Врач рассказала, что делать при хроническом покраснении лица

Розацеа — хроническое заболевание кожи, которое проявляется стойким покраснением, сосудистыми звёздочками и воспалением. Чаще всего оно затрагивает центральную часть лица, доставляя эстетический и физический дискомфорт. Почему возникает розацеа, что делать при первых симптомах и можно ли контролировать это состояние, «Рамблеру» рассказала врач-дерматолог Дзерасса Мильдзихова.

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Розацеа может протекать в различных формах — от лёгкого покраснения до выраженной воспалительной реакции с высыпаниями, напоминающими прыщи. У некоторых пациентов наблюдаются отёчность, жжение и ощущение стянутости кожи, особенно в области щёк и носа.

Так как это хронический процесс, возможны периоды обострения и ремиссии, и многие пациенты отмечают, что их провоцируют определённые факторы, такие как пребывание на солнце или стресс.

Почему развивается

Розацеа — это сложное заболевание, в возникновении которого играют роль и гены, и внешние факторы.

«Причинами могут быть конституциональные особенности или генетическая предрасположенность. Также влияют стрессы, гормональные изменения (дисбаланс гормонов), действие ультрафиолета, длительное пребывание на холоде при занятиях зимними видами спорта, а также алиментарный фактор (нарушение диеты), употребление большого количества горячей еды и напитков, специй, злоупотребление алкоголем, воздействие высоких температур — баня, сауна, солярий, нахождение на жаре, — использование агрессивных косметических средств». Дзерасса Мильдзихова врач-дерматолог клиники косметологии DIFFERENT

Эти факторы риска и провокаторы способствуют развитию болезни и влияют на нейрососудистые или врождённые иммунные процессы.

Ультрафиолетовое излучение считается одним из основных факторов, влияющих на развитие розацеа. Оно связано с основными проявлениями заболевания: воспалением кожи, расширением сосудов (телеангиэктазией) и даже фиброзом (уплотнением и рубцеванием кожи). Более того, по данным некоторых исследований, именно воздействие ультрафиолета может запускать развитие розацеа.

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Заболевание обычно впервые появляется после 30 лет. Люди со светлой кожей подвержены наибольшему риску развития розацеа, хотя оно встречается и у смуглых. Считается, что женщины болеют чаще, но у мужчин течение тяжелее.

Как распознать

«Характерные проявления и особенности высыпаний при розацеа создают чёткие диагностические критерии для разграничения с акне, куперозом и аллергическим дерматитом. Рекомендуется обращаться к специалисту при первых проявлениях — это позволит предотвратить дальнейшее ухудшение состояния кожи», — комментирует дерматолог.

Заболевание может ограничиваться лишь отдельными симптомами разной степени тяжести. Несмотря на хроническую природу, розацеа протекает волнообразно, с периодами обострения с яркой клинической картиной и временного улучшения состояния (ремиссии).

Основные проявления:

Эритема (покраснение): начинается с эпизодического румянца. Постепенно становится стойким и может сопровождаться жжением и шелушением.

начинается с эпизодического румянца. Постепенно становится и может сопровождаться жжением и шелушением. Воспалительные элементы: папулы и пустулы (красные бугорки и гнойнички) появляются на покрасневших участках.

папулы и пустулы (красные бугорки и гнойнички) появляются на покрасневших участках. Телеангиэктазии: чёткие красные сосудистые сеточки, преимущественно на щеках и носу.

чёткие красные сосудистые сеточки, преимущественно на щеках и носу. Фиматозные изменения: утолщение кожи (особенно носа — ринофима). Чаще встречаются у мужчин.

Иногда розацеа может осложняться офтальмологическими симптомами: покраснением и сухостью глаз, ощущением инородного тела, блефаритом (воспалением краёв век) или ячменём. Если есть такие проявления, нужно обязательно обратиться к офтальмологу.

Особенности течения:

Прогрессирует от временного покраснения к стойким изменениям.

от временного покраснения к стойким изменениям. Без лечения приводит к утолщению кожи.

Основная локализация — центральная часть лица, но в некоторых случаях поражает другие зоны (шею, грудь, волосистую часть головы).

Что провоцирует обострения

Розацеа делает кожу очень чувствительной. Несмотря на то что провокаторы индивидуальны, опрос 1066 пациентов позволил выделить самые распространённые из них: воздействие солнца, эмоциональный стресс, жаркая погода, ветер.

Каждое обострение — это не просто временный дискомфорт. В дальнейшем:

Краснота сохраняется дольше.

сохраняется дольше. Зона поражения расширяется.

Может развиться стойкая эритема (постоянное покраснение).

(постоянное покраснение). Появляются видимые сосуды (телеангиэктазии).

При частых обострениях терапия становится менее эффективной и могут потребоваться более сильные препараты или аппаратные процедуры (лазерная, световая и радиочастотная терапия).

Чтобы держать болезнь под контролем, надо отслеживать и стараться исключить провоцирующие факторы, корректируя образ жизни, это уменьшит обострения и повысит эффективность лечения.

«Даже на фоне терапии триггеры могут вызывать вспышки. Поэтому дерматологи всегда рекомендуют сначала определить индивидуальные провокаторы розацеа», — предупреждает врач.

Как лечить

«Терапия розацеа всегда начинается с наружных методов. Сюда входит подбор домашнего ухода и местных лекарственных средств. В зависимости от эффективности наружного лечения и степени тяжести заболевания, мы можем дополнить его системными препаратами. В сочетании с другими средствами также используют фотодинамическую терапию — перспективный метод при различных дерматологических патологиях, включая розацеа», — говорит Дзерасса Мильдзихова.

Что обычно входит в лечение

рекомендации по образу жизни (как избегать провоцирующих факторов);

правила ухода за кожей (мягкое очищение, увлажнение, защита от солнца);

лекарства (кремы, при необходимости таблетки);

аппаратные методы (лазер, фототерапия и др.).

«Необходимо учитывать, что некоторые ингредиенты в составе косметических средств могут ухудшить состояние кожи. К ним в первую очередь относятся спирт, ментол, отдельные кислоты (например, гликолевая или молочная), а также эфирные масла. В то же время есть компоненты, которые благоприятно воздействуют на кожу, — это ниацинамид, витамин C, азелаиновая кислота. Поэтому на начальном этапе лучше подбирать средства вместе с дерматологом», — продолжает врач.

Кроме правильного ухода, особенно важно защищать кожу от солнца как одного из самых значимых раздражающих факторов. Предпочтение стоит отдавать средствам, разработанным для кожи с розацеа.

Современные солнцезащитные средства помогают восстанавливать кожный барьер, смягчают покраснение (особенно содержащие оттеночные компоненты) и могут снижать выраженность воспаления.

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Главное

Розацеа — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое чаще всего проявляется покраснением, сосудистыми звёздочками, воспалительными элементами и ощущением жжения в области носа и щёк. Причины разные: играют роль генетика, гормональные и иммунные изменения, стресс, питание, воздействие температур, агрессивная косметика и ультрафиолет. Первые симптомы: эпизодическое покраснение, реакция на тепло, острое, алкоголь, солнце. Без лечения симптомы могут усиливаться: покраснение становится постоянным, появляются видимые сосуды, бугорки, гнойнички и даже утолщение кожи.

Лечит розацеа врач-дерматолог. Основу терапии составляют: мягкий уход, солнцезащита, местные препараты, при необходимости — системные средства и аппаратные методы. Важно отслеживать провокаторы, избегать их и подбирать косметику совместно с врачом. Уход должен быть щадящим, без спирта, ментола и раздражающих кислот. Солнцезащита — ключевой элемент терапии. Подходящие средства защищают кожу от УФ-излучения, помогают снизить воспаление и покраснение, укрепить кожный барьер.

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