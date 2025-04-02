Врач разоблачила «кровавый вирус»

В СМИ и социальных сетях распространяют информацию о новом опасном вирусе. Заболевшие жалуются на высокую температуру, сильный кашель, в некоторых случаях — с кровью. При этом экспресс- и ПЦР-тесты на коронавирус и грипп отрицательные. Врач-эпидемиолог Наталья Прасова рассказала «Рамблеру», что происходит.

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Симптомы заболевания

Болезнь начинается с типичных признаков ОРВИ — появляется ломота в теле, слабость, недомогание. Через день-два температура поднимается до 38–39 °C, развивается сухой приступообразный кашель. В отдельных случаях пациенты замечают кровь в мокроте.

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«Такая симптоматика может встречаться при тяжёлом течении уже известных инфекций. Кровь в мокроте — тревожный, но не уникальный признак. Он возникает при сильном воспалении или повреждении слизистой дыхательных путей. Это возможно, например, при микоплазменной пневмонии, коклюше, осложнённом гриппе или кори. Весной обычно увеличивается число респираторных заболеваний, и тяжёлое течение не редкость.» Наталья Прасова Врач-эпидемиолог

Врач также отметила, что, несмотря на разговоры о «новом вирусе», на данный момент не выявлено никаких новых инфекций. Все зарегистрированные случаи соответствуют картине уже известных заболеваний, и сейчас пациентам уточняют диагноз.

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Кто в группе риска

маленькие дети, их иммунитет ещё не полностью сформирован,

пациенты с заболеваниями дыхательной системы,

люди с аллергией, особенно с тяжёлыми реакциями,

те, кто недавно перенёс коронавирусную инфекцию.

«Сезонные вирусы могут быть особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и для пожилых. У них чаще развиваются осложнения, например, пневмония. Особенно уязвимы те, кто страдает от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поскольку специфическая терапия может подавлять иммунитет. Если появился кашель с кровью, нужна очная консультация врача.»

Кроме того, кровохарканье может быть симптомом ряда заболеваний, которые не обязательно связаны с простудой или гриппом. Это могут быть бронхиты, тромбоэмболия лёгочной артерии (когда в лёгкие попадает сгусток крови), рак лёгкого или туберкулёз. В редких случаях такой симптом наблюдается при заболеваниях, которые затрагивают лёгочные сосуды, например, при хронической сердечной недостаточности.

Что говорят официальные органы

Есть множество вирусов, которые могут спровоцировать симптомы ОРВИ, а проявления могут быть разной степени тяжести.

Часто респираторные заболевания вызывают риновирусы (25–40% всех случаев ОРВИ), коронавирусы и вирусы парагриппа. Реже встречаются респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы и реовирусы. Также возможно сочетание нескольких вирусов, а иногда к вирусной инфекции может присоединяться бактериальная.

После сообщений о возможной вспышке нового заболевания Роспотребнадзор провёл проверку. Неизвестных вирусов или значимых мутаций специалисты не обнаружили.

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В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся стабильной. Заболеваемость респираторными инфекциями снижается, хотя активность вирусов гриппа A и B сохраняется. Всё происходит в рамках обычного весеннего подъёма ОРВИ, и ситуация под контролем.

Как защититься

В среднем взрослый человек переносит от 2 до 4 простудных заболеваний в год, а дети — от 6 до 9. Чтобы не заразиться, нужно соблюдать базовые правила профилактики:

старайтесь избегать мест с большим скоплением людей, особенно в закрытых помещениях,

в транспорте, поликлинике или магазине — надевайте маску,

после улицы мойте руки с мылом, промывайте нос,

не приближайтесь к людям с признаками простуды.

«Основной механизм передачи большинства вирусов — аэрозольный, но в некоторых случаях возможны также контактно-бытовой и фекально-оральный пути. Главные меры защиты — барьерные. Они помогают снизить вероятность контакта с возбудителем и вирусную нагрузку, если заражение всё же произошло.»

Эпидемиолог подчеркивает, важное дополнение к этим мерам — вакцинация, которая снижает риск заболевания и может облегчить его Кроме того, не стоит заниматься самолечением. Особенно это касается антибиотиков — они не действуют на вирусы и могут навредить, если принимать их без показаний. Только врач может определить причину болезни и подобрать подходящую терапию.

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Главное

Кашель с кровью и высокая температура требуют внимания, но на сегодняшний день нет оснований говорить о появлении нового вируса нет. Такие симптомы могут возникать при осложнённом течении уже известных инфекций, которые традиционно активизируются весной. Важно не заниматься самодиагностикой, не начинать лечение без консультации врача и особенно не принимать антибиотики без необходимости. Эпидемиологическая обстановка остаётся стабильной, а ситуация под контролем специалистов.