая боль в верхней части живота или спины. Перебои в работе сердца (ощущение «замирания», «всплесков») — признак аритмии, которая часто усиливается в период гормональной перестройки.

(ощущение «замирания», «всплесков») — признак аритмии, которая часто усиливается в период гормональной перестройки. Приливы с учащённым сердцебиением: если они сопровождаются ощущением тревоги и выраженным пульсом, стоит исключить вегетативные нарушения и артериальную гипертензию.

если они сопровождаются ощущением тревоги и выраженным пульсом, стоит исключить вегетативные нарушения и артериальную гипертензию. Отёки голеней к вечеру: связаны не только с изменениями гормонального фона или сидячей работой, но и с нарушением венозного оттока или слабостью сердечной мышцы.

связаны не только с изменениями гормонального фона или сидячей работой, но и с нарушением венозного оттока или слабостью сердечной мышцы. Похолодание или онемение пальцев ног — возможный маркер снижения кровотока в артериях нижних конечностей, связанного с сосудистыми нарушениями.

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«Гипертония не всегда проявляется головной болью или головокружением. Очень часто повышение давления проходит бессимптомно, поэтому так важен регулярный самоконтроль — надо измерять давление хотя бы раз в день», — комментирует врач.

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Что помогает сохранить здоровье сердца и сосудов

«Все привычные рекомендации по здоровому образу жизни становятся особенно актуальными. Они влияют не только на здоровье сердца и сосудов, но и на общее состояние организма — от костей и обмена веществ до психоэмоционального фона», — объясняет специалист.

Физическая активность способствует улучшению холестеринового профиля, снижению давления и укреплению сосудов.

Программу активности можно подобрать для себя с учётом индивидуальных предпочтений, но для оптимального эффекта она должна включать аэробную нагрузку (например ходьбу, бег, плавание, велоспорт) не менее 150 минут умеренной интенсивности в неделю, силовые тренировки дважды в неделю и упражнения на равновесие для снижения риска падений. Интенсивность занятий нужно отслеживать с учётом целевого диапазона пульса. По другим видам активности, например йоге и растяжке, есть ограниченные данные о пользе при симптомах менопаузы. Женщинам с остеопорозом важно избегать высокоударной аэробики (бега, прыжков) и видов спорта с риском падений.

Контроль веса и рациона. Это особенно важно, поскольку избыток висцерального жира (отложений в брюшной полости около внутренних органов) связан с повышенным риском артериальной гипертензии, нарушений липидного обмена и диабета 2-го типа. Рациональное питание помогает контролировать вес и благоприятно влияет на липидный профиль.

Основу рациона рекомендуют составлять из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, источников белка с низким содержанием жира и полезных жиров (например, из орехов, оливкового масла и жирной рыбы). Следует ограничить потребление сахара, трансжиров, полуфабрикатов и алкоголя. Полезно соблюдать умеренный дефицит калорий при необходимости снижения веса, а также контролировать размер порций и частоту приёмов пищи. Упор на продукты с низкой гликемической нагрузкой и высоким содержанием клетчатки помогает стабилизировать уровень глюкозы и продлевает сытость.

Отказ от вредных привычек и забота о психоэмоциональном здоровье. У женщин в менопаузе курение и алкоголь особенно негативно действуют на сердечно-сосудистую систему. Курение ускоряет атеросклероз, а отказ от него вдвое снижает риск ишемической болезни сердца уже через один-два года. Даже умеренное потребление алкоголя может повышать давление, сгущать кровь и увеличивать риск инсульта.

Сон и стресс напрямую влияют на давление и сосудистый тонус. Хроническое недосыпание и тревожность увеличивают риск гипертензии, атеросклероза и инфаркта. Поддержание психоэмоционального баланса — через улучшение режима и гигиены сна — помогает нормализовать давление, уменьшить стресс и снизить нагрузку на сердечно‑сосудистую систему.

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На приёме у врача

Регулярное наблюдение у терапевта или кардиолога помогает вовремя выявить скрытые риски и получить персональные рекомендации по образу жизни и лечению в зависимости от возраста, фазы менопаузы и состояния здоровья.

Что делает врач:

Оценивает сердечно-сосудистые риски по специальным шкалам, учитывая возраст, рост, вес, давление, холестерин, наличие диабета, вредных привычек и менопаузы.

по специальным шкалам, давление, холестерин, наличие диабета, вредных привычек и менопаузы. Направляет на скрининги: анализы крови (глюкоза, липиды, печёночные пробы), ЭКГ, суточное мониторирование давления при показаниях.

анализы крови (глюкоза, липиды, печёночные пробы), ЭКГ, суточное мониторирование давления при показаниях. Контролирует массу тела и ИМТ. Рекомендует диету, если есть ожирение, инсулинорезистентность, нарушения липидного обмена или метаболический синдром.

если есть ожирение, инсулинорезистентность, или метаболический синдром. Может рекомендовать гормональную терапию с учётом времени от начала менопаузы, состояния сосудов, риска тромбозов и индивидуальных симптомов.

с учётом времени от начала менопаузы, состояния сосудов, и индивидуальных симптомов. Назначает лечение при необходимости: препараты от давления, холестерина и диабета, если немедикаментозных мер недостаточно.

Важно: при появлении нестабильного давления, учащённого сердцебиения, одышки или боли в груди важно не откладывать визит к врачу — эти симптомы могут быть первыми признаками сердечно-сосудистого заболевания.

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Главное

Менопауза повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение уровня эстрогенов влияет на давление, липидный обмен, сосудистый тонус и метаболизм. Симптомы могут быть неочевидными. Усталость, тревожность, одышка, перебои в сердце, нарушения сна и отёки — возможные признаки проблем с сердцем, которые часто списывают на гормоны или стресс. Здоровый образ жизни — основа профилактики. Регулярная физическая активность, контроль веса, сбалансированное питание, отказ от курения и алкоголя, полноценный ночной сон и управление стрессом — ключ к снижению рисков. Гормональная терапия может быть полезна, но не всем. Она снижает сердечно-сосудистые риски, если назначена в первые 10 лет от начала менопаузы, но у неё есть ограничения.

Регулярные визиты к врачу необходимы. Скрининги, оценка риска, рекомендации по питанию и активности, а при необходимости — медикаментозное лечение помогут сохранить здоровье сердца в переходный период и после него.

Важные исследования