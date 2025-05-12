Первые 90 дней после инфаркта: 4 шага к восстановлению

Инфаркт делит жизнь на до и после. Первые три месяца — это критический период, который требует особого внимания. В это время высок риск повторного приступа. Вместе с врачом-кардиологом клиники Медскан Hadassah, к. м. н. Мариной Хитровой разобрались, как адаптироваться к новой жизни и снизить риски.

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Главные опасности

«Состояние пациента зависит от индивидуальных особенностей и скорости оказания медицинской помощи. Но даже при оптимальных условиях риск остаётся высоким по нескольким причинам». Марина Хитрова врач-кардиолог, к. м. н.

После инфаркта сердечная мышца восстанавливается, но повреждённая область может увеличивать вероятность нарушения сердечного ритма.

Инфаркт активирует системный воспалительный ответ, который может вызывать нестабильность атеросклеротических бляшек (отложение холестерина и кальция, сужающее артерии) и повышать риск образования тромбов. Нарушение функции эндотелия, внутреннего слоя сосудов, также способствует осложнениям.

Пациентам может быть трудно менять образ жизни и соблюдать режим лечения, это повышает риск повторного инфаркта.

Психологический стресс может стать причиной тревоги и депрессии, а это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и повышает риск осложнений.

Первый шаг: принять правила игры

«После инфаркта естественно испытывать физическую слабость и растерянность. Эти ощущения связаны с восстановлением организма и адаптацией сердца к изменениям. Усталость и дискомфорт — часть процесса, и со временем состояние улучшится при правильной реабилитации и поддержке специалистов», — говорит врач.

Что важно в этот период:

Узнать главное. Лечение начинается ещё в стационаре. Это время получить важную информацию о своём состоянии. Понимание механизмов инфаркта, роли атеросклероза, действия назначенных препаратов и необходимости изменений — первый шаг к успешной реабилитации.

Лечение начинается ещё в Это время получить важную информацию о своём состоянии. Понимание механизмов инфаркта, роли действия назначенных препаратов и необходимости изменений — первый шаг к успешной реабилитации. Строго следовать назначениям. У каждой группы препаратов, будь то антиагреганты, бета-блокаторы, статины или ингибиторы АПФ, есть чёткая цель. Если самостоятельно менять дозировки или прекратить принимать препараты, можно свести на нет всё лечение. Атеросклероз, который чаще всего и приводит к инфаркту, — системный процесс, и необходимо стабилизировать состояние организма в целом, а не только повреждённый участок сердца.

У каждой группы препаратов, будь то антиагреганты, бета-блокаторы, статины или ингибиторы АПФ, есть чёткая цель. Если самостоятельно или прекратить принимать препараты, можно свести на нет всё лечение. Атеросклероз, который чаще всего и приводит к инфаркту, — системный процесс, и необходимо стабилизировать состояние организма в целом, а не только повреждённый участок сердца. Двигаться. Вопреки распространённому мнению, что нужен постельный режим, ранняя и контролируемая физическая активность необходима. Это и профилактика тромбозов, и поддержание мышечного тонуса, и улучшение эмоционального состояния.

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Второй шаг: научиться принимать лекарства

«После выписки наступает период, когда надо быть внимательным к своему состоянию и ориентироваться в обширном списке и сложной схеме приёма препаратов. Поначалу это может быть непросто», — комментирует кардиолог.

Даже если вы чувствуете себя хорошо, проходите плановые осмотры у кардиолога и сдавайте необходимые анализы.

у кардиолога и сдавайте необходимые анализы. Составьте таблицу приёма препаратов на бумаге или используйте специальные приложения, чтобы не запутаться в таблетках.

на бумаге или используйте специальные приложения, чтобы не запутаться в таблетках. Не все назначенные препараты могут подойти, различаются и реакции на лекарства, иногда возникают побочные эффекты. Нужно быть готовым к тому, что подбор терапии займёт время и придётся сменить несколько препаратов.

иногда возникают побочные эффекты. Нужно быть готовым к тому, что подбор терапии и придётся сменить несколько препаратов. Отнеситесь ответственно к выбору кардиолога. Ваше сотрудничество будет длительным, поэтому важно найти врача, которому вы сможете доверять.

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Третий шаг: стабилизировать психоэмоциональное состояние

«Перенесённый инфаркт миокарда — серьёзное потрясение, вызывающее тревогу о будущем, страх повторения и ощущение уязвимости. Психика может реагировать депрессией, раздражительностью, чувством вины и постоянной усталостью, что затрудняет соблюдение лечения», — предупреждает эксперт.

У пациентов, перенёсших инфаркт, часто встречаются психоэмоциональные расстройства. Клиническая депрессия развивается примерно у 20%, лёгкая и умеренная — у 15–31%.

Тревожные расстройства также распространены и встречаются у 30–40% пациентов. Поэтому в этот период важно не оставлять свои эмоции без внимания:

Сформируйте распорядок дня. Чётко распределите время на отдых и активность, наладьте режим сна и физических нагрузок.

Чётко распределите время на отдых и активность, наладьте режим сна и физических нагрузок. По согласованию с врачом попробуйте практики релаксации и осознанности. Это могут быть медитации, дыхательные упражнения, занятия хобби и творчеством.

и осознанности. Это могут быть медитации, дыхательные упражнения, занятия хобби и творчеством. Уделите внимание общению с близкими. Делитесь своими переживаниями и чувствами, не скрывайте трудности. Проговаривая то, что вас беспокоит, вы лучше справляетесь со сложными эмоциями.

Делитесь своими переживаниями и чувствами, не скрывайте трудности. Проговаривая то, что вас беспокоит, вы лучше справляетесь со сложными эмоциями. Если вы чувствуете необходимость в особой поддержке, обратитесь к специалисту. Психотерапия может помочь разобраться в чувствах, преодолеть страхи и тревоги, связанные с произошедшим.

Психотерапия может помочь разобраться в чувствах, преодолеть страхи и тревоги, связанные с произошедшим. Ставьте перед собой небольшие цели. Это могут быть как физические, так и эмоциональные достижения — например, прогулка на определённое расстояние или простое упражнение на расслабление.

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Четвёртый шаг: физическая активность и питание

«Правильное питание и физическая активность — это не просто рекомендации, а ключи к восстановлению и активному долголетию», — считает кардиолог Марина Хитрова.

Исследования показывают, что люди, перенёсшие инфаркт и соблюдающие регулярные физические нагрузки и диету, восстанавливаются гораздо быстрее. А их действие усиливает эффективность медикаментозной терапии.

Пациентам рекомендуют соблюдать гиполипидемическую (с ограничением холестерина и простых углеводов) диету. Эти ограничения помогают снизить массу тела. Кроме того, здоровый вес часто связан с лучшими показателями липидов в крови. Целесообразно увеличить потребление клетчатки, а при наличии гипертонии — ограничить потребление соли. Эти рекомендации имеют обширную доказательную базу.

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Что касается физической активности, то её интенсивность строго индивидуальна и варьируется от лечебной физкультуры под контролем физиотерапевта до регулярных пеших прогулок.

Возможные осложнения: к чему быть готовым

Следует обращать внимание как на классические, так и на новые или нетипичные симптомы, которые могут отличаться от тех, что были при первом инфаркте.

К классическим относятся: боль, дискомфорт или тяжесть в груди, которая может отдавать в левую руку, шею, челюсть или спину. Может проявляться менее интенсивно, чем в первом случае.

Нетипичные симптомы чаще встречаются у женщин, пожилых людей и людей с диабетом и включают: одышку, необычную усталость, тошноту и дискомфорт в животе, головокружение, учащённое сердцебиение и беспричинную тревогу. Обратите внимание, что симптомы могут быть слабыми, но всё же опасными.

Если состояние ухудшилось или появились новые симптомы, необходимо вызвать скорую помощь, прекратить физическую активность и принять предписанные медикаменты, если они есть. Также важно сообщить бригаде, что инфаркт уже был.

Главное

Первые три месяца после инфаркта — критический период высокого риска. Ключевые задачи: принять ситуацию, строго следовать лечению, как можно раньше возобновить физическую активность, регулярно посещать кардиолога, контролировать приём лекарств, заботиться о психологическом состоянии и наладить новый образ жизни.

Важно понимать, что после инфаркта период адаптации неизбежен и подбор оптимальной терапии может занять некоторое время. Необходимо быть внимательным к своему самочувствию, знать и своевременно распознавать тревожные симптомы. Это поможет избежать осложнений.

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