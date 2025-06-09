Психиатр рассказала, что делать, если стресс взял верх над жизнью

Стресс может быть разным. Если он мешает нормальной жизни и отношениям, не отпускает тревога, а будущее видится безнадёжным, возможно, речь идёт о расстройстве адаптации — патологической реакции на травмирующие события. Как распознать состояние и что делать, «Рамблеру» рассказала врач-психиатр, к. м. н. Алана Баева.

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Что это такое?

Расстройство адаптации — это состояние организма, возникающее в ответ на длительное и истощающее воздействие стрессора (любого фактора, который вызывает ответную реакцию организма). Это может быть событие, ситуация, физическое воздействие или даже мысль, которая воспринимается как угроза или вызов, требующий адаптации.

«Характерный признак, отличающий его от других состояний, — это снижение способности к выполнению обыденных задач. Речь идёт не о потере навыка, а скорее о снижении концентрации внимания, способности запоминать и постоянном чувстве усталости с фоновой тревогой. Важно понимать, что эти состояния полностью обратимы при своевременном обращении к специалисту». Алана Баева врач-психиатр, к. м. н.

Жизнь предполагает постоянную адаптацию к изменениям. У организма есть несколько дублирующих друг друга систем реагирования на стресс. Расстройство возникает, когда потребность в адаптации превышает способность человека поддерживать нормальное самочувствие и настроение.

Чем отличается от обычного стресса?

И расстройство адаптации, и стресс — это реакции на трудности. Но расстройство адаптации — это не просто «много» стресса.

Основные отличия:

Степень выраженности симптомов. Тревога, подавленность или нарушения поведения выражены сильнее, чем при обычной реакции на стресс.

Тревога, подавленность или нарушения поведения выражены чем при обычной реакции на стресс. Длительность. Проявляется в течение трёх месяцев после стрессового события и обычно длится не более шести месяцев. Однако при хроническом стрессе (например, из-за болезни) может затянуться.

Проявляется в течение после стрессового события и обычно длится Однако при хроническом стрессе (например, из-за болезни) может Влияние на повседневную жизнь. Главный критерий — симптомы мешают работе, учёбе, отношениям и повседневным делам.

Главный критерий — симптомы мешают работе, учёбе, отношениям и повседневным делам. Риски. В отличие от обычного стресса, расстройство адаптации повышает риск суицидальных мыслей.

Важно, что расстройство определяет не сама причина стресса, а неспособность человека адаптироваться к нему.

Таким образом, если обычный стресс — это временная и в целом управляемая реакция на трудности, то расстройство адаптации — это патологическая, избыточная реакция, которая требует внимания и, возможно, профессиональной помощи.

Почему возникает

«Дезадаптация возникает, когда изменения внешней среды превышают ресурсы организма и он перестаёт справляться с нагрузкой. Здоровый образ жизни, нормальное количество сна, физическая активность обеспечивают организм потенциалом на случай столкновения со стрессором. Но когда организм истощён, преодолевать эмоциональные и психологические трудности становится сложнее», — поясняет Алана Баева.

Есть множество факторов, способных спровоцировать такое состояние, например:

конкретные единичные события, такие как потеря работы, развод или болезнь, выход на пенсию;

такие как потеря работы, развод или болезнь, выход на пенсию; жизненные перемены, в том числе и позитивные: переезд, рождение ребёнка;

в том числе и позитивные: переезд, рождение ребёнка; хронические стрессовые ситуации: уход за тяжелобольным родственником или длительные финансовые трудности.

Когда всё это происходит, в организме запускается сложная система нейрохимических реакций — каскад изменений в работе мозга, связанный с активностью нейромедиаторов и других нейромодуляторов. Когда они становятся слишком сильными или затяжными, работа организма перестраивается и возникают сбои в самых разных системах.

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Симптомы и проявления

«Проявления расстройства адаптации разнообразны, однако есть доминирующий симптом. Для кого-то характерно изменение настроения с преобладанием депрессивных симптомов, для кого-то — тревожные реакции с избегающим поведением или вспышки гнева с истерикой», — рассказывает врач.

Стрессовые реакции могут влиять на многие аспекты поведения, включая сон, импульсивность или поведенческую скованность (прокрастинация, трудности при принятии решений), вегетативные функции, такие как частота сердечных сокращений и артериальное давление, пищеварение, двигательная активность и чувствительность к боли. Любое из этих проявлений может быть нарушено неконтролируемой или избыточной реакцией.

Эмоциональные симптомы:

постоянная грусть и ощущение безысходности;

необъяснимая тревожность и нервозность;

раздражительность и беспричинное возбуждение;

негативный взгляд на будущее;

чувство изоляции и оторванности от других.

Физические проявления:

хроническая усталость, проблемы со сном;

необъяснимые боли (головные, в животе, ломота в теле);

сбои в работе сердца (учащённый пульс или аритмия).

Поведенческие изменения:

трудности с концентрацией внимания;

импульсивные, необдуманные поступки;

плаксивость без явной причины.

Когда пора к врачу

«Расстройство адаптации всегда сопровождается яркой вегетативной симптоматикой: приступами сердцебиения, головокружением, одышкой, приливами жара или ознобом, артериальной гипертензией и другими проявлениями, что и приводит пациентов к специалистам первичного звена — участковым врачам-терапевтам. Однако под маской этих симптомов скрываются тревога, подавленное настроение и нарушенный сон. Именно эти симптомы нуждаются в незамедлительной коррекции и обращении к специалисту ментального профиля», — продолжает врач.

Как распознать

Это работа врача-психиатра. Чтобы поставить точный диагноз, он анализирует три ключевых аспекта:

симптомы — тип (тревога, депрессия), выраженность и влияние на жизнь;

— тип (тревога, депрессия), выраженность и влияние на жизнь; анамнез (история жизни) — личностные особенности и опыт преодоления стрессов;

— личностные особенности и опыт преодоления стрессов; триггер — связь между стрессовым событием и симптомами.

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Как лечат

Современные методы лечения могут облегчить симптомы и улучшить качество жизни. Однако стоит отметить, что пока нет золотого стандарта лечения, подтверждённого масштабными исследованиями. Стратегию лечения врач определяет индивидуально на основе опыта и общепринятой клинической практики.

Большинству пациентов подходит краткосрочная психотерапия. Если симптомы сохраняются дольше шести месяцев, врач может скорректировать схему лечения. Основные методы лечения — это психотерапия, медикаментозное лечение или их комбинация.

Психотерапия — главный способ борьбы с расстройством адаптации. Она может проходить в разных форматах: индивидуально, в группе или вместе с семьёй.

«Какого-то специального вида психотерапии, применяемого именно при расстройстве адаптации, не существует. Любой подход, которым владеет врач-психотерапевт, при условии высокой квалификации подойдёт для терапии», — говорит специалист.

В некоторых случаях врач может назначить препараты:

антидепрессанты — при выраженной тревоге или депрессии;

— при выраженной тревоге или депрессии; противотревожные средства — для снятия острых симптомов.

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Главное

Расстройство адаптации — избыточная реакция психики на стресс (развод, потерю работы, переезд и др.), которая проявляется тревогой, подавленностью, физическими симптомами и нарушает повседневную жизнь. В отличие от обычного стресса, длится дольше (до шести месяцев) и требует внимания специалиста.

Ключевые симптомы: тревога, раздражительность, чувство безысходности, бессонница, усталость, боли, учащённое сердцебиение, проблемы с концентрацией, импульсивность, плаксивость.

Если симптомы не проходят больше месяца и мешают работе, отношениям или самочувствию, необходимо обратиться к специалисту. Особенно важно проконсультироваться при суицидальных мыслях. Лечение включает психотерапию (основной метод) и медикаменты — антидепрессанты или противотревожные препараты при тяжёлых симптомах.

Большинству пациентов становится лучше за несколько недель терапии. В сложных случаях лечение может продлиться дольше. Главное — не игнорировать проблему: своевременная помощь помогает выздороветь.

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