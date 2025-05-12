Врач назвала неожиданное последствие лишнего веса для спины

Бугорок в области шеи, или холка, обычно появляется с возрастом, но может быть и у молодых людей. Травматолог-ортопед и хирург Медцентра доктора Александровского Галия Губайдуллина рассказала «Рамблеру», что такое вдовий горб и можно ли от него избавиться.

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Что это такое

У вдовьего горба много народных названий: бабий загривок, климактерический холмик, холка, бычий или бизоний горб. На языке медицины всё это — грудной кифоз, искривление в верхней части спины, которое сопровождается внутренней ротацией плеч (когда они больше повёрнуты внутрь) и выдвижением головы вперёд.

На грудной кифоз врачу обычно жалуются из-за эстетических проблем, но при сильной деформации могут быть и клинические симптомы:

скованность в шее;

боль в спине и плечах;

головные боли;

онемение, слабость и боль в руках;

сниженная подвижность позвоночника;

затруднённое дыхание (при сильном искривлении жизненная ёмкость лёгких снижается);

проблемы с пищеварением.

Почему возникает

Чаще всего такая деформация позвоночника развивается на фоне возрастных изменений и сопутствующих заболеваний. Хотя образ жизни тоже может на это повлиять.

«Люди стали больше времени проводить в нефизиологичном положении. Поэтому вдовий горб теперь бывает и у женщин, и мужчин. Причём даже в относительно молодом возрасте». Галия Губайдуллина травматолог-ортопед, хирург

Неправильная осанка

Это основная причина грудного кифоза у людей молодого и среднего возраста. Когда человек долго сидит в нездоровой позе, мышцы в верхней части спины и глубокие мышцы шеи слабеют, а мышцы груди и задней поверхности шеи, наоборот, перенапрягаются. Развивается мышечный дисбаланс, который приводит к деформациям.

«Такое состояние с выдвинутой вперёд головой, искривлением грудного отдела позвоночника, внутренней ротацией плечевых суставов и выпирающими (крыловидными) лопатками ещё называют верхним перекрестным синдромом», — объясняет врач.

Остеопороз

Это хроническое заболевание скелета, когда из-за нарушения метаболизма костной ткани снижается её плотность. Кости становятся пористыми и хрупкими.

«Из-за низкой плотности костей в передней части тел позвонков возникает компрессия (избыточное давление). Это приводит к изгибу грудного отдела позвоночника. По этой же причине остеопороз значительно повышает риск компрессионных переломов», — объясняет травматолог-ортопед.

Такое состояние особенно распространено среди женщин в период постменопаузы из-за гормональных изменений.

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Дегенеративные изменения

С возрастом кости и суставы изнашиваются и теряют плотность. Это естественный процесс, из-за которого деформируется позвоночник. Исследование, опубликованное в Journal of Orthopaedic Surgery and Research, показало, что грудной кифоз особенно быстро прогрессирует между 50 и 60 годами и у мужчин, и у женщин.

«Дегенеративные возрастные изменения приводят к тому, что высота межпозвонковых дисков снижается, а связки позвоночника слабеют. Это всё усиливает деформацию», — объясняет Галия Губайдуллина.

В редких случаях горб появляется из-за генетических болезней. Тогда симптомы заметны уже в детском и подростковом возрасте.

Лишний вес

Избыточная масса тела усугубляет все вышеперечисленные факторы. Большой вес увеличивает нагрузку на кости и суставы. Это провоцирует болезни скелета и искривление позвоночника. Например, поперечное исследование среди пожилых жителей США показало, что висцеральное ожирение (лишняя жировая ткань в области живота) повышает вероятность остеопороза.

Также у людей с лишним весом в области деформированных шейных позвонков может откладываться жировая ткань, что визуально увеличивает холку.

Как убрать вдовий горб

Лечение зависит от причины деформации, поэтому в первую очередь нужно проконсультироваться с врачом и выяснить, почему появился кифоз. Особенно важно обследоваться на остеопороз: при таком состоянии могут потребоваться лекарства, влияющие на метаболизм костной ткани.

Основу терапии почти всегда составляет лечебная физкультура. Пациентам рекомендуют делать упражнения, укрепляющие мышечный корсет и снимающие спазм мышц.

Эффективность такого лечения показывает исследование Канзасского университета. В рамках эксперимента 250 женщин с грудным кифозом в возрасте от 30 до 79 лет трижды в неделю делали специальные упражнения. Через год глубина шейного и площадь грудного изгибов у них уменьшались. Причём лучшие результаты показали участницы в возрасте 50–59 лет.

© Osteoporos Int (2009)

«Грамотная физическая терапия помогает улучшить положение позвоночника. Нужную комбинацию нагрузок и техник индивидуально подбирает врач-реабилитолог. Иногда могут потребоваться ортопедические устройства», — объясняет специалист.

Также важно изменить образ жизни, чтобы замедлить прогрессирование кифоза:

следить за осанкой и стараться держать спину ровно сидя и стоя;

делать перерывы на разминку во время работы за компьютером;

снизить лишний вес, если он есть;

снимать напряжение с мышц с помощью методов релаксации, например йоги.

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Главное

Вдовий горб — это народное название грудного кифоза, или искривления в верхней части позвоночника. Оно чаще всего возникает у женщин в период постменопаузы и у пожилых мужчин, хотя у молодых людей с неправильной осанкой и лишним весом такое тоже встречается. Основная терапии при вдовьем горбе — лечебная физкультура. Пациентам подбирают упражнения, которые укрепляют мышцы спины и снимают спазмы.

Важные исследования