Нужно ли вправлять первый шейный позвонок и насколько это безопасно

Некоторые специалисты предлагают вправлять первый шейный позвонок, чтобы вылечить головную боль или бессонницу. Разобрались, почему это не лучшая идея.

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Что такое атлант

Это первый шейный позвонок, который держит на себе череп. Название он получил в честь мифического титана Атланта, державшего небосвод.

Атлант отличается от других позвонков. Он напоминает кольцо, которое соединяется с основанием черепа и вторым шейным позвонком — аксисом (или эпистрофеем). Благодаря атланто-аксиальному суставу мы можем поворачивать голову в стороны. Атлант также защищает спинной мозг и обеспечивает кровоток к головному мозгу через позвоночные артерии.

Что может случиться с атлантом

Иногда в шейном отделе позвонки смещаются. Это спондилолистез — состояние, при котором позвонок «съезжает» с привычного места вперёд или назад по отношению к соседнему.

По статистике, смещения в шейном отделе не редкость, они встречаются у 5–12% людей. Среди причин — возрастные изменения, травмы, врождённые особенности или занятия спортом.

Некоторые специалисты предполагают, что даже небольшое нарушение положения атланта влияет на кровоток, вызывает головные боли, головокружение, слабость, повышенную утомляемость и шум в ушах. Однако этот вопрос остаётся спорным.

Нужно ли вправлять атлант

В большинстве случаев смещённый атлант никак себя не проявляет. Тем не менее некоторые специалисты (в частности, те, кто работает вне поля доказательной медицины: мануальные терапевты, хиропрактики, остеопаты) часто рекомендуют пациентам вправить позвонок. Они уверяют, что с положением атланта связаны многие проблемы — от боли в шее до сколиоза, бессонницы, судорог, головных болей, нарушений слуха и даже панических атак. Однако на практике причины перечисленных состояний другие.

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Например, подавляющее большинство случаев сколиоза носит идиопатический характер (когда причина неизвестна), и смещение атланта тут ни при чём. Даже если у человека болит шея или кружится голова, причина может быть в напряжении мышц, мигрени или стрессах, но не в положении первого шейного позвонка. По крайней мере, такие симптомы требуют более глубокой диагностики.

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Если МРТ или рентген показывает смещение атланта, это не значит, что его нужно срочно вправлять. Подобные находки часто не имеют клинического значения. А любые попытки вправить атлант без серьёзных на то показаний не только бесполезны, но и опасны. Такие практики могут привести к тяжёлым травмам, например к повреждению позвоночных артерий и даже инсульту.

К какому врачу обратиться

Обратитесь к неврологу, если вас беспокоят:

боль в затылке;

головная боль, усиливающаяся при поворотах головы;

ограничение подвижности шеи;

головокружение.

Травма головы или шеи, например после ДТП или падения, — повод обратиться за неотложной медицинской помощью. В таких случаях возможен подвывих или перелом позвонков, особенно если появились сильная боль, онемение, слабость в руках или ногах.

Когда действительно нужна помощь

В первую очередь пациенту сделают МРТ или КТ, и только при подтверждённом диагнозе решается вопрос о лечении. Если смещение серьёзное, может потребоваться вправление, но только хирургическим способом. После вправления вывиха хирург производит спондилодез — сращение атланта со смежным позвонком. Это нужно для надёжной фиксации. В некоторых случаях показана внешняя фиксация — с помощью специального гало-аппарата или ортопедического корсета. Однако в этом случае эти приспособления нужно носить 10–12 месяцев.

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Если атлант сдавливает спинной мозг, то проводят ламинэктомию. Это операция по урезанию позвонка, чтобы высвободить спинной мозг.

У детей подвывихи атланта чаще бывают при врождённых особенностях (например, синдроме Дауна) или после воспалительных заболеваний. В таких случаях лечение проводится строго под наблюдением группы врачей: педиатра, ортопеда, нейрохирурга и других.

Иногда смещение атланта находят случайно — на МРТ, сделанном по другому поводу. Если человек при этом ничего не ощущает или чувствует только лёгкий дискомфорт, вмешательство не требуется. Смещение до 3 мм считается допустимым и обычно не требует коррекции. Если есть жалобы, врач может назначить дополнительные обследования и при необходимости направить к нейрохирургу для обсуждения дальнейших шагов.

Важно не заниматься самодиагностикой и не доверять специалистам, которые обещают избавить за один сеанс от всех бед. Если вас что-то беспокоит, начните с невролога.

Главное

Атлант — первый шейный позвонок, который удерживает на себе череп. У некоторых людей он может быть слегка смещён, и часто это не требует лечения. Мифы о том, что вправление атланта лечит головную боль, сколиоз, бессонницу и другие состояния, не имеют под собой научных доказательств.

Если у вас болит шея, обратитесь к неврологу. Смещение атланта, выявленное на снимке, без жалоб и неврологических симптомов не повод для вмешательства. Вправлять атлант у мануального терапевта без серьёзных показаний может быть опасно. Так можно повредить сосуды и спинной мозг.

Важные исследования