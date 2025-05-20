Мёрзнут ноги даже в шерстяных носках и под одеялом: что делать

Зябкость ног не всегда реакция на холод. Иногда она указывает на нарушения со стороны нервной системы, сосудов или обмена веществ. Сосудистый хирург Lahta Clinic Иван Пахомов рассказал «Рамблеру», когда стоит насторожиться и обратиться к врачу.

© wirestock/Freepik; Рамблер

Как работает терморегуляция

Ноги мёрзнут не только на морозе, но и дома, особенно если в помещении прохладно или вы долго сидите без движения. Это нормальная реакция организма: чтобы сохранить тепло, он сужает сосуды в коже и конечностях, снижая теплоотдачу, и перераспределяет кровоток в пользу жизненно важных органов: мозга, сердца и печени. Поэтому именно стопы и кисти остывают первыми.

Похожий эффект возникает при стрессе или усталости: активируется симпатическая нервная система, сосуды на периферии сужаются, и кровь хуже поступает к ногам.

Кроме того, ноги прогреваются медленнее, чем туловище, поскольку находятся дальше от сердца. У людей с худощавым телосложением или небольшой жировой прослойкой тепло уходит быстрее из-за меньшей теплоизоляции.

Иногда зябкость проходит, стоит только встать, подвигаться или надеть тёплые носки. Но если ноги остаются холодными постоянно (даже в тёплой комнате) и появляются онемение, боль, судороги или меняется цвет кожи, это может указывать на скрытые заболевания, которые требуют диагностики.

© photoschmidt/iStock.com

Нарушения со стороны нервной системы

«Многие уверены, что холодные ноги — это всегда сосудистая проблема. На самом деле гораздо чаще причина кроется в работе вегетативной нервной системы. Она регулирует сужение капилляров, потоотделение и теплоотдачу кожи. Сбой в этих механизмах может привести к стойкому сужению сосудов, из-за чего кожные покровы охлаждаются, даже если анатомически с сосудами всё в порядке. Это и вызывает ощущение зябкости или холода в ногах». Иван Пахомов сосудистый хирург, проктолог, флеболог

Иногда ноги кажутся холодными, хотя на ощупь они тёплые. Это может быть связано с тем, что нарушается передача температурных сигналов от кожи к мозгу. Такое состояние называют периферической нейропатией.

© Jitendra Jadhav/iStock.com

При этом могут появляться и другие симптомы: покалывание, онемение, ощущение мурашек или жжения в ногах.

Почему немеют руки, когда делать МРТ и ещё 3 вопроса неврологу

Стресс и тревожность

Во время стресса в кровь выбрасывается адреналин, который провоцирует сужение периферических сосудов, особенно в руках и ногах. Это естественная защитная реакция организма. Но если она возникает часто, конечности могут мёрзнуть даже при комфортной температуре.

Если вы замечаете, что зябкость появляется на фоне тревоги или волнения, стоит обратить внимание не только на утепление, но и на способы снижения стресса: физическую активность, дыхательные упражнения, прогулки или другие техники расслабления.

От дыхания до лечения звуком: 7 техник для расслабления

Нарушения кровообращения

Когда к ногам поступает недостаточно крови, ткани хуже получают кислород и тепло и становятся холодными.

«Если у человека нарушается проходимость сосудов — например, из-за атеросклероза или осложнённого диабета, — кровь хуже поступает к тканям. Это отражается на температуре кожи: ноги становятся холодными, бледнеют, меняется форма ногтей, у мужчин может исчезать волосистость на голенях. Кроме того, появляются боли при ходьбе даже на небольшие расстояния — типичный симптом сосудистых нарушений», — поясняет врач.

Эти 6 изменений в ногтях указывают на проблемы со здоровьем

Нарушения обмена веществ

Одна из возможных причин зябкости ног — гипотиреоз. При этом заболевании щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, что приводит к замедлению обмена веществ. В результате температура тела может снижаться, и человек начинает мёрзнуть даже в тепле. Среди других признаков гипотиреоза — усталость, сухость кожи, набор веса, забывчивость.

© bojanstory/iStock.com

Зябкость может возникать и при сахарном диабете, но уже по другой причине — из-за поражения мелких сосудов (ангиопатии) и нервных окончаний (диабетической нейропатии).

«Очень часто при эндокринных причинах, помимо похолодания кожных покровов, также появляется онемение или снижение чувствительности в пальцах», — говорит Иван Пахомов.

Синдром Рейно

При этом состоянии мелкие сосуды пальцев активно сужаются в ответ на холод или стресс. Даже при лёгком переохлаждении или волнении происходит резкий спазм сосудов, кожа на пальцах становится бледной, потом синей, позже — красной. Иногда появляются онемение и боль.

Синдром Рейно чаще встречается у женщин. Бывает как самостоятельным состоянием, так и на фоне других заболеваний, например аутоиммунных. Это функциональное сосудистое расстройство, которое связано с нарушением вегетативной регуляции тонуса мелких сосудов кожи.

Когда обратиться к врачу

Постоянное ощущение холода в ногах, особенно если оно не связано с температурой в помещении и сопровождается дополнительными симптомами:

онемением, покалыванием, снижением чувствительности;

болью в ногах при ходьбе;

бледностью или синюшностью кожи;

трещинами или язвами, которые долго не заживают;

изменением формы или цвета ногтей;

необъяснимой усталостью, набором или потерей веса.

«Сначала нужно обратиться к сосудистому хирургу. На приёме врач проверяет пульсацию артерий стоп и при необходимости делает УЗИ сосудов. Если оно показывает нарушения, следующим шагом может быть ангиография — исследование, при котором в сосуд вводят контраст и делают снимки, чтобы точно увидеть, где и насколько сильно они сужены. Если сосуды в порядке, пациента направляют к другим врачам, например неврологу или эндокринологу, в зависимости от симптомов», — объясняет хирург.

Что помогает, если мёрзнут ноги

Если зябкость возникает время от времени и не связана с заболеваниями, помогут простые меры, которые улучшают кровообращение и возвращают тепло.

Больше движения. Короткая прогулка, подъём на носки, круговые движения стопами и растяжка активизируют кровоток.

© Freepik

Тёплая одежда. Используйте свободные носки из натуральных тканей. В холод — тёплая многослойная одежда и обувь по размеру.

Тепло и ванночки. Тёплая (не горячая) вода, грелка через ткань или массаж помогут снять ощущение холода и расслабить мышцы.

Главное

В большинстве случаев зябкость ног — это естественная реакция организма на холод, стресс или малоподвижность. Но если ноги остаются холодными постоянно, даже в тёплой обстановке, и при этом появляются другие симптомы — онемение, боль, изменение цвета кожи или состояния ногтей, — это может указывать на нарушения в работе сосудов, нервной системы или обмена веществ. Причину зябкости помогает определить врач. Обычно диагностика начинается с осмотра сосудистого хирурга и УЗИ артерий стоп. Если проблема не в сосудах, пациента направляют к другим специалистам — неврологу или эндокринологу. Чем раньше выявлено отклонение, тем проще предотвратить осложнения.

Важные исследования: