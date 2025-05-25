Врачи рассказали, почему летом болит горло

Инфекции могут возникнуть в любое время года. Иногда боль не проходит неделями и указывает не на простуду, а на хроническое воспаление. Оториноларинголог Lahta Clinic Диана Ибрагимова рассказала «Рамблеру», когда стоит насторожиться и обратиться к врачу.

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Что такое тонзиллит

Это воспаление миндалин — парных лимфоидных образований по бокам глотки, которые участвуют в защите организма от инфекций. Острый тонзиллит, вызванный бета-гемолитическим стрептококком группы А, называют ангиной. Если же заболевание не проходит дольше двух недель или регулярно возвращается, речь идёт о хроническом тонзиллите.

«После перенесённой ангины не развивается стойкого иммунитета, как при многих других инфекциях. Поэтому важно следить за состоянием миндалин и не запускать болезнь», — подчёркивает врач. Диана Ибрагимова оториноларинголог

Причины хронического тонзиллита

Часто хронический тонзиллит — это следствие не до конца вылеченной ангины. В основе почти всегда лежит вирусная или бактериальная инфекция. Она часто бывает смешанной: на миндалинах могут одновременно присутствовать стрептококки, стафилококки, а также грибки рода Candida.

Но тонзиллит может развиться и без выраженных острых эпизодов, например при сниженном иммунитете и постоянном воздействии провоцирующих факторов:

переохлаждения;

стресса;

дефицита витаминов;

курения;

дыхания через рот (например, из-за искривлённой носовой перегородки или увеличенных аденоидов);

хронических воспалительных очагов в организме (кариес, синусит).

«Повторяющиеся острые процессы могут привести к переходу заболевания в хроническую форму. Миндалины становятся источником хронической инфекции, поддерживая воспалительный процесс, вместо защиты организма», — добавляет врач-оториноларинголог.

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Как отличить хронический тонзиллит от простуды

Разобраться самостоятельно, что именно воспалено — миндалины или слизистая задней стенки глотки, — бывает непросто. Фарингит, ОРВИ и тонзиллит могут вызывать схожие симптомы: боль в горле, дискомфорт при глотании, слабость. Но есть признаки, которые помогают заподозрить именно тонзиллит.

«Ангину можно заподозрить, если резко поднимается температура до 39–40 °C, сильно болит горло и увеличены лимфоузлы. Насморка при этом обычно нет. На миндалинах может быть белый налёт — и при вирусах, и при бактериях. В аптеке можно приобрести экспресс-тест на стрептококк (стрептатест). Он помогает определить, есть ли бактериальная природа воспаления и нужен ли антибиотик», — говорит врач-оториноларинголог.

При хроническом тонзиллите симптомы выражены слабее, но могут сохраняться долгое время: першение, неприятный запах изо рта, субфебрильная температура (от 37,1 до 38,0 °C).

Почему это опасно

«Хронический тонзиллит может влиять не только на горло. При длительном воспалении страдают почки, сердце, суставы», — объясняет Диана Ибрагимова.

Это состояние со временем может спровоцировать осложнения:

паратонзиллярный абсцесс — гнойное воспаление рядом с миндалиной, требующее срочного лечения;

ревматическую лихорадку;

гломерулонефрит — воспаление почек, которое может привести к почечной недостаточности;

постстрептококковый артрит и обострение хронических воспалительных заболеваний;

апноэ сна — нарушение дыхания ночью из-за увеличенных миндалин.

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Как лечат хронический тонзиллит

Подход к терапии зависит от причины и выраженности воспаления.

«При вирусной инфекции назначают только симптоматическое лечение. Это может быть тёплое питьё, пастилки, спреи для горла, увлажнение воздуха. При необходимости — жаропонижающие и обезболивающие препараты. Если причина в стрептококке, нужны антибиотики. Но назначать их должен врач, самолечение может навредить», — поясняет врач-оториноларинголог.

Если при хроническом тонзиллите в миндалинах появляются пробки или сохраняется неприятный запах изо рта, врач может рекомендовать промывание лакун. Лакуны — это естественные углубления в ткани миндалин, в которых скапливаются микробы, остатки пищи и клеточный мусор.

«Эту процедуру проводят в период ремиссии. Она помогает удалить скопления и снизить активность воспаления», — добавляет Диана Ибрагимова.

Когда нужно удалять миндалины

Удаление миндалин (тонзиллэктомия) рассматривается не в каждом случае. Обычно к операции прибегают, если лечение не помогает, а обострения происходят слишком часто.

«Показания к удалению — частые ангины, четыре-пять раз в год и больше, а также осложнения, например паратонзиллярные абсцессы. Иногда бывает стойкая температура, увеличение лимфоузлов или влияние на другие органы — в этих случаях миндалины уже не работают как защита», — объясняет врач-оториноларинголог.

Также операция может понадобиться, если тонзиллит мешает спать, затрудняет дыхание или сильно ухудшает самочувствие.

Исследование, опубликованное в авторитетном журнале Clinical Otolaryngology показало, что удаление миндалин может снизить частоту инфекций и необходимость в антибиотиках. Но решение об операции врач принимает индивидуально — после обследования и оценки рисков.

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Как снизить риск хронического тонзиллита

Бактерии и вирусы, которые провоцируют тонзиллит, легко передаются от человека к человеку. Поэтому:

Не делитесь посудой и бутылками — у каждого должна быть своя.

Замените зубную щётку после ангины, чтобы не занести инфекцию повторно.

Оставайтесь дома во время болезни, чтобы не заразить других.

Научите ребёнка чихать и кашлять в платок, а после — мыть руки.

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Главное

Хронический тонзиллит — это длительное воспаление миндалин, которое может развиться после частых ангин или на фоне ослабленного иммунитета. Он нередко протекает с неяркими симптомами, но способен вызывать серьёзные осложнения — от абсцессов до поражения сердца и почек. Важно отличать вирусную и бактериальную природу воспаления: при вирусе помогает только симптоматическое лечение, при стрептококке нужны антибиотики. В некоторых случаях показаны промывания лакун, а при частых обострениях — удаление миндалин. Чтобы снизить риск, стоит соблюдать гигиену, следить за иммунитетом и вовремя обращаться к врачу. Хронический тонзиллит можно контролировать, главное — не игнорировать его.

Важные исследования: