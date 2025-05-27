Адская диета: почему хочется есть песок и стекло

В детстве многие пробовали на вкус землю и грызли сосульки или случайно проглатывали маленькие предметы вроде пуговиц и монет. Обычно с возрастом желание тащить всё в рот исчезает, но только если человек не страдает от пикацизма. Разобрались, зачем люди едят то, что не предназначено для употребления в пищу.

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Пикацизм

Это расстройство, при котором человек регулярно ест несъедобное. У отдельных форм пикацизма есть свои названия. Например, гиалофагия — это поедание стекла, амилофагия — крахмала, пагофагия — льда, геофагия — земли, песка или глины. Последняя — одна из наиболее распространённых.

В 2017 году нидерландская художница Машару даже основала Музей съедобной земли. Посетители приходят, чтобы попробовать образцы почвы, мела, песка и глины со всего света.

Обычно люди с пикацизмом едят один или несколько видов несъедобных предметов, а не всё, что попадается им под руку. Одни предпочитают нитки и волосы, другие глотают пуговицы, третьи — краску и клей, четвёртые — фекалии. Но если причина пикацизма в психическом заболевании, «пищевые» предпочтения могут быть более разнообразными.

У детей младше двух лет расстройство не диагностируют: малышам свойственно исследовать новые предметы, пробуя их на вкус.

Причины развития пикацизма

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Он часто бывает связан с дефицитом питательных веществ, например железа и цинка, особенно у детей, беременных и тех, кто придерживается диет. В этом случае расстройство может быть временным, но от этого не менее опасным.

Два заболевания, при которых часто развивается пикацизм: железодефицитная анемия и серповидноклеточная анемия. Первая связана с дефицитом железа, вторая — с нарушением строения белка гемоглобина.

Что такое анемия, какой бывает и как лечат

Если люди с дефицитами начинают есть глину или крахмал, то только усугубляют ситуацию. Эти субстанции связывают железо в желудочно-кишечном тракте, из-за чего дефицит становится сильнее.

Показательный случай произошёл в 1960-х годах на границе между Ираном и Турцией. Дети с дефицитом железа ели землю, в которой содержались вещества, связывающие железо и цинк. Из-за этого у них возник вторичный дефицит цинка и сопровождающие его осложнения:

сильное увеличение размеров печени и селезёнки;

плохое заживление ран;

частые кровотечения.

Пикацизмом чаще страдают люди с низким уровнем дохода. Скорее всего, это связано с тем, что они не получают всех полезных веществ из еды.

Ещё одна причина — некоторые психические и психоневрологические заболевания:

шизофрения;

расстройство аутистического спектра;

расстройство интеллектуального развития;

деменция;

обсессивно-компульсивное расстройство;

тревожное расстройство.

В этих случаях пикацизм поддаётся лечению труднее.

Возможные последствия

Хронический запор и удушье

Большинство мелких несъедобных предметов, которые люди проглатывают, проходят через желудочно-кишечный тракт без вреда. Но ставить подобные эксперименты на себе не стоит: всегда есть риск, что инородное тело застрянет в горле или закупорит кишечник и приведёт к запору. Это относится не только к твёрдым предметам: засорить кишечник или спровоцировать удушье можно нитками, волосами или сигаретными окурками. Осложнения хронического запора могут быть тяжёлыми:

развитие геморроя;

разрыв тканей заднего прохода (анальные трещины);

выпадение прямой кишки из анального отверстия.

В книге Томаса Морриса «Безумная медицина» описан случай пациента, который 10 лет глотал складные перочинные ножи (всего около 35 штук). Некоторые из них выходили естественным путём, не нанося вреда организму. Другие оставались внутри, окислялись и отравляли организм. В итоге один нож застрял поперёк кишки, ещё один проткнул её насквозь. Из-за ран и интоксикации пациент умер в мучениях.

Заражение паразитами

Гельминтов (паразитических червей), таких как власоглав, анкилостома и аскарида, можно подхватить из земли. Больше всего они распространены в бедных странах с антисанитарными условиями. Но если активно есть землю, риск заразиться будет высоким, независимо от региона. Симптомы включают:

боль в животе;

диарею;

выпадение прямой кишки;

замедление физического и умственного развития у детей.

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Отравление

Особенно опасна интоксикация свинцом, который содержится в краске и почве. Некоторые люди с пикацизмом едят краску, отслоившуюся со стен. В высоких дозировках свинец приводит к летальному исходу сразу. В небольших — может накапливаться в организме в течение месяцев или лет без заметных симптомов.

На поздних этапах отравление свинцом проявляется так:

высокое давление;

боль в суставах и мышцах;

трудности с памятью или концентрацией внимания;

головная боль;

боль в животе;

расстройства настроения;

уменьшение количества и аномальность сперматозоидов;

выкидыш, мертворождение или преждевременные роды у беременных.

Повреждение зубов

В 2014 году группа стоматологов из Индии описала случай семилетней девочки, которая на протяжении двух лет ела кусочки кирпича. 12 зубов были сильно истёрты. Анализы показали дефицит железа, цинка и кальция.

В 1998 году стоматологи из Лондона предоставили отчёт о пациенте с изношенными зубами. Причина — многолетняя привычка есть песок.

Диагностика и лечение

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Пациенты редко обращаются к врачу на ранних этапах, потому что стесняются своих нетипичных пищевых предпочтений. Обычно проблему обнаруживают, когда уже наступили последствия: закупорка кишечника, отравление или проблемы с зубами. Поэтому первый шаг в лечении — анализы и рентген. Если внутри есть острые или застрявшие предметы, их удаляют хирургически.

Электрокардиограмма (ЭКГ) выявляет проблемы с сердечным ритмом. Они могут возникнуть при дисбалансе электролитов (ионов натрия, калия, хлора в крови и тканях) или паразитарных инфекциях.

Если есть инфекции или паразиты, врач может назначить антибиотики или противогрибковые препараты. Повышенный уровень свинца лечится хелатотерапией — это химический процесс, который позволяет вывести из организма тяжёлые металлы.

Затем пациент сдаёт анализы на дефициты питательных веществ. Если они есть, врач назначает препараты и витамины.

В отдельных случаях, особенно если пикацизм связан с психическим расстройством, может понадобиться психотерапия:

Мягкая аверсивная терапия — метод, с помощью которого у пациентов вызывают отвращение к несъедобным предметам и формируют положительное подкрепление для здоровых пищевых привычек.

к несъедобным предметам и формируют положительное подкрепление для здоровых пищевых привычек. Поведенческая терапия — обучение стратегиям, которые помогут пациенту изменить своё поведение.

которые помогут пациенту изменить своё поведение. Дифференциальное подкрепление — пациента учат избегать пикацизма, сосредотачиваясь на других занятиях.

Главное

Пикацизм — это труднопреодолимое желание есть несъедобное, например землю, мел, мыло, пепел, волосы и т. д. Оно часто возникает из-за дефицита железа или цинка, но также может быть симптомом некоторых психических заболеваний.

Пикацизм опасен тем, что проглоченные предметы могут застрять в кишечнике, спровоцировать запор, удушье, отравление, заражение паразитами и повреждение зубов.

Лечение пикацизма зависит от причины. Иногда необходимо восполнить дефицит питательных веществ, в других случаях нужна психотерапия (или и то и другое вместе).

Важные исследования