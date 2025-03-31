Заболеть может каждый: врачи — о лечении гепатита C

Вирусный гепатит С называют «ласковым убийцей». Он может годами разрушать печень и ничем себя не выдавать. Эпидемиологи Валерия Кравцова и Михаил Лебедев рассказали «Рамблеру», где и как заражаются гепатитом С и почему от него до сих пор нет вакцины.

© Mohammed Haneefa Nizamudeen/iStock.com; Рамблер

Особенности вируса

Каждый год около миллиона человек во всём мире заражается вирусом гепатита С. Примерно 30% из них спонтанно выздоравливают в течение полугода. У остальных развивается хроническая инфекция.

Что показывает общий анализ крови: инфекции, дефициты, тромбы

Из-за вируса здоровые клетки печени гибнут, их замещает соединительная ткань. Постепенно орган перестаёт выполнять свои функции: не выводит вредные вещества и не фильтрует кровь. Всё это происходит медленно и без явных симптомов.

Поэтому пациенты могут по 20–30 лет не знать, что заражены. У них бывают жалобы на повышенную усталость, снижение аппетита и дискомфорт в животе, но обычно этим проявлениям находят другое объяснение. Бессимптомное течение болезни не значит, что не будет тяжёлых осложнений. Например, гепатит С — главная причина цирроза печени (необратимое замещение здоровой ткани на соединительную).

Вероятность осложнений выше у:

пациентов мужского пола;

людей с ожирением;

пациентов с алкогольной зависимостью;

ВИЧ-инфицированных;

людей старше 60 лет.

© Jun/iStock.com

Как заражаются

По данным ВОЗ, как минимум 50 миллионов человек в мире больны хроническим гепатитом С. Учитывая бессимптомное течение инфекции, их может быть значительно больше. При этом глобальное исследование HCV Quest Международного альянса по борьбе с гепатитом (World Hepatitis Alliance) показало, что около 32% носителей вируса скрывают свой диагноз, боясь осуждения и предрассудков.

Принято считать, что это болезнь наркопотребителей и неблагополучных слоёв населения, но это не так. Заразиться может человек с любым социальным статусом.

«Вирус гепатита С передаётся через любые повреждения кожи и слизистых оболочек при прямом контакте с инфицированной кровью и другими биологическими жидкостями. Это может быть совместное использование шприцев и игл (у потребителей инъекционных наркотиков), ненадлежащая стерилизация медицинского и косметологического оборудования (например, в маникюрном кабинете, тату-салоне), переливание крови, незащищённый половой контакт». Михаил Лебедев врач клинической лабораторной диагностики

Также, по словам Михаила Лебедева, возможна передача вируса гепатита C от матери ребёнку во время беременности и родов. Хотя и сравнительно небольшой, но всё равно риск есть у тех, кто пользуется общими маникюрными принадлежностями, бритвами, зубными щётками. Одноразовые инструменты тоже не стопроцентная гарантия защиты.

Почему немеют руки, когда делать МРТ и ещё 3 вопроса неврологу

Как лечат

Несколько лет назад пациентам с гепатитом С могли предложить только лечение интерферонами, которое помогало в половине случаев. К тому же у него были побочные эффекты: выпадение волос, депрессия, мышечные боли и бессонницы, поэтому многие отказывались от терапии. Ситуация изменилась, когда появились противовирусные препараты прямого действия. Они блокируют белки вируса и останавливают его размножение.

© Nansan Houn/iStock.com

«Произошёл прорыв в терапии: прямые противовирусные препараты позволяют полностью излечиться от инфекции в 95–99% случаев. Лечение теперь занимает всего 8–12 недель и переносится гораздо легче». Валерия Кравцова эпидемиолог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России

Профилактика

С профилактикой гепатита С ситуация не столь радужная. Попытки создать вакцину пока не увенчались успехом.

«У вируса гепатита С семь генотипов, которые, в свою очередь, подразделяются на множество субтипов. Такой большой набор возможных вариантов генома не позволяет создать эффективную вакцину», — комментирует Михаил Лебедев.

Учёные пытаются создать принципиально новые вакцины, но об успехе говорить пока рано. Поэтому очень важно выявлять инфекцию на ранних стадиях. Это позволяет своевременно назначить противовирусную терапию и предотвратить серьёзное повреждение печени.

«Всем, кто находится в группе риска, рекомендуется регулярно сдавать анализы на HCV. Профилактика гепатита C сводится к использованию одноразовых медицинских инструментов, контролю за переливанием крови и соблюдению гигиены при маникюре или татуировках», — объясняет Валерия Кравцова.

Главное

Гепатитом С может заразиться любой человек, это уже давно не болезнь маргинальных слоёв общества. Чаще всего заражаются через загрязнённые иглы, медицинские инструменты, во время переливании крови и незащищённого секса. Инфекция протекает почти бессимптомно, поэтому пациент может десятилетиями не знать о своём диагнозе. За это время развиваются осложнения, чаще всего цирроз печени. Вакцины от гепатита С нет, но есть новая противовирусная терапия, которая эффективна в 95–99% случаев.