Россиянкам рассказали, как избавиться от мигрени в «эти дни»

Одна из самых распространённых, но редко диагностируемых форм мигрени — менструально-ассоциированная — напрямую зависит от колебаний гормонов. Почему так происходит, как отличить эту форму мигрени и, главное, как взять её под контроль, «Рамблеру» рассказал врач-невролог Антон Тихоновский.

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Менструальная мигрень — особая форма головной боли, связанная с изменением уровня эстрогена в предменструальном периоде. Резкое снижение этого гормона перед началом цикла провоцирует каскад реакций, которые приводят к интенсивным приступам. В отличие от обычной мигрени, такие эпизоды часто более продолжительны и устойчивы к стандартным анальгетикам.

Почему так происходит

Колебания эстрогена в конце цикла повышают чувствительность к боли за счёт воздействия на серотониновые рецепторы, а также сосуды мозга. Это активирует тройничный нерв и запускает выброс воспалительных веществ (CGRP, простагландинов), которые расширяют сосуды и раздражают болевые рецепторы, — так возникает характерная пульсирующая боль.

Как распознать

Главный отличительный признак — чёткая связь с циклом: приступы возникают за 1–2 дня до месячных или в первые дни кровотечения. Боль обычно интенсивная, пульсирующая, часто односторонняя, сопровождается тошнотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам. В отличие от обычной головной боли напряжения, такие приступы плохо снимаются стандартными анальгетиками и могут длиться до трёх суток.

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«Ведение дневника в течение двух-трёх циклов помогает подтвердить диагноз и выявить провоцирующие факторы. Нужно записывать даты приступов, их продолжительность, интенсивность (по 10-балльной шкале), сопутствующие симптомы и принятые лекарства. Современные приложения или чат-боты автоматически анализируют данные и строят графики, что упрощает диагностику. Такой дневник — главный инструмент на приёме у невролога для подбора правильной терапии». Антон Тихоновский врач-невролог клиники «НейроМедэкс»

Как лечить

Есть разные методы лечения — как для снятия боли, так и для профилактики. Врач-невролог подберёт терапию, ориентируясь на симптомы, цикл и индивидуальные факторы риска.

Для борьбы с мигренью могут быть полезны профилактические меры по изменению образа жизни, в том числе соблюдение режима сна, питания, регулярная физическая активность и устранение провоцирующих мигрень факторов, таких как стресс или алкоголь. Хотя универсального одобренного метода лечения не существует, есть эффективные стратегии, которые можно подобрать индивидуально.

Купирование приступа

Триптаны (таблетки, инъекционные, назальные формы). Их эффективность максимальна при раннем приёме, но некоторые препараты могут работать и на более поздних стадиях приступа.

(таблетки, инъекционные, назальные формы). Их эффективность максимальна но некоторые препараты могут работать и на более поздних стадиях приступа. Немедикаментозные методы, такие как нейромодуляция, могут быть альтернативой для пациентов, предпочитающих избегать лекарств. К ним относится электрическая либо магнитная стимуляция специальными устройствами для воздействия на участки мозга, где проходят определённые нервы или нервные узлы.

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Краткосрочная профилактика

Применяется у женщин с регулярным циклом за несколько дней до менструации и во время неё:

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — уменьшают выработку веществ, провоцирующих боль.

— уменьшают выработку веществ, провоцирующих боль. Гормональная коррекция — стабилизация уровня эстрогена с помощью гелей, пластырей или низкодозированных контрацептивов, для женщин с мигренью без ауры.

— стабилизация уровня эстрогена с помощью гелей, пластырей или низкодозированных контрацептивов, для женщин с мигренью без ауры. Минералы и витамины (например, магний, витамин Е) могут снижать частоту и интенсивность приступов.

Постоянная профилактика

Рекомендуется при нерегулярных циклах или неэффективности краткосрочных методов:

гормональная терапия (непрерывный приём оральных контрацептивов);

(непрерывный приём оральных контрацептивов); немедикаментозные подходы: нейромодуляция.

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Важные нюансы

Мигрень с аурой (различные симптомы, которые возникают до или в начале мигренозного приступа, например чувствительность к свету или запахам) требует особой осторожности при выборе гормональных методов.

(различные симптомы, которые возникают до или в начале мигренозного приступа, например чувствительность к свету или запахам) требует особой осторожности при выборе гормональных методов. Подбор терапии зависит от индивидуальных рисков (например, склонности к тромбозам, это важно при приёме гормональной контрацепции).

от индивидуальных рисков (например, склонности к тромбозам, это важно при приёме гормональной контрацепции). Некоторые препараты могут влиять на эффективность контрацепции, это важно учитывать.

Как мигрень меняется в разные периоды жизни

У 60–70% мигрень ослабевает или исчезает во втором и третьем триместрах беременности, что связано с гормональными изменениями, такими как повышение уровня эстрогенов и эндогенных опиоидов (естественных обезболивающих). Однако у некоторых женщин мигрень может впервые проявиться во время беременности, особенно в первом триместре. После родов мигрень часто возвращается из-за резкого снижения уровня эстрогенов и таких факторов, как стресс и недосыпание.

и триместрах беременности, что связано с гормональными изменениями, такими как повышение уровня и (естественных обезболивающих). Однако у некоторых женщин мигрень может во время беременности, особенно После родов мигрень часто из-за резкого снижения уровня эстрогенов и таких факторов, как стресс и недосыпание. При ПМС: если мигрень сочетается с тяжёлым предменструальным синдромом, приступы часто длятся дольше и хуже поддаются лечению.

если мигрень сочетается с тяжёлым предменструальным синдромом, приступы часто длятся дольше и хуже поддаются лечению. В перименопаузе: гормональные колебания, особенно изменения уровня эстрогена, могут привести к учащению приступов мигрени. Однако после наступления менопаузы симптомы у многих женщин значительно ослабевают или полностью исчезают.

«Как правило, менструальная мигрень не изолированная проблема. Её течение часто отражает общее состояние гормонального и метаболического здоровья», — рассказывает Антон Тихоновский.

Может ли мигрень стать хронической

«Хроническая мигрень диагностируется при наличии головной боли 15 или более дней в месяц на протяжении минимум трёх месяцев, при этом как минимум восемь из этих дней должны соответствовать критериям мигренозного приступа (с характерными симптомами). Если головная боль и мигренозные атаки возникают реже, такое состояние классифицируется как эпизодическая мигрень», — продолжает врач.

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Риск хронической формы повышается, если:

Приступы случаются чаще 3 раз в месяц.

Женщина злоупотребляет обезболивающими (более 10–15 таблеток в месяц).

(более 10–15 таблеток в месяц). Есть ожирение, депрессия или тревожное расстройство.

Что делать?

При учащении приступов — обратиться к неврологу и гинекологу.

— обратиться к неврологу и гинекологу. Контролировать сопутствующие заболевания (анемию, инсулинорезистентность).

(анемию, инсулинорезистентность). Рассмотреть профилактическую терапию (например, моноклональные антитела к CGRP, если мигрень стала хронической).

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Главное

Менструальная мигрень — заболевание, возникающее из-за резкого падения уровня эстрогена перед месячными. Эти приступы отличаются особой интенсивностью, длятся до трёх дней и плохо поддаются купированию обычным обезболивающим. Характерная особенность — чёткая связь с циклом: боль обычно начинается за 1–2 дня до менструации и сопровождается тошнотой, светочувствительностью. При частых приступах необходима консультация невролога и гинеколога для подбора индивидуального лечения.

Для диагностики важно вести дневник приступов. Лечение включает два подхода: купирование острых приступов специальными препаратами и профилактику. При регулярном цикле эффективны краткосрочные меры: обезболивающие, магний или гормональная коррекция. В сложных случаях требуется постоянная профилактическая терапия.

Течение мигрени меняется с возрастом: может ослабевать после родов или усиливаться в перименопаузе. Опасен переход в хроническую форму, чему способствует злоупотребление обезболивающими и стресс.

Важные исследования