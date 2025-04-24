В Подмосковье зафиксировали случай холеры: будет ли вспышка

Роспотребнадзор сообщил, что в России обнаружена холера. Разобрались, кто и как заразился и что будет дальше.

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Что случилось

В России у пациента диагностировали холеру. Это подтвердил Роспотребнадзор Московской области. Ведомство сообщило, что 40-летний мужчина 21 апреля вернулся из Индии, где отдыхал 10 дней. Уже дома он почувствовал недомогание, его госпитализировали в инфекционное отделение. В анализе обнаружился возбудитель холеры — бактерия Vibrio cholerae.

В контакте с ним был 321 человек. Это члены семьи, медики, пассажиры и экипаж самолёта, на котором мужчина вернулся домой. За их самочувствием следят врачи, симптомов заболевания пока ни у кого из них нет.

Что это такое

Холера — острая кишечная инфекция, симптомы которой похожи на обычную диарею. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 3 млн случаев заражения. В основном болеют люди из бедных стран, где плохо развита личная гигиена и нет доступа к чистой воде. Чаще всего вспышки холеры случаются в Индии и Африке.

В России холеры не было около 20 лет. Периодически бывают завозные случаи без летальных исходов. Например, в конце 2024 года холеру обнаружили у жительницы Красноярского края, которая накануне отдыхала в Таиланде.

Почему это опасно

Обычно бактерия попадает в организм через воду, в которой остались частицы фекалий носителей инфекции. Поэтому в странах с жарким климатом лучше пить бутилированную воду, а не из-под крана. Пациент из Московской области сообщил, что пил фильтрованную водопроводную воду.

Болезнь развивается молниеносно, но в большинстве случаев протекает легко или умеренно. У некоторых развивается тяжёлая диарея, которая приводит к обезвоживанию. Смертью пациента заканчивается 3% случаев. Лечение сводится к тому, чтобы восстановить объём циркулирующей крови и электролитный баланс. Также назначают антибиотики, чтобы справиться с возбудителем.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что мужчина из Подмосковья получает необходимое лечение и уже идёт на поправку.

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Что ещё можно привезти из отпуска

Холера не единственная инфекция, которая распространена в туристических странах. Ежегодно десятки путешественников привозят из отпуска другие экзотические болезни, которые в России не встречаются. Например, в Юго-Восточной Азии можно заразиться малярией или лихорадкой денге. Обе инфекции передаются через укусы комаров и характерны для стран с жарким и влажным климатом. Например, в 2023 году в России было 135 случаев завозной малярии и 162 — лихорадки денге.

Главное

В России у вернувшегося из Индии туриста обнаружили холеру. Мужчина проходит лечение, а всех, кто был с ним в контакте, наблюдают медики. В России холеры не было несколько десятилетий, но почти каждый год регистрируют похожие завозные случаи. Как правило, туристы заражаются через водопроводную воду или продукты. В путешествиях по странам, где есть дефицит чистой воды, особенно важно соблюдать личную гигиену и пить только бутилированную воду. Помимо холеры, в популярных туристических странах можно заразиться малярией или лихорадкой денге.