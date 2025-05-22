Кардиологи: чем синдром разбитого сердца опасен для мужчин

Боль от утраты, расставание или сильное волнение могут ударить по сердцу. Синдром разбитого сердца — это потенциально опасное состояние, при котором нарушается работа органа из-за стресса. Недавнее исследование показало: у мужчин оно заканчивается смертью в два раза чаще, чем у женщин.

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Что это такое

Синдром разбитого сердца, или кардиомиопатия такоцубо, развивается на фоне резкого эмоционального или физического потрясения. Под действием гормонов катехоламинов (адреналина и норадреналина) происходит спазм сосудов, из-за чего нарушается работа левого желудочка. Он теряет способность эффективно перекачивать кровь. Возникают симптомы, схожие с инфарктом: внезапная боль в груди, одышка, слабость.

Но, в отличие от него, при синдроме такоцубо артерии не закупорены, а повреждения сердца временные. В большинстве случаев функция сердца восстанавливается через несколько дней или недель, но иногда синдром приводит к осложнениям или даже к смерти.

Что показало новое исследование

Исследование, опубликованное в Журнале Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association), охватило почти 200 тысяч случаев синдрома разбитого сердца в США за период с 2016 по 2020 год. В основном пациентами были женщины старше 50 лет. Предполагается, что это связано со снижением уровня эстрогена — гормона, который до менопаузы помогает защищать сердце от негативного влияния стресса.

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Но уровень смертности среди мужчин оказался более чем в два раза выше: 11,2% против 5,5% у женщин. Эти данные подтверждают более ранние наблюдения.

Почему мужчины умирают чаще

Авторы работы связывают такие различия с характером провоцирующих факторов. У мужчин чаще встречался физический стресс — перенесённые операции, инсульты или травмы, которые могут сразу запускать более тяжёлое течение заболевания. У женщин триггерами были в основном эмоциональные переживания.

У мужчин с синдромом разбитого сердца симптомы могут распознавать позже. Это связано с тем, что синдром чаще считают «женской» болезнью. Кроме того, мужчины реже обращаются за медицинской помощью и эмоциональной поддержкой, что может ухудшать восстановление.

Типичные осложнения:

сердечная недостаточность;

аритмии;

кардиогенный шок (сердце не справляется с перекачиванием крови, из-за чего органы начинают испытывать дефицит кислорода);

инсульт.

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Почему синдром трудно лечить

Кардиомиопатия такоцубо до сих пор плохо изучена. Пока неясно, почему она возникает даже при слабом стрессе у одних людей и не развивается у других. Это затрудняет как профилактику, так и выбор эффективного лечения.

Лечение обычно симптоматическое. Врачи используют препараты, которые применяют при других сердечно-сосудистых заболеваниях, например бета-блокаторы или мочегонные средства. Они также могут рекомендовать немедикаментозные методы снижения стресса: психотерапию, физическую активность, дыхательные практики. Но доказательств, что они снижают риск осложнений или улучшают прогноз, пока нет.

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Согласно данным исследования, несмотря на развитие кардиологии, за пять лет уровень смертности и частота осложнений при этом диагнозе не снизились. Это указывает на то, что существующих методов лечения недостаточно.

Когда обращаться к врачу

Самостоятельно отличить синдром разбитого сердца от инфаркта невозможно. Только обследование в стационаре — ЭКГ, ангиография, эхокардиография и анализы крови — позволяет точно установить диагноз.

Даже если кажется, что симптомы связаны с эмоциями или стрессом, важно не откладывать визит к врачу. Своевременная помощь снижает риск тяжёлых последствий.

Главное

Синдром разбитого сердца — это не выдумка, а реальное и потенциально опасное нарушение работы сердца. Оно чаще встречается у женщин, но у мужчин может протекать тяжелее и с более высоким риском смерти. Симптомы напоминают инфаркт, поэтому при боли в груди, одышке или слабости важно сразу обратиться за медицинской помощью. Отсрочка увеличивает риск осложнений, независимо от причины симптомов.

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