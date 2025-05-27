5 причин, почему сердце то замирает, то бешено стучит

Перебои в сердцебиении: разбор без паники
Сердце может замирать, внезапно ускоряться, пропускать удар или трепетать. Такие ощущения пугают (если возникают не от любви), но не всегда говорят о болезни. Разобрались, в чём причина таких перебоев и когда стоит насторожиться.
Чем ощущение сердцебиения отличается от аритмии
В норме биение сердца не ощущается. Но иногда появляется чувство, будто оно трепещет, замирает или сбивается с ритма. Такое состояние называют палпитацией — это субъективное ощущение. В редких случаях оно может быть признаком аритмии, когда сердце бьётся слишком быстро, медленно или нерегулярно.
В отличие от палпитации, аритмия — медицинский диагноз, который можно подтвердить только при обследовании. Аритмия не всегда ощущается, а палпитация не всегда означает болезнь.
Почему трепещет сердце
Эмоции и стресс
Страх, тревога, волнение, гнев — любые сильные эмоции активируют симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию организма на стресс. Это запускает «режим тревоги»: выделяется адреналин, который усиливает частоту сердечных сокращений. Такое же может происходить при панической атаке.
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Кофеин и никотин
Это стимуляторы, которые могут провоцировать учащённое сердцебиение. Особенно остро сердце реагирует на высокие дозы кофе или энергетиков, а также на курение, в том числе электронных сигарет.
Исследование, представленное на конгрессе Американской кардиологической ассоциации, показало: кофе может увеличивать количество преждевременных желудочковых сокращений. Это перебои в работе сердца, которые ощущаются как «трепетание» или «пропущенный удар». Но серьёзных нарушений ритма (фибрилляции предсердий) у здоровых людей кофе не вызывает.
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Физические нагрузки и беременность
При активном движении или в период беременности сердце работает интенсивнее, это нормально. Во время беременности увеличивается объём крови, и сердцу приходится перекачивать её больше — это может ощущаться как усиленное сердцебиение.
Лекарства, гормоны, анемия
Некоторые лекарства, а также гормональные нарушения (например, из-за заболеваний щитовидной железы) могут вызывать учащённое сердцебиение.
То же самое относится к анемии: при снижении уровня гемоглобина кровь переносит меньше кислорода. Чтобы компенсировать нехватку, сердце начинает биться чаще и сильнее.
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Заболевания сердца
Иногда «трепетание» действительно указывает на проблемы с сердцем. Среди распространённых причин:
- фибрилляция предсердий — сердце теряет чёткий ритм и сокращается хаотично;
- экстрасистолия — возникают лишние сердечные сокращения, которые могут ощущаться как замирание или толчок.
Если сердцебиение возникает регулярно, длится дольше обычного или сопровождается другими симптомами, например головокружением, слабостью, болью в груди или одышкой, стоит обратиться к кардиологу. Это поможет исключить или подтвердить аритмию и вовремя начать лечение.
Как помочь себе
Если вдруг сердце застучало сильнее или пропустило удар, главное — не паниковать. В большинстве случаев такое сердцебиение (палпитация) не опасно и проходит само. Хотя есть способы, которые могут помочь организму быстрее восстановиться.
Остановиться и успокоиться. Лучше сесть или лечь, сделать несколько глубоких вдохов. Это помогает снизить активность симпатической нервной системы (реакция «бей или беги») и активировать парасимпатическую — она отвечает за восстановление и замедление пульса.
Дыхательные практики. Попробуйте подышать по технике «4 × 4» (дыхание по квадрату):
- Медленно вдохните, считая до четырёх.
- Задержите дыхание на четыре счёта.
- Медленно выдохните на четыре счёта.
- Снова задержите дыхание на четыре счёта.
Повторите этот цикл 4–6 раз или больше. Дышать нужно носом, спокойно, без усилий. Такая практика помогает снизить уровень тревоги и стабилизировать сердечный ритм.
Вагусные приёмы. Иногда помогает включение блуждающего нерва, который регулирует сердечный ритм:
- сделать резкий выдох, как будто пытаетесь дуть через трубочку;
- умыть лицо холодной водой;
- напрячь мышцы живота.
Исключить триггеры. Если сердцебиение появилось после кофе, сигарет, эмоционального стресса или определённых препаратов, стоит их исключить до консультации с врачом.
Как выявляют причину
- ЭКГ — определяет, есть ли нарушения ритма в момент обследования.
- Холтеровское мониторирование — суточная ЭКГ, которая позволяет зафиксировать эпизоды вне кабинета врача.
- Анализы крови — чтобы исключить анемию, проблемы с гормонами щитовидной железы.
- Эхокардиография (УЗИ сердца) — оценивает структуру и функции сердца.
Главное
Иногда сердце внезапно начинает биться чаще, замирает или трепещет, это ощущение называется палпитацией. Чаще всего оно связано со стрессом, кофеином или физической нагрузкой и не представляет опасности. Большинство таких эпизодов проходят сами. Чтобы помочь себе, достаточно остановиться, сделать несколько глубоких вдохов и исключить возможные триггеры. Но если сердцебиение возникает регулярно, сопровождается болью в груди, головокружением или выраженной слабостью, стоит проконсультироваться с врачом.
Важные исследования:
- Учащённое сердцебиение — диагностика и лечение сердцебиения (палпитации), рекомендации по самопомощи, методы обследования и ситуации, когда необходимо обратиться к врачу.
- Нарушения сердечного ритма — о нарушениях сердечного ритма (аритмиях), предсердных и желудочковых экстрасистолах.
- Как остановить учащённое сердцебиение в домашних условиях — методы для самостоятельного купирования эпизодов сердцебиения (палпитации), если они не сопровождаются другими тревожными симптомами.
- Как кофе влияет на перебои в сердце: наблюдение за ритмом в реальной жизни