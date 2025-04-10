Нужно ли вправлять первый шейный позвонок и насколько это безопасно
Некоторые специалисты предлагают вправлять первый шейный позвонок, чтобы вылечить головную боль или бессонницу. Разобрались, почему это не лучшая идея.
Что такое атлант
Это первый шейный позвонок, который держит на себе череп. Название он получил в честь мифического титана Атланта, державшего небосвод.
Атлант отличается от других позвонков. Он напоминает кольцо, которое соединяется с основанием черепа и вторым шейным позвонком — аксисом (или эпистрофеем). Благодаря атланто-аксиальному суставу мы можем поворачивать голову в стороны. Атлант также защищает спинной мозг и обеспечивает кровоток к головному мозгу через позвоночные артерии.
Что может случиться с атлантом
Иногда в шейном отделе позвонки смещаются. Это спондилолистез — состояние, при котором позвонок «съезжает» с привычного места вперёд или назад по отношению к соседнему.
По статистике, смещения в шейном отделе не редкость, они встречаются у 5–12% людей. Среди причин — возрастные изменения, травмы, врождённые особенности или занятия спортом.
Некоторые специалисты предполагают, что даже небольшое нарушение положения атланта влияет на кровоток, вызывает головные боли, головокружение, слабость, повышенную утомляемость и шум в ушах. Однако этот вопрос остаётся спорным.
Нужно ли вправлять атлант
В большинстве случаев смещённый атлант никак себя не проявляет. Тем не менее некоторые специалисты (в частности, те, кто работает вне поля доказательной медицины: мануальные терапевты, хиропрактики, остеопаты) часто рекомендуют пациентам вправить позвонок. Они уверяют, что с положением атланта связаны многие проблемы — от боли в шее до сколиоза, бессонницы, судорог, головных болей, нарушений слуха и даже панических атак. Однако на практике причины перечисленных состояний другие.
Например, подавляющее большинство случаев сколиоза носит идиопатический характер (когда причина неизвестна), и смещение атланта тут ни при чём. Даже если у человека болит шея или кружится голова, причина может быть в напряжении мышц, мигрени или стрессах, но не в положении первого шейного позвонка. По крайней мере, такие симптомы требуют более глубокой диагностики.
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Если МРТ или рентген показывает смещение атланта, это не значит, что его нужно срочно вправлять. Подобные находки часто не имеют клинического значения. А любые попытки вправить атлант без серьёзных на то показаний не только бесполезны, но и опасны. Такие практики могут привести к тяжёлым травмам, например к повреждению позвоночных артерий и даже инсульту.
К какому врачу обратиться
Обратитесь к неврологу, если вас беспокоят:
- боль в затылке;
- головная боль, усиливающаяся при поворотах головы;
- ограничение подвижности шеи;
- головокружение.
Травма головы или шеи, например после ДТП или падения, — повод обратиться за неотложной медицинской помощью. В таких случаях возможен подвывих или перелом позвонков, особенно если появились сильная боль, онемение, слабость в руках или ногах.
Когда действительно нужна помощь
В первую очередь пациенту сделают МРТ или КТ, и только при подтверждённом диагнозе решается вопрос о лечении. Если смещение серьёзное, может потребоваться вправление, но только хирургическим способом. После вправления вывиха хирург производит спондилодез — сращение атланта со смежным позвонком. Это нужно для надёжной фиксации. В некоторых случаях показана внешняя фиксация — с помощью специального гало-аппарата или ортопедического корсета. Однако в этом случае эти приспособления нужно носить 10–12 месяцев.
Если атлант сдавливает спинной мозг, то проводят ламинэктомию. Это операция по урезанию позвонка, чтобы высвободить спинной мозг.
У детей подвывихи атланта чаще бывают при врождённых особенностях (например, синдроме Дауна) или после воспалительных заболеваний. В таких случаях лечение проводится строго под наблюдением группы врачей: педиатра, ортопеда, нейрохирурга и других.
Иногда смещение атланта находят случайно — на МРТ, сделанном по другому поводу. Если человек при этом ничего не ощущает или чувствует только лёгкий дискомфорт, вмешательство не требуется. Смещение до 3 мм считается допустимым и обычно не требует коррекции. Если есть жалобы, врач может назначить дополнительные обследования и при необходимости направить к нейрохирургу для обсуждения дальнейших шагов.
Важно не заниматься самодиагностикой и не доверять специалистам, которые обещают избавить за один сеанс от всех бед. Если вас что-то беспокоит, начните с невролога.
Главное
Атлант — первый шейный позвонок, который удерживает на себе череп. У некоторых людей он может быть слегка смещён, и часто это не требует лечения. Мифы о том, что вправление атланта лечит головную боль, сколиоз, бессонницу и другие состояния, не имеют под собой научных доказательств.
Если у вас болит шея, обратитесь к неврологу. Смещение атланта, выявленное на снимке, без жалоб и неврологических симптомов не повод для вмешательства. Вправлять атлант у мануального терапевта без серьёзных показаний может быть опасно. Так можно повредить сосуды и спинной мозг.
Важные исследования
- Распространённость переднего и заднего шейного спондилолистеза и его связь с дегенеративной шейной миелопатией в общей популяции — о том, как часто встречается шейный спондилолистез и как он связан с дегенеративной шейной миелопатией.
- Нежелательные эффекты спинальных манипуляций: систематический обзор — о том, какие побочные эффекты (включая серьёзные осложнения) могут возникать после мануальной терапии позвоночника, особенно в области шейного отдела.
- Осложнения задней спондилодезной фиксации при атлантоаксиальной нестабильности у детей с синдромом Дауна — о том, какие осложнения возникают после хирургической фиксации шейных позвонков у детей с синдромом Дауна и какова значимость такого вмешательства.