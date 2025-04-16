Потливость без причины: как лечить гипергидроз

Потоотделение — естественный процесс, который помогает поддерживать нормальную температуру тела. Но в некоторых случаях пот выделяется слишком активно и без очевидных причин. Такое состояние называется гипергидроз. О том, когда стоит обратиться к врачу и как подобрать лечение, «Рамблеру» рассказала эндокринолог Ирина Суховерхова.

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Что это такое

Основной признак гипергидроза — стойкое и частое потоотделение, которое не связано с жарой, физической активностью или стрессом. Пот может появляться внезапно, даже в покое, выделяться на ладонях, ступнях, в подмышках или на лице. В некоторых случаях симптомы сохраняются годами и вызывают дискомфорт — не только физический, но и психологический.

«Иногда на фоне потоотделения появляются раздражение кожи, шелушение, зуд. А длительное воздействие влаги повышает риск кожных инфекций. Кроме физического дискомфорта гипергидроз часто влияет и на поведение человека: он избегает рукопожатий, предпочитает тёмную одежду и может отказываться от общественных активностей». Ирина Суховерхова Врач-эндокринолог

Почему возникает

Потовые железы активизируются по сигналу от нервной системы, когда организму нужно остыть. При гипергидрозе этот механизм работает слишком активно. Пот выделяется даже тогда, когда в этом нет физиологической необходимости.

«Гипергидроз делят на первичный и вторичный. Первичный развивается как самостоятельное нарушение регуляции потоотделения, он обычно передаётся по наследству. Вторичный связан с другими заболеваниями и требует поиска основной причины», — объясняет эндокринолог.

Врач уточняет, что потливость может затрагивать отдельные зоны, например ладони, стопы или подмышки, либо распространяться на всё тело. В первом случае говорят о локализованной форме, во втором — о генерализованной.

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К вторичным причинам относят:

эндокринные нарушения — например, ожирение, диабет, гипертиреоз (когда щитовидная железа вырабатывает больше гормонов, чем нужно);

некоторые лекарства, в том числе антидепрессанты, гормональные и сахароснижающие средства;

приливы жара в период менопаузы;

инфекции;

опухоли;

болезни нервной системы.

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Когда стоит обратиться к врачу

Нужно пройти обследование, если:

потоотделение мешает повседневной жизни;

потливость появилась впервые в зрелом возрасте;

кожа раздражается, трескается или часто воспаляется.

Как лечат гипергидроз

Диагностика начинается с опроса. Дополнительно могут назначить:

Анализы крови и мочи, чтобы оценить функцию внутренних органов — печени, почек, щитовидной железы, — уровень глюкозы и гормонов надпочечников.

Йод-крахмальный тест — на кожу наносят раствор йода, затем крахмал. В участках активного потоотделения смесь темнеет.

Тест с бумагой — к коже прикладывают специальную бумагу, которая впитывает пот, по изменению массы бумаги определяют его объём.

Лечение зависит от формы заболевания, выраженности симптомов и причины, если она выявлена. На начальном этапе врач может рекомендовать антиперспиранты с солями алюминия.

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Если локальные средства не помогают, применяют инъекции ботулотоксина. Ботокс временно блокирует сигналы, поступающие к потовым железам, и снижает потливость в зоне введения. Эффект обычно сохраняется на 4–6 месяцев.

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Ещё один метод — ионофорез. Его используют при потливости ладоней и стоп: во время процедуры через кожу в воде пропускается слабый ток, который снижает активность потовых желёз.

«Ионофорез — это длительное лечение, а эффект чаще бывает слабым. Поэтому пациенты редко соблюдают режим процедур».

Если неинвазивные методы не помогают, врач может предложить хирургическое вмешательство — например, удаление потовых желёз в подмышках или симпатэктомию. Это операция, при которой хирург прерывает нервные сигналы, управляющие работой потовых желёз, обычно в области ладоней и подмышечных впадин.

«После симпатэктомии пот может начинать выделяться в других зонах тела — например, на спине, животе или бёдрах. Это называется компенсаторным потоотделением. Некоторым пациентам оно доставляет больший дискомфорт, чем исходный симптом. Чаще всего удаётся обойтись без операции: консервативные методы более комфортны для пациента и экономически целесообразны. Хирургическое вмешательство мы рассматриваем только в том случае, если такие подходы не дают ожидаемого результата», — объясняет врач.

Что можно сделать самостоятельно

Некоторые повседневные меры не заменяют лечения, но могут облегчить состояние и сделать симптомы менее заметными.

Выбирайте дышащую одежду. Натуральные ткани — хлопок, лён — лучше пропускают воздух и впитывают влагу. Избегайте синтетики: она задерживает тепло и усиливает дискомфорт.

Натуральные ткани — хлопок, лён — лучше пропускают воздух и впитывают влагу. Избегайте синтетики: она задерживает тепло и усиливает дискомфорт. Носите подходящую обувь и меняйте носки в течение дня. Обувь из кожи или сетчатых материалов помогает сохранить сухость. Полезно использовать впитывающие стельки и присыпки.

Обувь из кожи или сетчатых материалов помогает сохранить сухость. Полезно использовать впитывающие стельки и присыпки. Уход за кожей. Чистая и сухая кожа меньше подвержена раздражению и инфекциям. Лучше использовать мягкие моющие средства, не содержащие спирта.

Чистая и сухая кожа меньше подвержена раздражению и инфекциям. Лучше использовать мягкие моющие средства, не содержащие спирта. Пробуйте антиперспиранты на ночь. Средства с солями алюминия работают эффективнее, если наносить их на сухую кожу перед сном, а утром смывать.

Средства с солями алюминия работают эффективнее, если наносить их на сухую кожу перед сном, а утром смывать. Избегайте провоцирующих факторов. У некоторых людей симптомы усиливаются после острой еды, алкоголя или кофеина. Наблюдайте за реакциями на эти триггеры.

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Главное

Гипергидроз сам по себе не опасен, но доставляет выраженный физический и эмоциональный дискомфорт. Он проявляется в молодом возрасте или возникает как симптом других нарушений, в том числе со стороны эндокринной системы. Самостоятельно отличить одну форму от другой сложно, поэтому при появлении стойкой потливости важно обсудить симптомы с врачом. Современные методы лечения позволяют снизить выраженность симптомов или устранить их полностью.

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