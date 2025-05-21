Врач развенчала 7 глупых мифов о диабете

Диабетом страдают более 537 миллионов взрослых по всему миру (в 3,5 раза больше, чем всё население России), и эта цифра продолжает расти. По прогнозам, к 2045 году их будет уже 783 миллиона. Несмотря на такую распространённость, болезнь всё ещё окружена мифами. Врач-эндокринолог Педиатрического университета Ирина Суховерхова рассказала «Рамблеру», что из популярных утверждений о диабете правда, а что нет.

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Что происходит при диабете

После еды уровень сахара в крови повышается. Чтобы глюкоза попала в клетки, где она используется как источник энергии, организму нужен инсулин — гормон, который вырабатывает поджелудочная железа.

При диабете 1-го типа поджелудочная железа перестаёт вырабатывать инсулин — полностью или почти полностью. Без него глюкоза остаётся в крови, а клетки не могут использовать её для получения энергии. В ответ организм начинает расщеплять жиры, и при этом образуются кетоны (альтернативное «топливо» для клеток). В больших количествах они нарушают кислотно-щелочной баланс и могут спровоцировать тяжёлое состояние — диабетический кетоацидоз.

При диабете 2-го типа инсулин вырабатывается, но клетки перестают на него реагировать — это называется инсулинорезистентностью. Поджелудочная железа сначала компенсирует это, вырабатывая больше инсулина, но со временем может истощиться, и его становится недостаточно.

В результате глюкоза не попадает в клетки, накапливается в крови и повреждает сосуды, нервы, почки, глаза и сердце.

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Если пить чай с сахаром — будет диабет

Диабет 1-го типа — аутоиммунное заболевание. Иммунная система по ошибке разрушает клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Этот процесс не зависит от того, сколько сахара человек употреблял. Почему иммунитет начинает атаковать собственные клетки, пока неизвестно.

Диабет 2-го типа обычно развивается на фоне избыточного веса, низкой физической активности и нарушений обмена веществ. Питание, в котором много простых углеводов, способствует набору массы тела, а лишний вес повышает риск развития болезни. Но один только сахар не причина диабета.

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Людям с диабетом нельзя есть сладкое

Продукты с добавленным сахаром быстро повышают уровень глюкозы, поэтому их стоит ограничить. Но это не значит, что десерты под запретом навсегда.

«Если уровень сахара стабилен и человек умеет его контролировать, немного сладкого допустимо. Нужно помнить, что не только сладости, но и хлеб, макароны, картофель и фрукты — тоже источники сахара. Поэтому при диабете важно учитывать не только вид углеводов, но и их общее количество в течение дня». Ирина Суховерхова врач-эндокринолог

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При диабете нужна специальная диета

Основные принципы те же, что и для остального населения: меньше насыщенных жиров и соли, больше овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного белка и клетчатки.

«Необязательно покупать специальные "диабетические" продукты — они часто дороже, а по составу не всегда полезнее. Иногда в них добавляют сахарозаменители, которые могут вызывать дискомфорт в кишечнике, если есть их много. Главное — понимать, какие продукты особенно сильно влияют на уровень сахара в крови, как их правильно сочетать, распределять в течение дня и соблюдать умеренность», — объясняет врач.

Крупное исследование DiRECT, опубликованное в авторитетном журнале The Lancet, показало: пациенты с диабетом 2-го типа добились ремиссии заболевания, когда им удалось сбросить 15 килограммов. Через год почти половина участников полностью отказалась от противодиабетических препаратов.

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Людям с диабетом нельзя есть фрукты

Фрукты действительно содержат натуральные сахара, но вместе с ними — витамины, минералы и пищевые волокна, которые замедляют повышение уровня сахара в крови.

Цельные фрукты полезнее, чем сладости и выпечка с добавленным сахаром. Они дольше насыщают, и их сложнее переесть. Если уровень сахара в крови нестабилен, врач может рекомендовать временно снизить общее количество углеводов в рационе, в том числе фруктов. Но полностью отказываться от них не нужно.

«Я прошу пациентов обращать внимание не на сами фрукты, а на то, что они пьют. Фруктовые соки и смузи могут содержать много сахара и почти не насыщают, что может приводить к набору веса и повышению уровня глюкозы в крови», — говорит эндокринолог.

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Диабет бывает только у полных людей

Избыточный вес — один из факторов риска, особенно при диабете 2-го типа, но он не определяет заболевание сам по себе. У некоторых людей диабет 2-го типа развивается при нормальном весе, особенно если есть наследственная предрасположенность.

Диабет 1-го типа вообще не связан с массой тела. Это аутоиммунный процесс, и он может быть даже у худого подростка. Преддиабет — промежуточное состояние между нормой и диабетом — тоже возможен не только при ожирении.

«Фокус только на весе может привести к запоздалой диагностике. Иногда люди с нормальной массой тела годами не проверяют сахар просто потому, что считают себя "вне группы риска". А диабет 2-го типа уже развивается, просто без выраженных симптомов», — объясняет Ирина Суховерхова.

Инсулин вызывает зависимость

При диабете 1-го типа единственный способ сохранить здоровье и жизнь — это ежедневные инъекции инсулина.

При диабете 2-го типа инсулин на первых порах может не требоваться. Но со временем выработка гормона снижается и без инсулина становится невозможно поддерживать безопасный уровень сахара в крови.

«Назначение инсулина помогает избежать осложнений, сохранить зрение, почки, сосуды и жить полноценно. Правильно подобранная инсулинотерапия не ограничивает, а, наоборот, даёт больше свободы: можно более гибко подходить к питанию и лучше контролировать гликемию (уровень сахара в крови)», — объясняет эндокринолог.

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Диабет можно вылечить

Сахарный диабет — хроническое заболевание. Его нельзя полностью вылечить, но можно успешно контролировать уровень сахара и предотвратить осложнения.

Диабет 1-го типа требует пожизненной инсулинотерапии. При диабете 2-го типа в некоторых случаях возможна ремиссия — когда уровень сахара в крови стабилизируется без приёма лекарств. Это может произойти после снижения веса, изменения рациона и при регулярной физической активности. Но даже в таком случае человек остаётся в группе риска и должен наблюдаться у врача.

«Важно понимать: ремиссия — это не излечение. Диабет может вернуться, особенно если человек перестаёт соблюдать рекомендации. Поэтому выражение "вылечить диабет" некорректно и вводит в заблуждение», — объясняет врач.

Главное

Диабет не приговор, а состояние, которое можно и нужно контролировать. Поддерживать нормальный уровень сахара помогают не только инсулин и лекарства, но и питание, движение, знания и внимание к своему телу. Не нужно отказываться от фруктов или сладкого навсегда, покупать специальные продукты или бояться инсулина. Главное — понимать, что происходит с организмом, зачем нужны те или иные рекомендации, и принимать решения вместе с врачом, а не под давлением мифов.

Важные исследования: