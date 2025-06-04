Как почки вредят сердцу и наоборот

Сердце и почки — два жизненно важных органа, которые работают в тандеме. При болезни одного органа второй часто выходит из строя. Разобрались, почему это происходит и что с этим делать.

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Как почки зависят от работы сердца?

Почки получают до четверти всего объёма крови, который выбрасывает сердце. Это больше, чем любой другой орган. Каждый день через почки проходит около 1500 литров крови, там она фильтруется. Очищенная кровь попадает обратно в кровяное русло, а продукты обмена образуют мочу — ежедневно почки вырабатывают около 1,5 литра.

А сердце от почек?

Почки — это не только фильтр, но и регулятор давления и объёма крови. Если им не хватает притока крови, они вырабатывают гормоны, которые сужают сосуды, а также задерживают соль и воду. Таким образом, сердце начинает работать интенсивнее. Всё это нужно для усиления кровотока.

Почки также влияют на состав крови. Они вырабатывают гормон эритропоэтин, который нужен для образования красных кровяных клеток эритроцитов. Эти клетки содержат гемоглобин, который несёт на себе кислород. Таким образом, от работы почек во многом зависит, сколько кислорода получат органы, в том числе и сердце.

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С этим понятно. И что же происходит с почками при болезнях сердца?

Когда сердце плохо справляется со своими функциями (в частности, при сердечной недостаточности), почки недополучают кровь, и это для них критично. Дело в том, что почечные фильтры эффективно работают при определённом давлении. Когда оно падает, снижается скорость фильтрации. Это приводит к накоплению токсинов в организме.

При застойной сердечной недостаточности кровь плохо оттекает и по венам. Из-за этого повышается давление в почечных венах. Нарушается дренаж почек и ухудшается питание органа. Это приводит к повреждению и даже гибели почечных тканей. Почки постепенно утрачивают способность фильтровать кровь.

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А с сердцем при болезнях почек?

Когда почки работают хуже, в организме скапливаются лишняя жидкость, соль и продукты обмена. Всё это тяжёлое бремя для сердца. Оно вынуждено качать больший объём крови, работая на износ.

При плохой работе почек активизируется выработка фермента ренина, одного из компонентов, необходимых для повышения давления. Таким образом, развивается артериальная гипертензия, а это серьёзно нагружает сердце.

Ещё один удар по сердцу — это гиперкалиемия (увеличение уровня калия), которая возникает при хронической болезни почек. Это опасное состояние, при котором нарушается сердечный ритм (вплоть до остановки сердца).

Значит ли это, что проблемы с сердцем или почками формируют замкнутый круг?

Именно так, это механизм взаимного разрушения. Сбои в работе сердца плохо сказываются на почках. В результате снижение почечной функции ещё сильнее бьёт по сердцу. Так формируется кардиоренальный синдром — состояние, при котором попытки организма спастись усугубляют проблему. Чем дольше существует этот порочный круг, тем выше риск хронической недостаточности органов и смертельного исхода.

А какие факторы одинаково повреждают и сердце, и почки?

Оба органа могут страдать одновременно не только потому, что зависят друг от друга. Часто у них одни и те же враги, а именно:

гипертензия — перегружает сердце и разрушает сосуды в почках;

— перегружает сердце и разрушает сосуды в почках; сахарный диабет — повреждает сосуды, повышает воспаление и ускоряет старение тканей;

— повреждает сосуды, повышает воспаление и ускоряет старение тканей; атеросклероз — ухудшает кровоснабжение сердца и почек;

— ухудшает кровоснабжение сердца и почек; хроническое воспаление и окислительный стресс — разрушает клетки как сосудов, так и почек;

и — разрушает клетки как сосудов, так и почек; электролитные нарушения (например, избыток калия) — вызывают аритмии и снижают почечную фильтрацию;

(например, избыток калия) — вызывают аритмии и снижают почечную фильтрацию; гормональные сбои — повышают нагрузку и на сердце, и на почки.

Поэтому при наличии одного диагноза важно обязательно проверить второй орган.

Как защитить сердце и почки?

Вести здоровый образ жизни. Важно:

контролировать давление — чтобы оно было в пределах 120–130/70–80 ;

— чтобы оно было в пределах ; контролировать уровень сахара — регулярно проверяйтесь, а при диабете старайтесь поддерживать уровень глюкозы в норме с помощью лекарств;

— регулярно проверяйтесь, а при диабете старайтесь поддерживать уровень глюкозы в норме с помощью лекарств; нормализовать вес — стремитесь к индексу массы тела (ИМТ) в пределах 18,5–25.

Удерживать эти показатели в норме помогут:

сбалансированное питание ;

; физические нагрузки (минимум 150 минут в неделю);

(минимум 150 минут в неделю); полноценный сон — 7–8 часов в сутки;

— 7–8 часов в сутки; отказ от вредных привычек.

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Что делать, если проблема уже есть?

Если начались сбои в работе сердца или почек, то ситуацию можно исправить с помощью лекарств. При этом нужно понимать, что лечение одного органа может навредить другому. Поэтому подбор схемы лечения индивидуален. Чаще всего пациентам назначают один или несколько следующих лекарств:

Препараты от давления. Это ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II. Они уменьшают нагрузку на сердце.

Это ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II. Они уменьшают нагрузку на сердце. SGLT2-ингибиторы. Сначала их применяли только при диабете, но позже выяснилось, что они защищают и сердце, и почки. Теперь это ключевые препараты при кардиоренальном синдроме.

Сначала их применяли только при диабете, но позже выяснилось, что они защищают и сердце, и почки. Теперь это ключевые препараты при кардиоренальном синдроме. Петлевые диуретики. Помогают справиться с отёками и снять избыточную нагрузку с сердца.

Также врач может назначить другие лекарства, например препараты калия, антиаритмические средства и т. д.

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Главное

Сердце и почки работают как единая система. Когда один орган выходит из строя, второй не может долго оставаться здоровым. Чтобы не попасть в этот порочный круг, важно вовремя лечить гипертензию, контролировать сахар, следить за массой тела и вести здоровый образ жизни. А если уже возникли проблемы, то помогут лекарства.

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