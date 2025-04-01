Эти 6 изменений в ногтях указывают на проблемы со здоровьем
Иногда ногти первыми сигнализируют о сбоях в организме: меняется их форма, цвет или поверхность. Разобрались, какие деформации требуют внимания, а какие — вариант нормы.
Как выглядят здоровые ногти
Ноготь состоит из ногтевой пластины, которая лежит на ногтевом ложе. У его основания располагается матрикс — зона, где формируются клетки ногтя. Часть матрикса видна через пластину как светлая полукруглая область — лунула. У некоторых людей она почти незаметна, и это считается вариантом нормы.
Признаки здоровых ногтей:
- ровная, гладкая поверхность без волн и углублений;
- однородный цвет: без жёлтых, синих или тёмных участков;
- умеренная прочность: не слишком мягкие и не ломкие;
- форма соответствует пальцу: не искривлённая, без втягивания или выгибания;
- умеренная скорость роста: около 2–3 мм в месяц.
Ногти могут меняться из-за внешних факторов — после травмы, бытовой химии или неаккуратного маникюра. Если изменения появляются без очевидной причины и затрагивают несколько ногтей, стоит проконсультироваться с врачом.
Типы деформаций
Продольные борозды
Тонкие линии от основания к краю ногтя часто появляются с возрастом — ногтевая пластина становится более рыхлой, а рост замедляется. Если борозды появляются в молодом возрасте, становятся выраженными, ногти тускнеют или ломаются, стоит проверить уровень витаминов группы B. Такие изменения также могут возникать при кожных заболеваниях, например экземе или псориазе.
Поперечные борозды (линии Бо)
Это углубления, которые пересекают ногтевую пластину от одного края к другому. Они появляются, когда рост ногтя временно замедляется или полностью останавливается, например во время болезни или сильного стресса. Через несколько недель рост восстанавливается, но след остаётся — по его положению на ногте можно примерно понять, когда это произошло. Чем глубже борозда, тем сильнее был фактор, повлиявший на рост.
Причины:
- тяжёлые инфекции с высокой температурой (пневмония, COVID‑19);
- травмы, удары по ногтю или маникюр с сильным нажимом;
- сахарный диабет, который плохо контролируется;
- химиотерапия.
Ложкообразные ногти (койлонихия)
Ногтевая пластина становится вогнутой: её середина прогибается внутрь, а края приподнимаются. Это характерный признак дефицита железа. В тяжёлых случаях койлонихия сочетается с симптомами анемии: слабостью, утомляемостью, одышкой.
Другие причины:
- сниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз);
- контакт с агрессивными химикатами;
- генетическая особенность.
После лечения основного заболевания форма ногтей, как правило, восстанавливается.
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Барабанные палочки (пальцы Гиппократа)
Кончики пальцев утолщаются, ногти выгибаются наружу и приобретают форму часовых стёкол. Такая деформация почти всегда указывает на хронические заболевания, особенно если поражены обе руки.
Она может быть признаком:
- заболеваний лёгких,
- сердечной недостаточности,
- заболеваний печени,
- злокачественных опухолей.
Барабанные палочки не причиняют боли и не влияют на чувствительность, но всегда требуется выяснить причину.
Изменённый цвет ногтей
Если сразу на нескольких ногтях изменился цвет, это может быть признаком местных и системных нарушений:
- побледнение — при анемии, снижении периферического кровотока, сердечной недостаточности;
- желтизна — при грибке, псориазе, заболеваниях лёгких или печени;
- синюшность — при нехватке кислорода в крови (болезни сердца и лёгких);
- тёмные полосы — после травмы или при меланоме (если полоса появляется без удара и расширяется);
- белые пятна (лейконихия) — чаще всего связаны с микротравмами, а не с нехваткой кальция.
Отслойка ногтя (онихолизис)
Пластина отслаивается от кожи под ней — чаще всего у свободного края. Возникает белое или желтоватое пространство под ногтем. Отслоившийся участок не срастается обратно, но по мере роста нового ногтя можно отслеживать, улучшилось ли состояние.
Причины:
- травмы, давление, маникюр;
- грибковая инфекция;
- гипертиреоз;
- псориаз;
- реакция на лекарства (например, тетрациклины).
Что важно учитывать
Гель-лак и наращивание могут визуально замаскировать изменения ногтевой пластины. Но под ними сложнее заметить прогрессирующие нарушения: утолщение, потемнение или отслойку. Если ноготь начал менять форму или цвет, лучше не делать покрытие до консультации с врачом.
Если есть подозрение на грибок, можно начать лечение с безрецептурных противогрибковых средств, например растворов нафтифина, кремов с тербинафином или клотримазолом, лечебных лаков с аморолфином. Эти препараты могут быть эффективны на ранних стадиях. Но даже при незначительных изменениях стоит как можно скорее обратиться к дерматологу — он подтвердит диагноз и подберёт схему лечения.
Как ухаживать за ногтями
Состояние ногтей зависит не только от здоровья в целом, но и от регулярного ухода.
Избегайте постоянного контакта с водой и агрессивными веществами — убираться и мыть посуду лучше в перчатках.
Не срезайте кутикулу слишком глубоко — это повышает риск инфекции и может повредить зону ногтя.
Выбирайте мягкие пилочки вместо металлических и не спиливайте ногти слишком коротко.
Не давите на ногти, когда делаете маникюр — сильное нажатие на ногтевую пластину повреждает её.
Не грызите ногти и не сдирайте покрытие — это увеличивает риск инфекции. Если избавиться от привычки трудно, можно использовать специальные бесцветные лаки с горьким вкусом.
Главное
По ногтям нельзя поставить диагноз, но часто они первыми указывают на сбои в организме. Деформация, изменение цвета или формы могут возникать из-за внешнего воздействия или хронических заболеваний. Бережный уход и своевременная консультация с врачом помогают сохранить внешний вид ногтей и здоровье в целом.
Важные исследования:
- Ногти: что можно и чего нельзя делать для здоровья ногтей — советы и рекомендации по уходу за ногтями, чтобы сохранить их здоровыми и крепкими.
- Патогенез, клинические признаки и рекомендации по лечению ломкости ногтей
- Проблемы с ногтями, которые не стоит игнорировать — описываются семь проблем с ногтями, которые могут указывать на различные заболевания.