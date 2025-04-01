Эти 6 изменений в ногтях указывают на проблемы со здоровьем

Иногда ногти первыми сигнализируют о сбоях в организме: меняется их форма, цвет или поверхность. Разобрались, какие деформации требуют внимания, а какие — вариант нормы.

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Как выглядят здоровые ногти

Ноготь состоит из ногтевой пластины, которая лежит на ногтевом ложе. У его основания располагается матрикс — зона, где формируются клетки ногтя. Часть матрикса видна через пластину как светлая полукруглая область — лунула. У некоторых людей она почти незаметна, и это считается вариантом нормы.

Признаки здоровых ногтей:

ровная, гладкая поверхность без волн и углублений;

без волн и углублений; однородный цвет: без жёлтых, синих или тёмных участков;

без жёлтых, синих или тёмных участков; умеренная прочность: не слишком мягкие и не ломкие;

не слишком мягкие и не ломкие; форма соответствует пальцу: не искривлённая, без втягивания или выгибания;

не искривлённая, без втягивания или выгибания; умеренная скорость роста: около 2–3 мм в месяц.

Ногти могут меняться из-за внешних факторов — после травмы, бытовой химии или неаккуратного маникюра. Если изменения появляются без очевидной причины и затрагивают несколько ногтей, стоит проконсультироваться с врачом.

Типы деформаций

Продольные борозды

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Тонкие линии от основания к краю ногтя часто появляются с возрастом — ногтевая пластина становится более рыхлой, а рост замедляется. Если борозды появляются в молодом возрасте, становятся выраженными, ногти тускнеют или ломаются, стоит проверить уровень витаминов группы B. Такие изменения также могут возникать при кожных заболеваниях, например экземе или псориазе.

Поперечные борозды (линии Бо)

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Это углубления, которые пересекают ногтевую пластину от одного края к другому. Они появляются, когда рост ногтя временно замедляется или полностью останавливается, например во время болезни или сильного стресса. Через несколько недель рост восстанавливается, но след остаётся — по его положению на ногте можно примерно понять, когда это произошло. Чем глубже борозда, тем сильнее был фактор, повлиявший на рост.

Причины:

тяжёлые инфекции с высокой температурой (пневмония, COVID‑19);

травмы, удары по ногтю или маникюр с сильным нажимом;

сахарный диабет, который плохо контролируется;

химиотерапия.

Ложкообразные ногти (койлонихия)

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Ногтевая пластина становится вогнутой: её середина прогибается внутрь, а края приподнимаются. Это характерный признак дефицита железа. В тяжёлых случаях койлонихия сочетается с симптомами анемии: слабостью, утомляемостью, одышкой.

Другие причины:

сниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз);

контакт с агрессивными химикатами;

генетическая особенность.

После лечения основного заболевания форма ногтей, как правило, восстанавливается.

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Барабанные палочки (пальцы Гиппократа)

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Кончики пальцев утолщаются, ногти выгибаются наружу и приобретают форму часовых стёкол. Такая деформация почти всегда указывает на хронические заболевания, особенно если поражены обе руки.

Она может быть признаком:

заболеваний лёгких,

сердечной недостаточности,

заболеваний печени,

злокачественных опухолей.

Барабанные палочки не причиняют боли и не влияют на чувствительность, но всегда требуется выяснить причину.

Изменённый цвет ногтей

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Если сразу на нескольких ногтях изменился цвет, это может быть признаком местных и системных нарушений:

побледнение — при анемии, снижении периферического кровотока, сердечной недостаточности;

— при анемии, снижении периферического кровотока, сердечной недостаточности; желтизна — при грибке, псориазе, заболеваниях лёгких или печени;

— при грибке, псориазе, заболеваниях лёгких или печени; синюшность — при нехватке кислорода в крови (болезни сердца и лёгких);

— при нехватке кислорода в крови (болезни сердца и лёгких); тёмные полосы — после травмы или при меланоме (если полоса появляется без удара и расширяется);

— после травмы или при меланоме (если полоса появляется без удара и расширяется); белые пятна (лейконихия) — чаще всего связаны с микротравмами, а не с нехваткой кальция.

Отслойка ногтя (онихолизис)

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Пластина отслаивается от кожи под ней — чаще всего у свободного края. Возникает белое или желтоватое пространство под ногтем. Отслоившийся участок не срастается обратно, но по мере роста нового ногтя можно отслеживать, улучшилось ли состояние.

Причины:

травмы, давление, маникюр;

грибковая инфекция;

гипертиреоз;

псориаз;

реакция на лекарства (например, тетрациклины).

Что важно учитывать

Гель-лак и наращивание могут визуально замаскировать изменения ногтевой пластины. Но под ними сложнее заметить прогрессирующие нарушения: утолщение, потемнение или отслойку. Если ноготь начал менять форму или цвет, лучше не делать покрытие до консультации с врачом.

Если есть подозрение на грибок, можно начать лечение с безрецептурных противогрибковых средств, например растворов нафтифина, кремов с тербинафином или клотримазолом, лечебных лаков с аморолфином. Эти препараты могут быть эффективны на ранних стадиях. Но даже при незначительных изменениях стоит как можно скорее обратиться к дерматологу — он подтвердит диагноз и подберёт схему лечения.

Как ухаживать за ногтями

Состояние ногтей зависит не только от здоровья в целом, но и от регулярного ухода.

Избегайте постоянного контакта с водой и агрессивными веществами — убираться и мыть посуду лучше в перчатках.

Не срезайте кутикулу слишком глубоко — это повышает риск инфекции и может повредить зону ногтя.

Выбирайте мягкие пилочки вместо металлических и не спиливайте ногти слишком коротко.

Не давите на ногти, когда делаете маникюр — сильное нажатие на ногтевую пластину повреждает её.

Не грызите ногти и не сдирайте покрытие — это увеличивает риск инфекции. Если избавиться от привычки трудно, можно использовать специальные бесцветные лаки с горьким вкусом.

Главное

По ногтям нельзя поставить диагноз, но часто они первыми указывают на сбои в организме. Деформация, изменение цвета или формы могут возникать из-за внешнего воздействия или хронических заболеваний. Бережный уход и своевременная консультация с врачом помогают сохранить внешний вид ногтей и здоровье в целом.

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