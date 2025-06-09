Роспотребнадзор: отказ от прививок привёл к росту случаев кори, краснухи и свинки

Роспотребнадзор опубликовал доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии за 2024 год. Согласно этим данным, в Россию возвращаются забытые болезни. По мнению специалистов ведомства, в этом виноваты непривитые взрослые и дети. Разобрались, какие инфекции «оживают» без коллективного иммунитета и где чаще всего случаются вспышки.

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Корь

За прошлый год в России было 22 455 случаев кори, или 15 случаев на каждые 100 тысяч населения. Если учесть, что один вагон московского метро вмещает примерно 200 человек, в каждом 33-м вагоне был человек с корью.

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По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в 2024 году был в 11 раз выше средних многолетних показателей. Пик пришёлся на март. Случаи регистрировали почти во всех субъектах РФ. Благодаря подчищающей иммунизации (когда всех контактировавших прививают) к концу года рост удалось остановить.

Также было 445 завозных случаев кори. Чаще всего заражённые приезжали из ближнего зарубежья (Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан), но были единичные случаи из Японии, Франции, Швеции, Испании и других стран.

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Краснуха

Россия считается свободной от краснухи территорией с 2017 года. Это значит, что эпидемий в стране нет, бывают только единичные случаи. Однако в 2024-м заболеваемость краснухой выросла сразу в 6 раз — зарегистрировано 258 случаев. По данным Роспотребнадзора, больше всего заболевших было в Дагестане (92 пациента) и Московской области (70 пациентов).

Если корью в основном болели дети, краснуха чаще встречалась у взрослых. На их долю пришлось 66,7% случаев. Почти 91% заболевших не были привиты или не знали о своём иммунном статусе.

Напомним, особенно важно вакцинироваться от краснухи девушкам, планирующим беременность. Инфекция на ранних сроках может привести к выкидышу или аномалиям развития плода.

Эпидемический паротит

Это ещё одна инфекция, заболеваемость которой выросла в прошлом году, причём сразу в 3,5 раза. Всего заболели 2811 человек. Большинство случаев зарегистрировали в Дагестане (2273 пациента). Также случаи были в Астраханской, Орловской, Тамбовской областях, Ингушетии, Осетии, Чечне, Рязанской и Ивановской областях и Карачаево-Черкесии.

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Паротит поражал и взрослых (их было 40%), и детей. При этом 90% пациентов из обеих групп не были привиты.

Вакцинация

В ведомстве подчёркивают, что у кори, краснухи и паротита бывают циклические подъёмы заболеваемости. Такое происходит каждые 4–6 лет. Например, вспышки кори были в 2014 и 2019 годах, а паротита — в 2017-м. Однако в сезоне 2023–2024 гг. показатели выросли особенно сильно.

Специалисты считают, что эпидпроцесс поддерживают невакцинированные дети и взрослые. Статистика показывает, что у 90% заболевших нет прививок. При этом вакцина от этих инфекций входит в Национальный календарь. Её делают бесплатно в два этапа: в год вводят первую дозу, а в шесть лет — вторую. Чтобы сдерживать болезни, привиты должны быть минимум 95% населения.

Статистика показывает, что первую дозу получают примерно 96–97% детей, а вот вторую прививку делают только 92–93%. Эти недостающие проценты влияют на эпидситуацию. Причём это сказывается не только на здоровье людей, но и на бюджете. Экономический ущерб от кори оценили в 2,1 млрд рублей, от краснухи — в 14,5 млн рублей, от паротита — в 132 млн рублей.

Возвращение забытых болезней наблюдается не только в России. В феврале вспышка кори была в США. А ранее ВОЗ заявляла, что заболеваемость этой инфекцией стремительно растёт в Европе.

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При этом корь может быть смертельно опасной (в прошлом году скончались четыре непривитых ребёнка), а паротит в тяжёлых случаях приводит к мужскому бесплодию.

Главное

В России выросла заболеваемость тремя инфекциями. Корью стали болеть в 11 раз чаще, краснухой — в 6 раз, а эпидемическим паротитом — в 3,5 раза. Почти всегда болеют непривитые взрослые и дети. На их долю приходится 90% случаев. В Роспотребнадзоре считают, что именно невакцинированное население поддерживает эпидемический процесс. Причём от всех этих болезней есть комбинированная вакцина. Её можно сделать бесплатно. Первую дозу вводят в год, вторую — в шесть лет.