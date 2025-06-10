Роскачество: в купатах популярной марки нашли опасные бактерии

Организация проверила 19 популярных мясных полуфабрикатов для гриля: 11 купат и 8 колбасок. Продукцию оценивали по 162 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки, другим показателям. В одном из образцов нашли бактерию, которая особенно опасна для беременных и людей старше 65 лет.

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В купатах «Мясницкий ряд» обнаружили листерии (Listeria monocytogenes) — патогенные бактерии, вызывающие листериоз.

Бактерия проникает в организм в том числе с плохо обработанным мясом, распространяется с кровью и лимфой и оседает в разных органах — почках, печени, селезёнке, мозге, лимфатических узлах и т. д. Там образуются очаги воспаления, которые со временем рубцуются и нарушают работу органа.

Особенно листериоз опасен для:

беременных — он может привести к выкидышу и мертворождению;

— он может привести к выкидышу и мертворождению; пожилых людей , у которых инфекция может привести к опасным осложнениям (они зависят от того, какой орган был поражён);

, у которых инфекция может привести к опасным осложнениям (они зависят от того, какой орган был поражён); людей с ослабленным иммунитетом.

У большинства пациентов листериоз протекает либо бессимптомно, либо похож по проявлениям на грипп (температура от 38 °C, боли в мышцах, озноб, тошнота, диарея). У пациентов из группы риска может быть сепсис (заражение крови), менингит (воспаление мозговых оболочек), пневмония.

Лечение — антибиотики пенициллин, эритромицин, ампициллин и другие. При тяжёлых формах листериоза может потребоваться медицинская реабилитация.

Листерии погибают при температуре выше 100 °C за 5 минут. В Роскачестве рекомендуют как следует прожаривать мясо.

Также все полуфабрикаты исследовали на бактерии группы кишечной палочки и на общее микробное число — по этим показателям нарушений не выявлено.

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