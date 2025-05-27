5 причин, почему сердце то замирает, то бешено стучит

Сердце может замирать, внезапно ускоряться, пропускать удар или трепетать. Такие ощущения пугают (если возникают не от любви), но не всегда говорят о болезни. Разобрались, в чём причина таких перебоев и когда стоит насторожиться.

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Чем ощущение сердцебиения отличается от аритмии

В норме биение сердца не ощущается. Но иногда появляется чувство, будто оно трепещет, замирает или сбивается с ритма. Такое состояние называют палпитацией — это субъективное ощущение. В редких случаях оно может быть признаком аритмии, когда сердце бьётся слишком быстро, медленно или нерегулярно.

В отличие от палпитации, аритмия — медицинский диагноз, который можно подтвердить только при обследовании. Аритмия не всегда ощущается, а палпитация не всегда означает болезнь.

Почему трепещет сердце

Эмоции и стресс

Страх, тревога, волнение, гнев — любые сильные эмоции активируют симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию организма на стресс. Это запускает «режим тревоги»: выделяется адреналин, который усиливает частоту сердечных сокращений. Такое же может происходить при панической атаке.

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Кофеин и никотин

Это стимуляторы, которые могут провоцировать учащённое сердцебиение. Особенно остро сердце реагирует на высокие дозы кофе или энергетиков, а также на курение, в том числе электронных сигарет.

Исследование, представленное на конгрессе Американской кардиологической ассоциации, показало: кофе может увеличивать количество преждевременных желудочковых сокращений. Это перебои в работе сердца, которые ощущаются как «трепетание» или «пропущенный удар». Но серьёзных нарушений ритма (фибрилляции предсердий) у здоровых людей кофе не вызывает.

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Физические нагрузки и беременность

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При активном движении или в период беременности сердце работает интенсивнее, это нормально. Во время беременности увеличивается объём крови, и сердцу приходится перекачивать её больше — это может ощущаться как усиленное сердцебиение.

Лекарства, гормоны, анемия

Некоторые лекарства, а также гормональные нарушения (например, из-за заболеваний щитовидной железы) могут вызывать учащённое сердцебиение.

То же самое относится к анемии: при снижении уровня гемоглобина кровь переносит меньше кислорода. Чтобы компенсировать нехватку, сердце начинает биться чаще и сильнее.

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Заболевания сердца

Иногда «трепетание» действительно указывает на проблемы с сердцем. Среди распространённых причин:

фибрилляция предсердий — сердце теряет чёткий ритм и сокращается хаотично;

— сердце теряет чёткий ритм и сокращается хаотично; экстрасистолия — возникают лишние сердечные сокращения, которые могут ощущаться как замирание или толчок.

Если сердцебиение возникает регулярно, длится дольше обычного или сопровождается другими симптомами, например головокружением, слабостью, болью в груди или одышкой, стоит обратиться к кардиологу. Это поможет исключить или подтвердить аритмию и вовремя начать лечение.

Как помочь себе

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Если вдруг сердце застучало сильнее или пропустило удар, главное — не паниковать. В большинстве случаев такое сердцебиение (палпитация) не опасно и проходит само. Хотя есть способы, которые могут помочь организму быстрее восстановиться.

Остановиться и успокоиться. Лучше сесть или лечь, сделать несколько глубоких вдохов. Это помогает снизить активность симпатической нервной системы (реакция «бей или беги») и активировать парасимпатическую — она отвечает за восстановление и замедление пульса.

Дыхательные практики. Попробуйте подышать по технике «4 × 4» (дыхание по квадрату):

Медленно вдохните, считая до четырёх. Задержите дыхание на четыре счёта. Медленно выдохните на четыре счёта. Снова задержите дыхание на четыре счёта.

Повторите этот цикл 4–6 раз или больше. Дышать нужно носом, спокойно, без усилий. Такая практика помогает снизить уровень тревоги и стабилизировать сердечный ритм.

Вагусные приёмы. Иногда помогает включение блуждающего нерва, который регулирует сердечный ритм:

сделать резкий выдох, как будто пытаетесь дуть через трубочку;

умыть лицо холодной водой;

напрячь мышцы живота.

Исключить триггеры. Если сердцебиение появилось после кофе, сигарет, эмоционального стресса или определённых препаратов, стоит их исключить до консультации с врачом.

Как выявляют причину

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ЭКГ — определяет, есть ли нарушения ритма в момент обследования.

— определяет, есть ли нарушения ритма в момент обследования. Холтеровское мониторирование — суточная ЭКГ, которая позволяет зафиксировать эпизоды вне кабинета врача.

— суточная ЭКГ, которая позволяет зафиксировать эпизоды вне кабинета врача. Анализы крови — чтобы исключить анемию, проблемы с гормонами щитовидной железы.

— чтобы исключить анемию, проблемы с гормонами щитовидной железы. Эхокардиография (УЗИ сердца) — оценивает структуру и функции сердца.

Главное

Иногда сердце внезапно начинает биться чаще, замирает или трепещет, это ощущение называется палпитацией. Чаще всего оно связано со стрессом, кофеином или физической нагрузкой и не представляет опасности. Большинство таких эпизодов проходят сами. Чтобы помочь себе, достаточно остановиться, сделать несколько глубоких вдохов и исключить возможные триггеры. Но если сердцебиение возникает регулярно, сопровождается болью в груди, головокружением или выраженной слабостью, стоит проконсультироваться с врачом.

Важные исследования: