4 страшных диагноза звёзд, которые помогли другим узнать о болезни

Когда о болезни говорит известный человек, его голос слышат миллионы. Истории знаменитостей с тяжёлыми диагнозами помогают понять, что за медицинскими терминами стоят реальные симптомы, лечение и борьба. Мы собрали четыре случая — волчанку, редкое неврологическое расстройство, лобно-височную деменцию и рак молочной железы, — чтобы объяснить, что происходит при этих заболеваниях и как с ними живут.

© Manfred Segerer/globallookpress.com, Рамблер

Селена Гомес — системная красная волчанка

© Photo Image Press/globallookpress.com

Американская певица и актриса в 2015 году рассказала, что у неё диагностирована системная красная волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание, когда иммунная система по ошибке атакует собственные ткани. У Селены болезнь затронула почки — такое осложнение называют волчаночным нефритом. Спустя два года она перенесла трансплантацию почки.

Волчанка чаще всего поражает женщин в возрасте от 15 до 45 лет. Точный механизм её возникновения до конца не изучен, но известно, что вспышку могут спровоцировать инфекция, стресс, ультрафиолет и некоторые лекарства.

9 мифов о защите от ультрафиолета

У заболевания нет одного типичного симптома, поэтому оно часто маскируется под другие состояния. У одних людей появляются боли в суставах и постоянная усталость, у других — кожные высыпания, нарушение функции почек, сердечная аритмия или головные боли. Симптомы могут быть кратковременными, появляться волнообразно, меняться от одного обострения к другому. Из-за этого диагноз часто ставят не сразу: пациенты годами наблюдаются у терапевтов, дерматологов или неврологов, прежде чем попадают к ревматологу.

Лечение и прогноз

Главная цель — снизить активность иммунной системы, остановить воспаление и защитить органы. Применяют глюкокортикостероиды (уменьшают воспаление), иммунодепрессанты (подавляют избыточную активность иммунной системы), биологические препараты (действуют точечно — на конкретные молекулы воспаления). Если вовремя начать лечение, пациенты с волчанкой могут жить долго и активно. Но болезнь остаётся неизлечимой, поэтому важно постоянно наблюдаться у врача.

Селин Дион — синдром мышечной скованности

© Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/globallookpress.com

В конце 2022 года певица сообщила, что у неё редкое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности (Stiff Person Syndrome, SPS). Это хроническое аутоиммунное расстройство, при котором нарушается работа центральной нервной системы. Из-за неконтролируемой активности мышц Дион приостановила все выступления.

Что происходит

При синдроме мышечной скованности иммунная система вырабатывает антитела, атакующие фермент глутаматдекарбоксилазу (GAD). Он участвует в выработке гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — вещества, которое тормозит активность нейронов. Когда уровень ГАМК падает, мышцы не могут расслабиться, они остаются напряжёнными и происходит спазм.

Болезнь даёт о себе знать в возрасте от 30 до 60 лет. Сначала возникает постоянное напряжение в спине или ногах, затем появляются болезненные спазмы, которые усиливаются при внешних раздражителях — громком звуке, прикосновении, изменении температуры.

Диагностика и лечение

SPS — редкое и малоизученное заболевание, поэтому его легко спутать с рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона или фибромиалгией. Для подтверждения диагноза проводят анализ крови на антитела к GAD, а также электромиографию — исследование электрической активности мышц.

Как вовремя заподозрить рассеянный склероз: инструкция

Лечение включает препараты для расслабления мышц (в том числе бензодиазепины и миорелаксанты), противосудорожные препараты, иммуномодуляторы. Болезнь неизлечима, но при правильно подобранной терапии можно замедлить её прогрессирование и уменьшить симптомы.

Брюс Уиллис — лобно-височная деменция

© Lev Radin/globallookpress.com

В 2023 году семья актёра Брюса Уиллиса рассказала, что у него лобно-височная деменция (ЛВД). Это заболевание поражает клетки в лобной и височной частях мозга. В отличие от болезни Альцгеймера, при которой в первую очередь страдает память, лобно-височная деменция сначала влияет на поведение и речь.

Четыре фразы, по которым можно заподозрить деменцию у близкого

Что происходит

У людей с этим диагнозом в нервных клетках накапливаются аномальные вещества — тельца Пика, тау-белки и другие белковые включения, которые нарушают работу мозга. Почему они появляются, пока неизвестно. Со временем ткани в поражённых зонах атрофируются, а симптомы прогрессируют. Пациенту становится сложно выражать мысли, воспринимать речь, ориентироваться в пространстве, сохранять социальные навыки.

Лечение и прогноз

Распознать лобно-височную деменцию на ранней стадии сложно. Лекарств, которые могут остановить болезнь, пока нет. Врач может назначить препараты, которые уменьшают тревожность и раздражительность. Также важна поддержка близких и помощь специалистов: логопеда и нейропсихолога. По мере развития болезни человеку становится всё труднее обслуживать себя, поэтому может потребоваться постоянная помощь в повседневной жизни, а в дальнейшем — круглосуточный уход.

Кайли Миноуг — рак молочной железы

© IMAGO/Jennifer Bloc/globallookpress.com

В 2005 году певица объявила, что у неё рак молочной железы. Диагноз поставили после повторного обследования — с первого раза опухоль не заметили. После операции и курса лечения она вернулась к активной работе и выступает за информирование женщин о ранней диагностике.

Как проверить грудь: шпаргалка против рака

Что происходит

Рак молочной железы начинается с того, что клетки в протоках или дольках груди начинают бесконтрольно делиться. Со временем они могут проникать в окружающие ткани и лимфатические узлы (давать метастазы).

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, рак молочной железы чаще встречается у женщин старше 40 лет, но может развиться и в более молодом возрасте. На ранних стадиях болезнь часто протекает без симптомов. Позже могут появиться уплотнение в груди, изменение её формы или ощущение «шишки» в подмышке.

Диагностика и лечение

Чем раньше выявлена болезнь, тем выше шансы на полное выздоровление. Обычно опухоль удаляют, проводят лучевую терапию и назначают лекарства. Это могут быть гормональные препараты или специальные таргетные средства, в зависимости от стадии и типа опухоли.

Главное

Эти истории показывают, что серьёзные болезни могут случиться с каждым. Но знание о них, внимательное отношение к себе и своевременное обращение к врачу могут сыграть решающую роль. Системная красная волчанка, синдром мышечной скованности, лобно-височная деменция, рак молочной железы — все эти болезни разные. Но у них есть общее: при ранней диагностике и правильной поддержке с ними можно жить. Главное — не игнорировать симптомы и не откладывать проверку на потом.

Важные исследования: