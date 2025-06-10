Россиянкам рассказали, как избавиться от мигрени в «эти дни»

Менструальная мигрень: что делать, если боль приходит по расписанию
Одна из самых распространённых, но редко диагностируемых форм мигрени — менструально-ассоциированная — напрямую зависит от колебаний гормонов. Почему так происходит, как отличить эту форму мигрени и, главное, как взять её под контроль, «Рамблеру» рассказал врач-невролог Антон Тихоновский.
Менструальная мигрень — особая форма головной боли, связанная с изменением уровня эстрогена в предменструальном периоде. Резкое снижение этого гормона перед началом цикла провоцирует каскад реакций, которые приводят к интенсивным приступам. В отличие от обычной мигрени, такие эпизоды часто более продолжительны и устойчивы к стандартным анальгетикам.
Почему так происходит
Колебания эстрогена в конце цикла повышают чувствительность к боли за счёт воздействия на серотониновые рецепторы, а также сосуды мозга. Это активирует тройничный нерв и запускает выброс воспалительных веществ (CGRP, простагландинов), которые расширяют сосуды и раздражают болевые рецепторы, — так возникает характерная пульсирующая боль.
Как распознать
Главный отличительный признак — чёткая связь с циклом: приступы возникают за 1–2 дня до месячных или в первые дни кровотечения. Боль обычно интенсивная, пульсирующая, часто односторонняя, сопровождается тошнотой и повышенной чувствительностью к свету и звукам. В отличие от обычной головной боли напряжения, такие приступы плохо снимаются стандартными анальгетиками и могут длиться до трёх суток.
«Ведение дневника в течение двух-трёх циклов помогает подтвердить диагноз и выявить провоцирующие факторы. Нужно записывать даты приступов, их продолжительность, интенсивность (по 10-балльной шкале), сопутствующие симптомы и принятые лекарства. Современные приложения или чат-боты автоматически анализируют данные и строят графики, что упрощает диагностику. Такой дневник — главный инструмент на приёме у невролога для подбора правильной терапии».Антон Тихоновскийврач-невролог клиники «НейроМедэкс»
Как лечить
Есть разные методы лечения — как для снятия боли, так и для профилактики. Врач-невролог подберёт терапию, ориентируясь на симптомы, цикл и индивидуальные факторы риска.
Для борьбы с мигренью могут быть полезны профилактические меры по изменению образа жизни, в том числе соблюдение режима сна, питания, регулярная физическая активность и устранение провоцирующих мигрень факторов, таких как стресс или алкоголь. Хотя универсального одобренного метода лечения не существует, есть эффективные стратегии, которые можно подобрать индивидуально.
Купирование приступа
- Триптаны (таблетки, инъекционные, назальные формы). Их эффективность максимальна при раннем приёме, но некоторые препараты могут работать и на более поздних стадиях приступа.
- Немедикаментозные методы, такие как нейромодуляция, могут быть альтернативой для пациентов, предпочитающих избегать лекарств. К ним относится электрическая либо магнитная стимуляция специальными устройствами для воздействия на участки мозга, где проходят определённые нервы или нервные узлы.
Краткосрочная профилактика
Применяется у женщин с регулярным циклом за несколько дней до менструации и во время неё:
- Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — уменьшают выработку веществ, провоцирующих боль.
- Гормональная коррекция — стабилизация уровня эстрогена с помощью гелей, пластырей или низкодозированных контрацептивов, для женщин с мигренью без ауры.
- Минералы и витамины (например, магний, витамин Е) могут снижать частоту и интенсивность приступов.
Постоянная профилактика
Рекомендуется при нерегулярных циклах или неэффективности краткосрочных методов:
- гормональная терапия (непрерывный приём оральных контрацептивов);
- немедикаментозные подходы: нейромодуляция.
Голова раскалывается: откуда берётся мигрень и как облегчить приступы
Важные нюансы
- Мигрень с аурой (различные симптомы, которые возникают до или в начале мигренозного приступа, например чувствительность к свету или запахам) требует особой осторожности при выборе гормональных методов.
- Подбор терапии зависит от индивидуальных рисков (например, склонности к тромбозам, это важно при приёме гормональной контрацепции).
- Некоторые препараты могут влиять на эффективность контрацепции, это важно учитывать.
Как мигрень меняется в разные периоды жизни
- У 60–70% мигрень ослабевает или исчезает во втором и третьем триместрах беременности, что связано с гормональными изменениями, такими как повышение уровня эстрогенов и эндогенных опиоидов (естественных обезболивающих). Однако у некоторых женщин мигрень может впервые проявиться во время беременности, особенно в первом триместре. После родов мигрень часто возвращается из-за резкого снижения уровня эстрогенов и таких факторов, как стресс и недосыпание.
- При ПМС: если мигрень сочетается с тяжёлым предменструальным синдромом, приступы часто длятся дольше и хуже поддаются лечению.
- В перименопаузе: гормональные колебания, особенно изменения уровня эстрогена, могут привести к учащению приступов мигрени. Однако после наступления менопаузы симптомы у многих женщин значительно ослабевают или полностью исчезают.
«Как правило, менструальная мигрень не изолированная проблема. Её течение часто отражает общее состояние гормонального и метаболического здоровья», — рассказывает Антон Тихоновский.
Может ли мигрень стать хронической
«Хроническая мигрень диагностируется при наличии головной боли 15 или более дней в месяц на протяжении минимум трёх месяцев, при этом как минимум восемь из этих дней должны соответствовать критериям мигренозного приступа (с характерными симптомами). Если головная боль и мигренозные атаки возникают реже, такое состояние классифицируется как эпизодическая мигрень», — продолжает врач.
Риск хронической формы повышается, если:
- Приступы случаются чаще 3 раз в месяц.
- Женщина злоупотребляет обезболивающими (более 10–15 таблеток в месяц).
- Есть ожирение, депрессия или тревожное расстройство.
Что делать?
- При учащении приступов — обратиться к неврологу и гинекологу.
- Контролировать сопутствующие заболевания (анемию, инсулинорезистентность).
- Рассмотреть профилактическую терапию (например, моноклональные антитела к CGRP, если мигрень стала хронической).
ПМС: почему возникает и как облегчить симптомы
Главное
Менструальная мигрень — заболевание, возникающее из-за резкого падения уровня эстрогена перед месячными. Эти приступы отличаются особой интенсивностью, длятся до трёх дней и плохо поддаются купированию обычным обезболивающим. Характерная особенность — чёткая связь с циклом: боль обычно начинается за 1–2 дня до менструации и сопровождается тошнотой, светочувствительностью. При частых приступах необходима консультация невролога и гинеколога для подбора индивидуального лечения.
Для диагностики важно вести дневник приступов. Лечение включает два подхода: купирование острых приступов специальными препаратами и профилактику. При регулярном цикле эффективны краткосрочные меры: обезболивающие, магний или гормональная коррекция. В сложных случаях требуется постоянная профилактическая терапия.
Течение мигрени меняется с возрастом: может ослабевать после родов или усиливаться в перименопаузе. Опасен переход в хроническую форму, чему способствует злоупотребление обезболивающими и стресс.