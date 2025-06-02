Глаукома и не только: чем опасно высокое и низкое внутриглазное давление

Чтобы глаз оставался здоровым, жидкость внутри него должна постоянно циркулировать. Сколько влаги поступает, столько же должно и вытекать. Речь не о слезах: процесс движения жидкости в глазу происходит почти незаметно. Но если он нарушается, могут возникнуть проблемы с внутриглазным давлением (офтальмотонусом). Разобрались, чем это может грозить.

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Строение глаза и внутриглазное давление

Если не вдаваться в детали анатомии, глаз — это шар, заполненный жидкостью. В задней части глаза находится желеобразное вещество — стекловидное тело. В передней — внутриглазная жидкость (или водянистая влага). Она придаёт глазу форму и питает его клетки.

Глаз постоянно вырабатывает новую влагу, а старая вытекает через дренажное отверстие. Это место между радужной оболочкой и склерой (белой частью глаза). Если происходит сбой, жидкость накапливается и начинает давить изнутри или, наоборот, покидает глаз быстрее, чем он успеет наполниться новой водянистой влагой.

Нормальное внутриглазное давление (ВГД) находится в диапазоне от 8 до 21 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба), а cогласно другим источникам — от 10 до 20 мм рт. ст. Это связано с тем, что давление, которое может выдержать глаз, варьируется от человека к человеку, а также может меняться в течение дня. У некоторых людей проблемы начинаются уже при 10 мм рт. ст., но большинство не ощущает симптомов до 6 мм. Высокое ВГД называется глазной гипертензией. Низкое — гипотонией глазного яблока.

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Как измеряют внутриглазное давление

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Вначале изменение внутриглазного давления протекает почти бессимптомно. При гипертензии перед глазами может появиться лёгкий туман, а гипотонию часто не замечают, пока показатели ВГД не стали совсем низкими. Обычно о проблеме узнают на плановом приёме офтальмолога или когда обращаются с другими жалобами:

быстро устают глаза;

глаза; покраснели слизистые оболочки;

слизистые оболочки; глаза часто слезятся, появилось ощущение жжения или рези;

появилось ощущение или рези; пелена или туман перед глазами;

или туман перед глазами; после зрительной нагрузки болит голова в области лба;

в области лба; вокруг ламп и люстр появились светящиеся или радужные круги.

Процедура по измерению ВГД называется тонометрия. Она бывает контактная и бесконтактная. В первом случае измерительный прибор соприкасается с глазом, поэтому пациенту предварительно закапывают анестетик (препарат для снижения чувствительности). С помощью некоторых современных аппаратов процедуру проводят так быстро, что в анестетике нет необходимости.

При бесконтактной тонометрии в открытый глаз направляют струю воздуха. Под её давлением передняя часть глаза немного меняет форму. Специальные датчики это фиксируют и рассчитывают ВГД.

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Высокое внутриглазное давление

Если глазную гипертензию не лечить, она может привести к повреждению зрительного нерва и необратимой потере зрения. Это заболевание называется глаукома. Симптомы зависят от её типа и стадии.

Открытоугольная глаукома

Это самая распространённая форма глаукомы. На ранних стадиях симптомов нет. Далее в области периферического (бокового) зрения появляются слепые пятна. На более поздних стадиях становится трудно видеть предметы центральным зрением.

Острая закрытоугольная глаукома

Сопровождается симптомами:

сильная головная боль;

головная боль; боль в глазах ;

; тошнота или рвота;

или рвота; затуманенное зрение;

зрение; цветные кольца вокруг источников света;

вокруг источников света; покраснение глаз.

Повышенный риск развития глаукомы

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Американская академия офтальмологии рекомендует проходить комплексное обследование глаз с периодичностью:

каждые 5–10 лет людям до 40 лет;

каждые 2–4 года людям от 40 до 54 лет;

каждые 1–3 года людям от 55 до 64 лет;

каждые 1–2 года людям старше 65 лет.

Некоторым пациентам врачи рекомендуют делать это чаще:

Если есть хронические заболевания: диабет, мигрень, высокое артериальное давление и серповидно-клеточная анемия.

диабет, мигрень, высокое артериальное давление и серповидно-клеточная анемия. Обследования показали, что передняя часть глаза (роговица) слишком тонкая в центре.

в центре. С сильной близорукостью или дальнозоркостью.

или После травм глаз, а также некоторых операций на глаза.

а также некоторых операций на глаза. После длительного приёма кортикостероидных препаратов (стероидных гормонов), особенно глазных капель.

(стероидных гормонов), особенно глазных капель. Если в семье были люди с глаукомой. Эта болезнь может передаваться по наследству. Учёные выявили гены, связанные с повышенным внутриглазным давлением и повреждением зрительного нерва.

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Лечение глаукомы

На поздних стадиях вылечить её невозможно, но ранняя диагностика поможет замедлить или предотвратить потерю зрения. Для этого врачи назначают препараты и процедуры по снижению ВГД:

Глазные капли для оттока или уменьшения количества вырабатываемой жидкости.

для оттока или уменьшения количества вырабатываемой жидкости. Лекарства (ингибиторы карбоангидразы). Снижают выработку жидкости в глазу.

(ингибиторы карбоангидразы). Снижают выработку жидкости в глазу. Лазерное лечение. Лазер создаёт микроожоги, которые способствуют оттоку жидкости.

Лазер создаёт микроожоги, которые способствуют оттоку жидкости. Хирургическое вмешательство. При фильтрующей операции врач делает отверстие в белке глаза, чтобы из него выходила лишняя жидкость. Другая процедура — установка дренажных трубок (с той же целью).

Низкое внутриглазное давление

Самые распространённые причины гипотонии: утечка водянистой влаги в процессе операции на глаза, хроническое воспаление глаз или отслоение сетчатки. Если ВГД опускается до 5–6 мм рт. ст., часто начинаются проблемы со зрением. Человек может потерять его полностью, если не начать лечение.

Если причина в протечке после операции, устранить проблему можно разными способами. Врач наложит швы, заплатку, установит контактную линзу большого размера или изменит форму передней внутренней части глаза с помощью специального вещества — вискоэластика.

При хроническом воспалении офтальмолог назначает кортикостероиды. Если проблема в отслоении сетчатки, её устраняют с помощью операции.

Главное

Нормальное давление в глазах поддерживает внутриглазная жидкость. Она постоянно обновляется, но иногда в этом процессе происходит сбой. Из-за этого внутриглазное давление может стать выше или ниже нормы, которая находится в диапазоне от 8 до 21 мм рт. ст.

Высокое ВГД может привести к глаукоме. Она не лечится, но потерю зрения можно замедлить с помощью глазных капель, лекарств для снижения выработки жидкости в глазу, операций.

Низкое ВГД тоже приводит к нарушениям или потере зрения. Основные причины: протечка водянистой влаги в результате операции на глазах, отслоение сетчатки или хроническое воспаление. В последнем случае врач обычно назначает кортикостероиды. В остальных нужно хирургическое вмешательство.

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