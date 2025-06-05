Врач рассказал, как распознать инсульт и оказать первую помощь

Чтобы повысить шансы выжить и минимизировать урон здоровью после инсульта, важно правильно и быстро оказать первую помощь. Врач-невролог клиники «Евроонко» Елена Жураковская рассказала «Рамблеру», что делать при первых признаках и как отличить инсульт от обморока или эпилепсии.

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com; Рамблер

Что такое инсульт

Это острое нарушение мозгового кровообращения. Проще говоря, это катастрофа в сосудах, которые питают головной мозг. В зависимости от того, что именно произошло, выделяют ишемический и геморрагический инсульт.

Ишемический

В этом случае тромб или атеросклеротическая бляшка закупоривает сосуд и кровь просто не доходит до мозга. Без кислорода и питательных веществ клетки постепенно гибнут. Такой вариант встречается чаще всего (примерно 85% всех случаев). Его симптомы могут появиться резко, а могут усиливаться постепенно и даже пропасть через пару минут или часов.

«Такое состояние, когда признаки инсульта прошли самостоятельно, называют транзиторной ишемической атакой. Повторяющиеся атаки могут быть предвестниками большого инсульта». Елена Жураковская врач-невролог

Геморрагический

Это более тяжёлое состояние, и встречается оно реже. При таком инсульте сосуд разрывается и в мозге начинается кровоизлияние. Примерно половина случаев заканчивается смертью, а 70% выживших остаются инвалидами.

Возможен смешанный вариант, когда есть и кровоизлияние, и закупорка, но такое встречается нечасто.

Чем опасно высокое давление и как лечить артериальную гипертензию

Признаки инсульта

Отличить ишемический инсульт от геморрагического без обследований и медицинской подготовки почти невозможно. В обоих случаях возникают неврологические симптомы. Они могут быть самыми разными — это зависит от того, какая часть мозга поражена.

© corbac40/iStock.com

Классические симптомы:

асимметрия лица;

слабость или онемение в конечностях, чаще всего с одной стороны;

нарушение речи;

нарушение походки и потеря баланса;

спутанность сознания.

«Главная особенность — симптомы появляются внезапно, возникают по одному или вместе», — уточняет врач.

Как распознать инсульт: метод FAST

Его используют для предварительной диагностики. Аббревиатура FAST получается из первых букв слов Face, Arms, Speech, Time (лицо, руки, речь и время). Есть русскоязычный вариант — УДАР (улыбка, движение, артикуляция и решение). Это ключевые моменты, которые нужно оценить при подозрении на инсульт. Как использовать метод:

Попросить улыбнуться. При инсульте улыбка может быть асимметричной. Попросить поднять руки. Если одна рука не слушается, это тоже тревожный знак. Попросить сказать простую фразу. Невнятная речь — ещё один симптом нарушения мозгового кровообращения. Если есть хотя бы один критерий, вызвать скорую помощь.

Другие нетипичные симптомы

Кроме классических симптомов могут быть и другие. Их легко спутать с обмороком, эпилепсией и даже солнечным ударом. Эти признаки тоже появляются внезапно:

потеря сознания, заторможенность или сонливость;

дезориентированность, растерянность, необычное поведение;

нарушение зрения (чаще бывает односторонняя слепота или «выпадение» поля зрения);

двоение в глазах или косоглазие;

трудности с глотанием;

сильная головная боль, тошнота, рвота;

судорожные припадки;

недержание мочи и кала.

Первая помощь

От того, как быстро окажут медицинскую помощь, зависит жизнь и здоровье пациента. При этом в попытках помочь важно не навредить. Действовать нужно быстро, но грамотно.

Первое, что нужно сделать, — вызвать скорую помощь.

«Не надо пытаться везти больного к врачу, даже если это была транзиторная ишемическая атака и симптомы уже прошли», — предупреждает невролог Жураковская.

Пациента нужно уложить (в крайнем случае — усадить), но перемещать его далеко от места происшествия нельзя. Приподнимать ноги или голову без медиков тоже не нужно: это может повысить артериальное давление и увеличить область поражения мозга.

«Если человеку тяжело дышать, нужно ослабить одежду и расстегнуть воротник. В этом случае удобнее будет поза полулёжа или полусидя. Если есть рвота, желательно повернуть пострадавшего на бок», — объясняет Елена Жураковская.

При инсульте возможны судороги. Однако пытаться удержать пациента или зафиксировать его не нужно, как и разжимать зубы ложкой. Это не остановит приступ, но может привести к травме.

«Достаточно убрать предметы, о которые человек может пораниться. Например, отодвинуть мебель и подложить что-нибудь мягкое под голову», — советует специалист.

Как помочь до приезда скорой

Если вы знаете о хронических заболеваниях пациента и в курсе, какие лекарства он принимает, можно оказать доврачебную помощь. Как минимум измерить давление и посчитать пульс.

«Если давление очень высокое, можно попытаться его снизить, но не слишком сильно. Лучше, чтобы верхние цифры были на уровне 150 миллиметров ртутного столба, — комментирует врач-невролог. — Но нельзя давать больному мочегонные или сосудорасширяющие препараты — они могут усугубить состояние».

© Jan-Otto/iStock.com

Если у пострадавшего сахарный диабет и он получает инсулин, нужно измерить уровень сахара в крови.

«Если показатели низкие, допустимо до приезда скорой дать пациенту что-то сладкое», — уточняет невролог.

Профилактика

Достоверно спрогнозировать инсульт невозможно. Нарушение мозгового кровообращения может возникнуть даже у молодых и здоровых людей. Но есть факторы, которые повышают его вероятность.

Возраст. После 55 лет риск развития инсульта удваивается с каждым десятилетием. Почти 70% всех инсультов происходят у пациентов старше 65 лет.

После 55 лет риск развития инсульта удваивается с каждым десятилетием. Почти 70% всех инсультов происходят у пациентов старше 65 лет. Наследственность. К инсульту бывает генетическая предрасположенность. Полногеномный поиск ассоциаций выявил несколько генов, которые повышают риск. Например, локус (местоположение в геноме) гена HDAC9 связан с ишемическим инсультом, а мутации в генах APOE влияют на возникновение геморрагического.

К инсульту бывает генетическая предрасположенность. Полногеномный поиск ассоциаций выявил несколько генов, которые повышают риск. Например, локус (местоположение в геноме) связан с ишемическим инсультом, а мутации в генах влияют на возникновение геморрагического. Инсульт в прошлом. По статистике, примерно у 25% перенёсших инсульт пациентов в течение 5 лет будет второй. Особенно часто такое бывает у пациентов в возрасте 60–74 лет.

Однако на некоторые факторы можно повлиять.

Артериальная гипертензия

Это самая распространённая сердечно-сосудистая патология в мире и главный фактор развития инсульта. Поэтому важно держать давление под контролем и не бросать лечение.

«Правильное лечение гипертонической болезни состоит не в "сбивании" давления, а в постепенном его снижении и удержании в нормальных пределах. Когда человек резко снижает давление или допускает его подъёмы, каждый раз возникает риск, что сосуды не выдержат и начнётся инсульт», — объясняет специалист.

Высокий уровень холестерина

Избыток холестерина способствует образованию бляшек в сосудах, они закупоривают их и мешают току крови. Чтобы снизить холестерин, нужно соблюдать диету и при необходимости принимать препараты (статины).

«Диета подразумевает ограничение животного жира (жирного мяса, субпродуктов, колбас, копчёностей, жирных молочных продуктов). Лучше отдавать предпочтение овощам и рыбе», — советует врач.

Статины: добро или зло

Сахарный диабет

Исследование Университета Барселоны показало: у пациентов с сахарным диабетом в полтора раза чаще случается атеротромботический инсульт (разновидность ишемического инсульта).

«У таких пациентов намного чаще бывают заболевания, которые сами по себе являются факторами риска инсульта. Например, избыток холестерина, высокое артериальное давление и другие болезни сердца», — объясняет Елена Жураковская.

Лишний вес

Высокий индекс массы тела повышает вероятность заболеваний, которые связаны с инсультом, например артериальной гипертензии или сахарного диабета. Ассоциация инсульта США заявляет, что похудение даже на 2–3% снижает риски. Хотя ощутимый эффект достигается, если сбросить 5–10% от лишнего веса.

Вредные привычки

К ним относят курение и злоупотребление алкоголем. Никотин снижает уровень кислорода в крови. Это заставляет сердце работать интенсивнее и способствует формированию тромбов. По данным Национальной ассоциации инсульта (США), у курильщиков вероятность инсульта в 2–4 раза выше, чем у некурящих.

Регулярное потребление алкоголя тоже повышает риски. Метаанализ 122 исследований показал: 60 граммов спиртного в день (это 1,5 литра пива или две рюмки водки) повышают риск инсульта на 64%.

Главное

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. Если произошла закупорка сосудов, это ишемический инсульт. Если было повреждение сосуда и кровоизлияние — геморрагический. Инсульт возможен в любом возрасте, но после 55 лет риски удваиваются с каждым десятилетием. При инсульте важно как можно быстрее вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего на спину или на бок и следить за его состоянием. Приподнимать ноги, давать воду или пытаться зафиксировать во время судорог не нужно — это может навредить. Для профилактики инсульта важно следить за артериальным давлением и уровнем холестерина, контролировать вес и отказаться от вредных привычек.

Важные исследования